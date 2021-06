LOS DOCE APÓSTOLES DE COTECAL Y LA MANU MILITARY DEL INTENDENTE BELLONI QUE MONOPOLIZA LAS COMUNICACIONES EN EL CALAFATE

Javier Belloni intendente de El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El intendente de El Calafate, Javier Belloni, emitió el Decreto 327/21 (Aprobado por el CD donde tiene mayoría), el cual consta de 3 artículos, modificatoria de la Ordenanza Nº 1530/12 y por los cuales en los dos primeros, eleva el canon a abonar de las empresas prestatarias del servicio de internet que lleguen a esa localidad y el artículo Nº 3 establece que la habilitación técnica de cualquier instalación en el ramo de la comunicación que pretenda entrar en El Calafate, queda supeditada a la autorización emanada de Cotecal (Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda), la cooperativa que en el año 2018 cambió su Directorio en medio de un conflicto de intereses donde finalmente, los anteriores fueron reemplazados por los actuales, que responden políticamente al intendente y quienes desde aquel entonces nuestras fuentes les llamaron “Los doce apóstoles de Belloni”.

El Decreto controversial

El documento emitido por el municipio, en el Artículo 1º indica “… en el punto Electrónicos Empresa de Telecomunicaciones y/o Transferencia de Datos; estableciendo que el valor de la habilitación comercial para este rubro será de 3.000.000 Unidades Fijas”.

Artículo 2º: Cuando la empresa prestataria del servicio definido en el Artículo 1º se encuentre habilitada y para la prestación de su servicio deba instalar antenas domiciliarias, deberá abonar un importe de 1.765 Unidades Fijas anuales por cada antena instalada; por lo cual deberá presentar una declaración jurada de las mismas, que el municipio corroborará y controlará para su liquidación anual.

Estos dos artículo se encargan de elevar el canon de cualquier empresa de comunicaciones que quiera ingresar a la villa y todo esto, traducido en términos de plata, significa que para abrir una de ellas en El Calafate debe pagar 10 millones de pesos y 6 mil pesos por año, por cada terminal que coloque en los domicilios.

Pero el más controvertido es el Art 3º que expresa: “A efectos de la habilitación técnica de la empresa solicitante, deberá presentar la documentación que respalde su capacidad para prestar el servicio, que deberá contener un dictamen de la Cooperativa Telefónica de El Calafate Ltda, en el cual se defina la factibilidad técnica necesaria para un servicio eficiente”.

Y acá viene el mayor problema de esta norma dictada por el Intendente Belloni que pone a todo el resto del decreto en un serio riesgo de ilegalidad, por cuanto en el último artículo le otorga a la Cotecal poder de policía, habilidades técnico profesionales para habilitar o no una empresa de comunicación y el ingreso o no al mercado calafatense, depende que la cooperativa, absolutamente aggiornada con las decisiones políticas del intendente, quien dirá que sí o que no, como el César, bajando o subiendo el pulgar.

El monopolio ilegal en El Calafate

El ente nacional que regula por ley todas las comunicaciones en el país es el Enacom, de cuyo organismo hay sede en Santa Cruz. “El Enacom es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión”, indica la presentación institucional.

Su misión es “Promover la plena inclusión digital, facilitando a toda la población el acceso a las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado, agilizando su desarrollo, resguardando la debida defensa de los usuarios y fomentando la prestación de servicios con altos estándares de calidad, en el contexto de un regulador activo que refuerce el marco normativo e institucional, garantizando que la pluralidad de voces y los beneficios de la sociedad de la información estén disponibles para todos los que habitan el territorio nacional, en especial a los que viven en zonas rurales, extremas y de bajos ingresos”.

Y si esto no es suficiente, a continuación, resaltamos lo que expresan sus lineamientos funcionales:

Impulsar la competencia para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir de la publicación de estadísticas del mercado y la modificación de regulaciones, normas y gravámenes que ayuden a fomentar la competencia en el sector.

Promover las inversiones en infraestructura para el desarrollo digital, estableciendo condiciones regulatorias y económicas propicias tanto para el fortalecimiento de redes existentes como para nuevos despliegues.

Es decir, leyendo detenidamente lo que establece el objeto del Enacom, está demás decir que un Intendente no puede, bajo ningún punto de vista, decretar cómo y de qué forma una empresa de comunicaciones debe ajustarse técnicamente para su instalación en El Calafate, excepto aquellos tópicos que correspondan al pago de cánones, impuestos o derechos del uso del espacio público en esa localidad.

El Intendente Belloni, sin duda, se toma atribuciones que no son de su competencia y muchos menos colocando a COTECAL, como “ente regulador”, quien tiene la potestad de decir si o no a la llegada de una empresa técnica y de acuerdo a lo que OPI pudo establecer, en el estatuto de la Cooperativa, no existe asignada tal función, además de no estar establecido en ningún lado si Cotecal tiene la aptitud técnica para aprobar o desaprobar los requerimientos técnicos y/o si le ha sido concedida por el Enacom, el único organismo nacional habilitado para los fines que pretende arrogarse Cotecal y el intendente Javier Belloni.

Decreto municipal del Intendente Javier Belloni

Manu military

Quien votó en contra de este proyecto en el C.D de la ciudad, fue la concejal Ethel Torres (Encuentro Ciudadano), quien como es lógico, encontró improcedente el artículo 3º donde Cotecal es puesta como un organismo que homologa la instalación de terceros en El Calafate, siendo ellos mismos prestadores de servicios de telefonía celular en la localidad.

