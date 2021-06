Carla Vizzotti dijo que están “en los últimos tramos de las negociaciones” con Pfizer y confirmó que evalúan combinar vacunas

Según publica Clarín La ministra de Salud sostuvo que intentan cerrar un “convenio bilateral” para que lleguen a la Argentina las dosis de la farmacéutica estadounidense.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó este miércoles que evalúan combinar vacunas contra el coronavirus, ante el faltante de segundas dosis de Sputnik V, y adelantó que el Gobierno está “en los últimos tramos de las negociaciones” para traer las dosis de la farmacéutica Pfizer.

La funcionaria dijo que la posibilidad de combinar vacunas “se está evaluando desde el primer momento”. Al ser consultada sobre las dificultades del país para acceder al componente “2″ de la Sputnik V, consideró que “intercambiar plataformas puede simplicar la vacunación y también la logística de dosis en los vacunatorios”.

“Si se da el consenso técnico de otros países, y de acuerdo a la experiencia, lo charlaremos con los diferentes distritos y lo estaremos viendo”, expresó.

“Los países recomendaron que preferentemente se dé la misma marca, pero lo importante es terminar con los esquemas de vacunación y son varios países de Europa los que están intercambiando plataformas de vacunas”, agregó.

La ministra destacó, además, que “todas las vacunas que se están utilizando en el mundo fueron claves para disminuir la mortalidad”.

“Las vacunas para este tipo de virus no son como las del sarampión, que con dos refuerzos duran para toda la vida. Siempre se supo que se iban a necesitar refuerzos y que iban a tener que adaptarse a posibles mutaciones”, analizó.

Al respecto, agregó: “Lo que no se sabe es cómo ni cuándo van a aparecer, pero esas mutaciones requieren que la vacuna se adapte, algo que lleva un tiempo en todo el mundo, por lo que casi todos los laboratorios ya están pensando en las dosis de refuerzo para mejorar la inmunidad ante las nuevas situaciones”.

Negociaciones con Pfizer

La funcionaria también explicó en radio Metro que siguen “hablando con Jasen, Moderna y Pfizer” para traer sus vacunas y que el Gobierno argentino tiene “conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la embajada a partir de la posibilidad que surgió en las últimas semanas de una donación” de ese país.

“Estamos haciendo las gestiones para poder recibir dosis de donación y tener alguna posibilidad de un contrato bilateral con Jasen y Moderna”, detalló.

Además, remarcó que el Gobierno sigue “en los últimos tramos de las conversaciones con Pfizer para definir si vamos a poder acceder a ese convenio bilateral”.

El gobierno de Joe Biden anunció semanas atrás que Estados Unidos donaría a América latina 6 millones de dosis (de un total de 25 millones) y que Argentina y Brasil, entre otros países de la región, están en la lista de elegidos.

Esquemas de vacunación

Vizzotti coincidió con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien confirmó que después de vacunar a los mayores de 40 tendrán prioridad las segundas dosis.

En esa línea, la funcionaria destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación: “La mortalidad sigue siendo mucho más importante en las personas mayores y con condiciones de riesgo. Entonces, por eso la importancia de completar el sistema de vacunación”.

“El riesgo de personas de menos de 40 años sanas es mucho más bajo”, aclaró.

“Esto no termina en septiembre”

Sobre las proyecciones de cara al futuro, Vizzotti manifestó que “pensar en volver a la normalidad y que vamos a volver al 3 de marzo de 2020, es bastante utópico”.

“Sí paulatinamente y con mucho monitoreo, septiembre es un horizonte temporal realista”, deslizó.

En ese sentido, pronosticó que “la llegada de vacunas es una perspectiva muy optimista, un horizonte temporal muy concreto”. Y agregó: “En junio y julio hay que redoblar esfuerzos y maximizar el cuidado personal. Seguro va a ir acompañado con la apertura de actividades”.

Puso como ejemplo la situación en Israel y el Reino Unido, donde “aunque tengan coberturas de vacunación altísimas, cuando aumenta la circulación de personas, empieza a transmitirse el virus”.

“La posiblidad concreta es lo que pasa en Israel. No es que hay una vacuna de elite y las otras son malas. Es que hay un virus que no se puede radicar. Cuando circulan personas en Argentina y en el lugar que más le guste del mundo, va a aumentar los casos. Hay que ver si en Israel y Reino Unido ese aumento de casos, a pesar de tener la variante Delta, se logra minimizar el impacto de mortalidad. Esto no termina en septiembre en Argentina ni en ningún lugar del mundo”, concluyó. (Clarín)