ACTA ACUERDO FIRMADA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PIQUETE EN LA BARRANCOSA Y LA CONFIRMACIÓN DE QUE EL PROYECTO ENTRA EN VEDA, LO CUAL NO FUE COMUNICADO AL RESTO DEL PROYECTO

En las negociaciones previas, establecidas como condición para el levantamiento del piquete en Represas el día 23 de junio 2021 se firmó un Acta Acuerdo entre la Cámara Patagónica de Autotransporte Sureña (CAPASUR) representada por su presidente, Alejandro Mendoza y Julio Comas, Secretario y por la UTE Represas Patagonia (China Gezhouba Group Company Limited – Electroingeniería S.A. – Hidrocuyo S.A) Franco Roberto Lo Preisto y Yuan Zhixiong ante autoridades del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, la Ministra Córdoba.

OPI y News obtuvieron en exclusividad el documento de 9 puntos, donde quedó plasmado el compromiso de pago por parte de la UTE y las condiciones de continuidad laboral de quienes iniciaron el reclamo. Y como OPI había anunciado en informes anteriores, la UTE decidió ingresar a La Barrancosa dentro de la “veda invernal”, como forma de poner al proyecto “en pausa” para ordenar el gran desorden interno-administrativo-operativo y financiero que tiene la UTE por los motivos que largamente hemos explicado. Lo grave de esto es que el resto de las empresas del proyecto, se enteran por nuestro medio que La Barrancosa, entra en veda en los próximos días.

En los dos primeros artículos, la UTE reconoce los montos adeudados durante el mes de mayo y promete abonarlos “en la brevedad”

En la tercera la UTE asumió el compromiso de transferir lo acordado el día 24 junio/21 y señala que los valores serán emitidos y enviados a la oficina de la UTE de Rio Gallegos en el transcurso de la semana que termina.

“Una vez emitidos los valores – señala el texto – se enviaran mediante Correo y se le notificara a LA CAMARA la fecha de envío. Los valores serán entregados en la ciudad de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz, a las distintas empresas, ni bien arribe el sobre del Correo. Además los mismos serán emitidos a nombre de cada empresa sin ningún aditamento (no serán “no a la orden”) y fraccionados, es decir que serán emitidos ch montos de PESOS UN MILLON ($1.000.000.) y PESOS DOS MILLONES ($2.000.000,-) hasta cubrir el monto total. Los montos informados podrin diferir con alguna empresa según las sumas a cubrir”.

Dejando claramente establecido que la Cámara se obliga a levantar inmediatamente la medida de fuerza, en el mismo artículo asume que la suma transferida será afectada a la cancelación total de los haberes adeudados a sus empleados, “otorgando asimismo indemnidad a la UTE, a las empresas que la integran y al Comitente de la Obra (IEASA), por cualquier eventual tipo de reclamo administrativo / judicial vinculado o derivado de la falta de pago de haberes”, indica.

Más adelante la UTE “notifica a la Cámara de manera fehaciente”, dice el Acta, el plan de suspensión del Proyecto “antes de proceder al cese de los servicios fundado en tal motivo. De la misma forma oportunamente debería notificar el reinicio de los servicios del mismo proyecto”, indica el compromiso firmado.

Dentro de las condiciones pactadas la UTE se comprometió a respetar los plazos estipulados a futuro de todas las órdenes de compra relacionado con las empresas que conforma la Cámara y se comprometió a evitar futuras situaciones de conflicto y designará un representante ante la Cámara, quien se encargará de mantener un diálogo fluido entre las partes.

El que no reclamó, queda afuera

Tal como hemos podido establecer, de acuerdo al compromiso asumido por la UTE, los fondos para el pago a las empresas de la Cámara de Transporte, adeudado en meses de trabajo y que generó toda la movida durante más de una semana frente al ingreso de La Barrancosa, salió de las arcas del gobierno nacional, es decir que la UTE ha recibido fondos de todos los argentinos, confirmando lo que anunciamos en nuestro informe anterior, para cubrir el déficit y los desmanejos financieros de la UTE, en solo una parte de las deudas, porque no han pagado al resto de las empresas logísticas, de mantenimiento, ni a la UOCRA (excepto la última quincena) y solo arreglaron con el catering, por razones obvias; esto genera, ahora, un fuerte malestar interno en los sectores a los cuales la UTE les sigue debiendo y tras la decisión de la entrada en veda invernal, los otros proveedores de represas, creen “que no van a cobrar más”.

La veda, si bien no se estableció de manera exacta cuándo se inicia y cuándo termina, empezaría en julio y por el término de dos meses, aseguran nuestra fuentes extraoficiales. Como OPI lo pudo confirmar a través de sus fuentes en Barrancosa, la UTE, hasta el momento, no les ha informado nada a las empresas subcontratistas de la entrada en veda y esto hace preveer que no les pagará lo que les adeuda hasta después de reiniciar los trabajos.

No se descarta que en las próximas horas, días, otros sectores que contratan con la UTE, lleven a cabo una medida similar a la de los choferes y la Cámara de Transporte, reclamando la enorme deuda que tiene el proyecto de represas con cada uno de ellos. (Agencia OPI Santa Cruz)