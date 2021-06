“FUE UN LOCKUOT EMPRESARIO, NO ES NATURAL QUE CHOFERES LLEVEN LOS MICROS A UN PIQUETE CUANDO ESTOS MISMOS EMPRESARIOS DESPIDIERON A 11 CHOFERES POR VENIR CON UN ÓMNIBUS A RIO GALLEGOS”

La frase citada en el título corresponde a Rubén Aguilera, titular de la UTA (Unión Tranviario Automotor) quien fue consultado por OPI en virtud del conflicto en represas y la ausencia del sindicato en el reclamo, el cual terminó con la firma de un acuerdo.

“Nosotros no intervenimos en el conflicto porque los choferes se autoconvocaron y pocos son afiliados nuestros y tampoco llamaron, porque además trabajan para empresas con las cuales estamos en conflicto, a partir de que nos echaron a 11 compañeros. Pero ahí nunca se hizo un reclamo de los empleados, este conflicto fue un lockout empresario, es decir, un paro de los propietarios de las empresas, para lo cual usaron a los choferes”, dijo el dirigente del sindicato.

“Lo que vimos estos días es claramente un paro empresario y no un reclamo de los trabajadores”, repitió y agregó “Estos mismos empresario fueron los que en complicidad con la UTE, el 20 de marzo denunciaron a una decena de choferes que con un micro volvieron a Río Gallegos para hacer el aislamiento, porque en la UTE le decían que “la cuarentena se hacía adentro y trabajando”, recordó Aguilera, señalando “Son estos los mismos empresarios que despidieron a los 11 choferes todos afiliados nuestros y ahora están probando su propio veneno”, señaló.

Cuando le preguntamos, en base a su experiencia gremial, qué podría estar ocurriendo en esta oportunidad y cómo habrían resuelto el problema, sostuvo “Esto es político. Históricamente las empresas que trabajan en represas cobran cada 4 o 6 meses. Y si a los trabajadores no les pagan ¿Por qué no le hacen un paro a la empresa? ¿Por qué no les reclaman en los galpones de la empresa?. La metodología normal es venir al gremio, nosotros iniciamos la vía administrativa denunciando la falta de pago ante el Ministerio de Trabajo. Incluso les escuché decir que no tienen seguro y yo pregunto ¿Cómo pasaron Guer Aike?. Esto es político y el trasfondo de este conflicto fue otro”, aseguró el Secretario General de la UTA, quien aseguró “El tiempo lo dirá; si es una movida de los choferes, los empresarios los van a dejar afuera; si es una movida de los empresarios, la UTE no les va a renovar el contrato y si es una movida en conjunto, no va a pasar nada. Espero que esta gente en un par de meses no se queden sin trabajo; es la metodología que usan muchos cuando se muestran muy conflictivos”.

Le hicimos observar un video de algunos días atrás, donde algunas personas en el piquete, intentan cerrarle el paso a una camioneta con chinos de la UTE, que pretenden ingresar a represas por otro sector de la estancia, evitando el bloqueo.

Una vez escuchado y vistas las imágenes, Aguilera dijo “El de azul que está sacado y que increpa a los trabajadores es Alejandro Mendoza de la empresa Destino Sur y Presidente de la Cámara de Transportistas y el que está filmando, a quien Mendoza le dice “filmá Javier”, es Javier Cabral socio gerente de la empresa Universo y miembro de la Cámara de Transporte. Decime si no es anormal que gente de la Cámara que a su vez son los mismos transportistas, estén planteando un piquete y los trabajadores haciendo uso de los colectivos ¿De quién es el paro entonces?. No hay que ser un iluminado para darse cuenta”, remarcó.

Aguilera sostuvo una vez más a lo largo de nuestra conversación que los reclamos tienen una vía natural y un sentido práctico, entre cuyas prioridades figuran, conseguir que le paguen a los trabajadores, evitar despidos o exigir medidas de seguridad, elementos de seguridad e higiene o lo que sea, siempre en beneficio del trabajador, no de la patronal. “La UTA nunca va a actuar en benenficio de la patronal, sino del trabajador, cuestión que acá nunca se dió”, remarcó el dirigente.

“Los reclamos laborales se inician primeramente con quién tenés la relación laboral en este caso las empresas de transporte y después con quiénes son los responsables solidarios o se la UTE – afirmó Aguilera – pero acá hubo claramente una complicidad digitada por estos empresarios que después de lograr su cometido dejan a los trabajadores expuestos porque son sus repuestos más baratos. Y lamentablemente, esos compañeros en esta oportunidad se expusieron por ellos y después los van a descartar como hicieron con los once nuestros en su momento, quienes hoy mantienen una disputa legal ante la justicia por aquella situación”, concluyó.

Sin papeles y muchas promesas

A partir del acuerdo obtenido en las dos reuniones mantenidas en el Ministerio de la Producción, OPI pudo tener acceso al documento donde se convalidaron una serie de condiciones para levantar el piquete en barrancosa y especialmente del frente de la casa de gobierno, lo cual se llevó a cabo la semana pasada.

“¿Vos tenés registro – resaltó Rubén Aguilera – de un conflicto de choferes donde dispusieran de los colectivos para plantárselo a Alicia Kirchner en casa de gobierno?. El día que nuestros compañeros quisieron llegar a sus casas cuando arreciaba el aislamiento, fueron denunciados, despedidos y tuvieron que recurrir a la justicia. Es la prueba más concreta de que el conflicto fue de las empresas y a no sorprenderse que ellos arreglen con la UTE y los dejen colgados a los choferes, o pagándole solo parte de lo que les deben” y sobre el Acta Acuerdo firmada la semana pasada, que describió OPI en sus puntos más importantes, dijo “A veces lo escrito es distinto a lo que hacen estas empresas. Ojalá cobren los muchachos, porque son el eslabón más débil de esta cadena. Pero yo desconfiaría. Fijate que leí que uds publicaron la decisión de la UTE de entrar en veda; yo diría que se aseguren de cobrar antes, porque si entran en veda no les pagan más a nadie”, afirmó el titular de UTA.

Represas declaró la veda en Barrancosa

Información a la que tuvo acceso OPI, indica que los choferes en conflicto cobraron el total de la deuda por parte de los empresarios y que la UTE Represas Patagonia, ya declaró la veda en el único obrador que estaba en funcionamiento. OPI ya lo había anunciado con suficiente anticipación y la veda responde a la necesidad de “poner en pausa” la obra, para ordenarla internamente debido a los conflictos que se desataron en la administración de la UTE al conocerse los negociados, el volumen de fondos que se han dilapidado y la poca o nada relación que hay con el avance d ela obra (escaso 20%).

De acuerdo a lo señalado por Roberto Bucarey a OPI y News, tienen depositado sueldo, aguinaldo y un bono de $ 20.000,00 y a partir del ingreso a la veda, los choferes seguirán cobrando el sueldo básico, expresó el hombre que se erigió en el referente del conflicto en represas. (Agencia OPI Santa Cruz)