Ocho razones que llevaron a la Justicia a ordenar el reajuste a un jubilado

Según publica Clarín El sistema, que contiene varios “parches” frecuentemente en contra de los jubilados, genera una lluvia de demandas.

Por: Ismael Bermúdez

Ni una ni dos ni tres. Las normas y leyes que perjudican a los jubilados son innumerables y por eso con cada jubilación, apoyándose en algunos casos en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en otros de Tribunales Superiores, los reclamos judiciales impugnan decenas de leyes y normas previsionales. Y en la mayoría de los casos, la Justicia le da la razón al jubilado.

Así, en desacuerdo con el monto de la jubilación que le otorgó la ANSeS, el jubilado Néstor Jorge Genesio presentó una demanda judicial y el Juzgado Federal de Córdoba Nª 1, a cargo del Juez Ricardo Bustos Fierro, ordenó que le recalculen “el haber inicial” y “el reajuste del haber previsional” enumerando la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las leyes y normas previsionales con las que le calcularon la jubilación.

Entre otros motivos, el jubilado argumentó que su haber “contrasta en forma desproporcionada con los ingresos que percibiría de continuar en actividad”.

“La sentencia es una muestra de todos los problemas que tienen las Leyes previsionales. Por un lado el fallo critica varios artículos de distintas leyes que limitan el cálculo del primer haber jubilatorio y los efectos adversos para los jubilados de los cambios de leyes de movilidad y de la suspensión y los aumentos por decreto y de la retención de Ganancias. Y ordena que la jubilación debe guardar una sana relación con el salario y no perder poder adquisitivo”, le dijo a Clarín el abogado Adrián Tróccoli.

La sentencia declara la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad del :

* Tope legal de 35 años establecido por el art. 24 de la Ley 24.241 (1994). Y ordena a la ANSeS que, en el supuesto de constatarse más 35 años de aportes realizados con anterioridad al 15 de Julio de 1994, considere la totalidad de los años aportados por el actor con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

*Articulo 7 inc. 2 de la Ley 24.463 de marzo de 1995 que fijó índices más bajos para la determinación de los haberes.

* Artículo 9 inc.3) de la Ley 24.463, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo, en el supuesto en que en la etapa de liquidación de la sentencia se acredite que la aplicación de los topes sobre el haber previsional del actor genera una quita superior al 15%, por ser este el límite de confiscatoriedad establecida por el Alto Tribunal en aquel precedente”.

* Artículo 2 de la ley 27.426 sancionada el 28 de diciembre de 2017 que aprobó una fórmula de movilidad, aplicándola de manera retroactiva (para julio-diciembre de ese año).

*Artículos 23, inc. c); 79, inc c); 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430. En consecuencia- dice la sentencia- quedarán exentas de retención de Impuesto a las Ganancias las sumas que correspondiere abonar en concepto de retroactivo emergente del reajuste que se ordena, como así también el haber reajustado.

* Artículo 55 de la Ley 27.541 (diciembre de 2020) que suspendió la formula de movilidad y fijó aumentos por decretos.

* Decreto 163/2020 que otorgó un incremento porcentual del 2,3 % más la suma fija de $ 1.500, en detrimento de las jubilaciones superiores al haber mínimo.

* Los tres componentes del haber jubilatorio (PBU, PC y PAP) deben calcularse según lo ordenado por la Corte Suprema (Caso Elliff) que refiere a la actualización del sueldo de referencia para determinar el haber inicial.

Seguramente ANSeS apelará el fallo hasta llegar hasta la Corte Suprema, que no tiene plazos para expedirse. En cambio, los jubilados no tienen tiempo para esperar Y si el Alto Tribunal se expide a favor del jubilado solo tiene efectos sobre esa demanda en particular. (Clarín)