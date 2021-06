AL FILO DE LA CAMPAÑA EL GOBIERNO NACIONAL LANZA 8 MIL MILLONES EN ATN Y A TDF LE LLEGAN 98 MILLONES DE ESE TOTAL

(Por: Martina Arriaga para OPI TDF) – El gobierno nacional giró a las provincias la suma de 8 mil millones de pesos en ATN, es decir, un bonustrack que cada estado no debe devolver y tiene la excusa de estar destinado a dotar a los distritos de más recursos con el fin de fortalecer sus economías en el marco de la pandemia y bla, bla, bla….

Lo cierto es que esa millonada de pesos en un país fundido y sobregirado, con una hiper en puerta, un dólar pisado (pero no tanto) y donde ya no alcanza a enfriarse la máquina de hacer dinero sin respaldo, no llega en cualquier momento, llega en los albores de la campaña política que el gobierno nacional intenta asegurar y para aceitar los carriles políticos de Tierra del Fuego como de las demás provincias argentinas, se ha disparado esta millonaria suma que aporta al déficit incontrolable, en un país donde la masa contributiva es cada vez menor, los impuesto son cada vez más grandes y los que no laburan exceden a lo que aportan más de 65% de lo que ganan, para mantener un Estado ocioso y mal adminsitrado.

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de los Fernández riega de manera primorosa y con argumentos “sociales” a un país con papeles de colores que resultan muy caros para las futuras generaciones. Y con gobernadores obsecuentes como Melella, Alicia Kirchner, Mariano Arcioni y sigue la lista, este flujo de fondos viene a constituirse en el maná de campaña que todos estos jefes de Estado, esperan para imponer sus candidatos propio, aliados al Frente para la Victoria.

Éste regalo del cielo, se complemente con el “Plan de Obras públicas” por 550 millones de pesos, el cual representa el 3% del PBI y que se oculta en títulos muy “sociales” como los programas “Casa Propia”, “Reconstruir”, “Casa Activa” y Procrear.

Los ATN, ese regalo de campaña a las provincias, se distribuyen de acuerdo al índice de Coparticipación Federal, esa herramienta coercitiva y aplanadora de diferencias, por cuanto el gobierno central, en pos del “federalismo”, la usa como apriete para el control de las provincias.

Tierra del Fuego, como dijimos recibe 98 millones de pesos, en tanto las otras provincias, serán acreedoras del siguiente monto: Buenos Aires 1.738 millones, Catamarca 218 millones, Chaco, 395 millones, Chubut 125 millones, Córdoba 703 millones, Corrientes 294 millones, Entre Ríos 387 millones, Formosa 288 millones, Jujuy 225 millones; La Pampa 149 millones; La Rioja 164 millones; Mendoza 330 millones; Misiones 261 millones; Neuquén, 137 millones; Río Negro 200 millones; y Salta 303 millones. En tanto, San Juan recibirá 268 millones, San Luis 181 y Santa Cruz 125 millones, Santa Fe 707 millones, Santiago del Estero 327 millones y Tucumán 377 millones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)