Pacto con Irán: familiares de AMIA pidieron apartar a los jueces y anular la audiencia de Cristina Kirchner

Según publica La Nación Acusan a los magistrados de convocar a la vicepresidenta a una audiencia “con fines políticos” y no contemplada en el sistema procesal y de llamar a un imputado, Ronald Noble, como testigo.

Por: Hernán Cappiello

Familiares de víctimas del atentado a la AMIA pidieron anular la decisión de la Justicia de convocar a una audiencia para que Cristina Kirchner pida la nulidad de la causa del Memorandum por Irán y reclamaron que los tres jueces que tomaron esa decisión se aparten del caso. Los acusaron de convocar a una audiencia “con fines políticos” y de convocar a un imputado como testigo. Ahora, el tribunal tiene 72 horas hábiles para contestar si rechaza este pedido de recusación.

La presentación fue realizada por los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Avila en representación de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas de la AMIA. Ambos son querellantes como damnificados por la firma del Pacto con Irán. El fiscal Alberto Nisman denunció cuatro días antes de morir a Cristina Kirchner por al firma de ese acuerdo, pues entendió que buscaba la inmunidad de los sospechosos iraníes del ataque a la AMIA.

Por esa denuncia es que la causa contra Cristina Kirchner fue elevada a juicio oral, aún sin fecha. Los jueces a cargo de ese juicio son María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini. Los magistrados, con la anuencia del fiscal Marcelo Colombo, hicieron lugar al pedido de Cristina Kirchner de incorporar nuevas evidencias y tener una audiencia previa al juicio para pedir la nulidad de todo lo actuado.

Tras esa decisión, Tomás Farini Duggan y Juan José Avila recusaron a los jueces y pidieron anular la convocatoria a esa audiencia.

Argumentaron que, por un lado, convocaron a declarar como testigo a Ronald Noble, exjefe de Interpol cuando se firmó el pacto porque la denuncia sostenía que ese acuerdo implicaba que fueron dados de baja en Interpol los pedidos de captura contra los iraníes prófugos por volar la AMIA. Noble estuvo imputado en la causa y ese sobreseimiento está apelado, por eso la querella señala que el citarlo como testigo es causal de recusación del tribunal y del fiscal Colombo.

El otro argumento es la citación a la audiencia para que se incorporen pruebas y Cristina Kirchner argumente en favor de la nulidad de la causa. “Su imprescindible imparcialidad frente al caso se encuentra seriamente afectada”, dijeron en el escrito.

Señalaron que la audiencia convocada a pedido de Alberto Beraldi, abogado de la Vicepresidenta, “tiene como objeto posible suministrar un podio desde donde montar una defensa política, para que luego se declare la nulidad solicitada en una audiencia oral, previa al juicio oral, para que no se haga el juicio oral”.

“Esto no es una conjetura. La tentativa de replicar lo acontecido en la causa denominada ‘dólar futuro’, se expone en numerosas publicaciones periodísticas”, afirmaron, para recordar que tras una audiencia similar aquel caso quedó en la nada.

“El planteo resulta claramente improcedente, además, porque a diferencia de lo acontecido en la causa denominada ‘dólar futuro’, no existe en nuestro sistema procesal una instancia previa al juicio que permita a los imputados tomar la palabra y exponer sin interrupciones, en una audiencia oral y pública”, dijo la querella, que entendió que la audiencia es “inventada”.

”Esos planteos -de nulidad- debieron ser inmediatamente rechazados. No obstante, el tribunal creó una audiencia no prevista en nuestro sistema procesal para resolver un planteo que el Tribunal Oral no se encuentra habilitado a resolver”, escribieron. (La Nación)