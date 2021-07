CLAUDIO VIDAL BUSCA HACER BASE EN LA OPOSICIÓN, SIENDO OFICIALISMO. UNA RARA FORMA DE ASEGURAR SU FUTURO POLÍTICO SIENDO UNA OPCIÓN TÓXICA

(Por: Rubén Lasagno) – Recientemente escribí una columna donde relacioné el esfuerzo por “cerrar la grieta” de algunos opositores al kirchnerismo (a nivel nacional y provincial), exhibiendo tibieza de temperamento político o de alguna manera buscando acomodar el discurso más a la circunstancia, que al sentido práctico de respetar las convicciones de cada candidato, actuando de manera conveniente a los intereses del FPV, más que a sus propios intereses como partido.

En este marco es que en la provincia se está generando un fenómeno de “acomodamiento” de una parte del kirchnerismo, travestido en el partido SER, del petrolero Claudio Vidal, que no ha dejado de hablar con la mayoría de los opositores, que se presentarán como candidatos en las elecciones de medio tiempo o abonan al armado de las listas de la oposición al gobierno de Alicia Kirchner y Máximo, en Santa Cruz.

Tenemos detectado reuniones de Vidal con varios referentes de radicalismo provincial y ayer hemos conocido puntualmente el contacto de Claudio Vidal con la referente de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán.

- Publicidad -

Conocida la noticia, no abocamos a conocer algo sobre lo tratado en la reunión y si bien la diputada prefirió no hablar con nosotros alegando que el día viernes el partido tiene una asamblea provincial para definir posiciones y candidaturas, desde su entorno se le bajó el precio a las conversaciones previas con el titular del SER, señalando que fue el propio Vidal quien se acercó al partido y la actitud democrática, que no dudo es genuina por parte de la ex legisladora, se dio en el marco del intercambio de puntos de vista que se han hecho, dijeron, con otros espacios políticos de la oposición, en relación a las próximas elecciones.

Pero ante la insistencia por conocer datos de aquella extraña posición de acercarse al fundador de un partido de origen kirchnerista, la respuesta fue que eso no será posible porque el SER nunca se despegó del oficialismo, por lo cual desde E.C se catalogó a “un diálogo democrático entre fuerzas”, pero donde no existieron pre acuerdos electorales.

Lo que me llama la atención es que el propio espacio no lo diga abiertamente lo que piensa de esa posible alianza y deje en suspenso una respuesta para después de la reunión partidaria del día viernes. ¿Se planteará allí la posibilidad de aceptar al SER como aliado político?. Si así fuera, es que hay dudas y si existen dudas caben las suspicacias. ¿Capitulará EC en sus convicciones política solo por sumar poder con este aliado estratégico?. Sería una pena.

La estrategia del tero

Claudio Vidal está en un periodo de “transición” en el cual por un lado tiene el peso de haber nacido kirchnerista, haber actuado como kirchnerista desde que pudo obtener tres bancas en la legislatura y un intendente en las elecciones de 2019 y haberse comportado, sistemáticamente, pensando y actuando como tal, dentro y fuera de la Cámara de Diputados, donde los diputados del petrolero votaron siempre y en cada caso bajo las órdenes del Diputado Matías Mazú, al voz en el recinto de Alicia Kirchner.

Es un caso calcado de Javier Belloni, quien siendo, al igual que Vidal, kirchnerista de cuna, cuando las papas queman y el electorado pide diferenciación, se dice “Peronista”, una estrategia de aparente despegue tan evidente como cobarde, de apartarse (solo en el discurso, no en los hechos) del espacio que los vio crecer y los puso donde están, pero que por vergüenza, disfrazan con otro título para suavizar su imagen frente al electorado, como lo hizo CFK cuando después de perder tras la década ganada, cambió a “Unidad Ciudadana” o luego con el nombre de fantasía “Frente de Todos” unió a díscolos y críticos falsos (Massa, Fernández, Lavagna, Alfonsín, entre otros), que es y seguirá siendo, el Frente para la Victoria, partido fundador de “todos sus logros políticos”, pero que por la mala fama ganada, evitan mencionarlo, creyendo que la gente es estúpida.

Esto ya lo hemos dicho otras veces, pero es bueno repetirlo. La entrada de Claudio Vidal a la política por la claraboya del kirchnerismo, nunca fue bien vista desde el interior del partido. Pero Vidal se esforzó por pertenecer. Y en ese esfuerzo fue que mandó a sus diputados a votar todo a libro cerrado junto con sus pares K y al intendente de 28 de Noviembre a ser una réplica autoritaria e impune de sus antecesores, del mismo partido: el FPV.

Hoy, que se acercan las elecciones de medio término, Vidal tiene la intención de ganar un espacio muy amplio dentro de la política provincial y busca transformarse en la piedra en el zapato del FPV, que le dio la espalda; pero sin dejar de pertenecer al partido que le dio origen. Porque en realidad Vidal no quiere separarse, quiere que le presten atención.