“Mi sensación y lo dije en el recinto, es la misma que si alguien quiere venir a poner un supermercado a Calafate y necesita de la aprobación de La Anónima como reguladora de su competencia” le dijo Torres a OPI, al ser consultada por este Decreto.

La edil también lo puso desde otro punto de vista “Acá en Calafate todos vivimos, en mayor medida, del turismo, lo que ha caído a niveles históricos en pandemia. Y la llegada de nuevas empresas es una esperanza de generación de trabajo, movimiento genuino de la economía y potencia el mercado, además de permitir el acceso a tecnologías de última generación”, señaló Torres.

También indicó que cuando preguntaron en el municipio por el origen de esta medida (alto canon y valoración técnica de Cotecal), el asesor legal de la municipalidad le dijo que la medida responde “… al proteccionismo y a una cuestión ideológica del peronismo” (¿?)

Inmediatamente Torres señaló que el servicio de internet que brinda Cotecal en El Calafate no es el mejor y no llega a todos los barrios, es más, en zonas alejadas la gente está obligada a usar los datos móviles del teléfono y su intención es que las comunicaciones se socialicen más, que se firmen contratos como los realizados por la UNPA, o los jubilados en otros lugares, pero que en El Calafate es imposible de hacer, en un momento donde la comunicación interpersonal por el celular vía internet y con las clases virtuales, es un servicio esencial.

Puesto a consideración de la concejal Torres, lo que hace Cotecal y el intendente Belloni es lisa y llanamente la monopolización del servicio de comunicación en El Calafate, señalando que las antenas de Asat y telefonía, se encuentran emplazadas dentro del terreno de Cotecal y todos aquellos que llegan a El Calafate, obligatoriamente deben cerrar un convenio con la cooperativa para podere instalarse, tal es el caso de WiFi Patagonia o TV5.

Asimismo aludió a la intencionalidad del municipio, “desde donde pretenden difundir que como Concejal estoy en contra de Cotecal, cuando no es así, todo eso es porque no quieren reconoce la ilegalidad de lo que han hecho. Yo no estoy en contra de la cooperativa, solo quiero evitar que en el futuro lluevan demandas judiciales por un tema en los cuales, ni Cotecal ni el intendente Belloni, tienen potestades ni poder de policía”, remarcó Torres.

Ya contamos la historia

Lo que vemos hoy con este Decreto 327/21 de Javier Belloni, es el producto envasado de todo aquello que OPI anunció que ocurriría en el año 2018.

El 25 de abril de 2018 OPI publicó una nota titulada “El peligroso monopolio de la información que pretende otorgar el municipio de El Calafate a una cooperativa”.

En esa nota anunciábamos que el Intendente Javier Belloni elevaría un proyecto al CD para “…la explotación de internet, telefonía y transferencia de datos a la Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda. (COTECAL)”, y el argumentos esgrimido por la municipalidad era “El espíritu de esta política es garantizar que Cotecal permanezca siempre ligada a la prestación del servicio de internet, telefonía y transferencia de datos. Es la continuidad del apoyo que la Municipalidad de El Calafate brindó siempre a la cooperativa, como compromiso con el sostenimiento de las fuentes de trabajo de decenas de familias calafateñas”.

Y esto nos llamaba la atención, teniendo en cuenta que meses previos a ese comunicado, hubo un duro enfrentamiento del municipio con Cotecal por el tendido de fibra óptica y la utilización del espacio aéreo, los postes, etc, que llevó a ambas partes a tener profundas diferencias y se radicó una denuncia penal, hasta que, mágicamente, la paz kantiana volvió a El Calafate y tanta pipa se fumó entre los cooperativistas y el intendente, que nos movió la curiosidad de saber qué había pasado. Obvio, la comisión directiva hasta ese momento, había sido desplazada y sustituida por gente del intendente y a partir de ese momento, con los suyos sentados en el Directorio, apareció el nombre de “Los doce apóstoles de Belloni”, parafraseando la vieja película y haciendo mención a la obediencia de Cotecal a las órdenes que parten desde el municipio.

Por esta razón y con toda la documentación y los datos aportados por entrevistados a OPI, el 11 de mayo de ese mismo año, publicamos un informe bajo el título: “Enfrentamiento en El Calafate: negocios, cajas y el control de un nodo de comunicación en la disputa” y allí explicamos absolutamente todo el armado de este acto donde el intendente firma un Decreto para darle a Cotecal funciones que no le son inherentes y condiciona el ingreso de empresas de comunicación a El Calafate, organizando un verdadero monopolio de las comunicaciones en esa localidad, tal como en esa nota dejamos claramente establecido y el lector podrá leer de manera completa y detallada.

Cuando el lector repase los detalles de la información vertida allí en el 2018, podrá entender el presente de las medidas tomadas por el Intendente de El Calafate, pero, además, podrá reinterpretar que cuando en OPI hacemos prognosis, nos adelantamos en el análisis, no nos equivocamos, porque juzgamos las acciones políticas desde la óptica libre de partidismos, de negocios y en base a datos ciertos y documentados y en este caso, lo que ocurre hoy en El Calafate, lo advertimos tres años antes. (Agencia OPI Santa Cruz)