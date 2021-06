SE LEVANTÓ EL PIQUETE EN REPRESAS PERO ¿HUBO REALMENTE UN ACUERDO DE PARTES O LA UTE MANIPULA LOS TIEMPOS PARA CONSEGUIR SU OBJETIVO?

Algunos medios se han apurado a informar que el conflicto en las represas ha concluido, que hubo un acuerdo entre las partes, que la UTE firmó el pago a los proveedores, que en las próximas horas cancelan los pagos, la gente del transporte que estaba en el piquete se mostró eufórica por el triunfo obtenido, anunció el fin de la medida, hablan de la continuidad laboral, de tres puntos logrados en un acuerdo del cual no se conoce el texto ni ningún escrito, producto de la reunión que mantuvieron ayer en el Ministerio de La Producción y todo parece encarrilarse o tiende a la normalización de una situación que muestra más grises que claros, puesto en el análisis frío de las circunstancias.

De las averiguaciones realizadas por OPI de fuentes en represas, se pudo saber que hoy UOCRA sigue con quite de colaboración, en Barrancosa hoy pagaron la quincena y la situación no ha variado mayormente, excepto que se ha liberado el acceso y han comenzado a entrar los camiones de servicio, combustibles y de logística.

Mientras tanto, acá en Río Gallegos, los autoconvocados de represas quedaron en reunirse nuevamente cerca del mediodía en el Ministerio de la Producción, oportunidad en la cual se firmaría un Acta acuerdo (¿Sería el segundo documento?). Hasta el momento nadie sabe qué ha ocurrido y tampoco se tiene conocimiento de un compromiso firmado entre la UTE y las empresas con el aval del gobierno provincial como mediador en el conflicto, tal su propia declaración.

Nuestras fuentes, más allá de la euforia de los autoconvocados, felices por el objetivo logrado, ponen en duda en cumplimiento efectivo y total de un acuerdo que los contenga a todos los prestadores de servicio. Pero más aún, porque no se tiene conocimiento efectivo de ningún papel firmado por las partes y creen que esto puede hacer variar considerablemente el logro final de tanto esfuerzo de los choferes que por 9 días mantuvieron bloqueado el acceso a La Barrancosa.

De acuerdo a nuestras fuentes, la UTE tuvo como principal objetivo que se levantara la restricción del acceso al obrador y en segundo lugar que los medios digan que se terminó en conflicto en represas, lo cual no está totalmente determinado ni avalado por algún tipo de acuerdo formal, escrito y explicativo, de cómo cuándo y de que forma y a quiénes se va a abonar todo lo adeudado, como tampoco quién pone la plata, si los chinos, la UTE en su conjunto o el gobierno nacional, aunque por información que se ha podido obtener extraoficialmente, es el gobierno nacional quien le gira a la UTE; es decir que la corrupción, los negociados, las deudas y el déficit provocado en el presupuesto por la UTE Represas Patagonia, la pagaremos todos los argentinos.

Nada de esto se dijo ni se explicó, por lo tanto, lejos de estar “resuelta” la crisis de Represas, tiene un nuevo giro, pero no se advierte una solución definitiva. Desde el sector de RRPP de la UTE están empecinados en contar cuáles son los alcances del acuerdo, pero no muestran ningún escrito, por lo tanto, hasta que el papel no sea de conocimiento público, abrimos un paréntesis entre lo que dice las represas, lo que hicieron los autoconvocados y lo que dicen otras empresas a las cuales les deben millones de pesos y no han recibido, aún, ninguna propuesta de pago. (Agencia OPI Santa Cruz)