Y eso es una contradicción que, a pesar de lo que Vidal pueda decirle y contarle a los referentes de la oposición, se comprueba simplemente con repasar el diario de sesiones de la legislatura, ver cómo y de qué modo votaron sus diputados, cada vez que se presentó una moción de parte de la oposición y allí, sin necesidad de preguntarle nada al petrolero, se puede obtener una respuesta clara a la duda que aqueja a quienes desde el radicalismo y Encuentro Ciudadano, reciben la vista del hijo político putativo de la gobernadora que dice ser distinto, siendo igual que ella, pero vistiéndose con piel de cordero, mientras las garras asoman por debajo del disfraz.

Vidal necesita ampliar su base política, por eso busca aliados en la oposición, sin embargo no cede en su vocación de poder: quiere ser primero en la lista. De hecho, fuentes extraoficiales le dijeron a esta Agencia que el ofrecimiento a EC era para que Mestelán lo acompañara en segundo lugar, cuando todos saben que por permanencia y derecho ganado, la ex diputada quiere (y merece) ser candidata natural de ese espacio políticoque nació como opositor genuino en el 2007 y nunca capituló ante el oficialismo provincial.

En la cabeza del petrolero funciona la siguiente idea: las encuestas le dan un porcentaje relativamente bueno, como candidato individual (ya sea por dentro o por fuera del krichenrismo), pero solo no puede. Si logra aliarse con un sector de la oposición al kirchenrismo, amplía su fuente de poder y hacia fuera (aunque sus acciones no lo demuestren, solo basta ver el voto de sus diputados en la Cámara) da la sensación de que se opone al kirchnerismo, cuando la realidad es absolutamente al revés.

Vidal configura el kirchnerismo parasitando a la oposición y usando su fuerza política para ampliar su base eleccionaria y la estrategia, hacia adentro del FPV, es oponerle al kirchnerismo un verdadero problema de cara a octubre/noviembre, para que ceda definitivamente a las condiciones que exige Vidal a cambio de seguir apoyando al partido creado por Néstor Kirchner. Pero el kirchnerismo sabe que para el 2023, cuenta con Javier Belloni, como candidato de reserva y si con alguien va a negociar, será con el intendente que tiene más votos y es de pedigree K. Si acaso, Máximo no puede prosperar para candidato a la gobernación de Buenos Aires, como tiene previsto, como adelantó OPI el año pasado, el hijo de la vice podría llegar a Santa Cruz para medirse para la gobernación. Y si eso pasa, todos, incluyendo Vidal, van a sucumbir a los pies del hijo de la patrona.

De esta forma Vidal, coqueteando con la oposición, se asegura de constituirse en un factor de presión hacia adentro del FPV con un mensaje claro: “Si Uds no me dan un lugar, sumo votos afuera y se los resto adentro”, pero previamente, debe romper el rechazo natural de los espacios de la oposición y entonces trata de venderse como “separado del FPV” hablando en privado con críticas a un gobierno con el cual colabora de forma permanente, aún en las decisiones más inhumanas como negar los tratamientos compasivos, negar la contratación de médicos en el sistema de salud, negarle a la oposición cualquier pedido de informes, de investigación o separación del cago por parte de abusadores como Jorge Soloaga, o anular las denuncias que se hacen por corrupción e incompatibilidad de sus funcionarios en actividades donde atienden en los dos lados del mostrador, entre otras tantas acciones en las cuales sus tres diputados levantan la mano enyesada para votar junto a sus compañeros del FPV.

Democrático si, ingenuo, no

Por este motivo me llamó poderosamente la tención que Gabriela Mestelán de cuya honestidad intelectual nadie puede dudar, dijera que atendió el llamado de Vidal dentro del marco democrático y la práctica política que implica escuchar al otro, aún pensando distinto. Pero me hace ruido que la diputada, dude aún si Vidal sigue perteneciendo al oficialismo o lo que es peor, exija que se despegue del FPV, como si nada de la corta historia política del SER, pesara al momento de balancear de dónde viene, cómo nació, cómo creció, qué hizo desde entonces y cómo actúa en la actualidad.

Si Mestelán o Encuentro Ciudadano creen que es suficiente y determinante que Vidal les diga que se ha separado del kirchnerismo y/o aceptan unirse con el SER para las próximas elecciones, será un error irreparable para el partido, que atentará contra su propio electorado. Posiblemente gane con la billetera del petrolero y amplíe o eleve su caudal de votos con la sumatoria del 7 u 8% del SER, pero perderá votos propios. Los votantes de Encuentro Ciudadano condensan una franja genuinamente ganada por el espacio, de quienes no están de acuerdo con el Radicalismo y desprecian el autoritarismo y la corrupción kirchnerista.

La alianza con Vidal es básicamente tóxica. Solo le suma a él, pero en perjuicio de aquellos que se anexan a su espacio. Ya le pasó a Daniel Peralta, cuando lo sumó en alianza para pelear la intendencia de Río Gallegos. El más perjudicado fue Peralta. Para Vidal fue un ensayo más y de hecho a nivel provincial logró afianzar poder. Sin embargo, nada de eso podría haberlo hecho solo y sin apoyo del aparato kirchnerista.

A otro nivel, no deja de hacer ruido las reuniones de Roxana Reyes con Máximo, que nunca fueron explicadas por la legisladora, más allá de entender que OPI, el único medio en confirmarlo, opera para Vidal y el FPV, tratando de demoler su candidatura. La liviana interpretación de los hechos por parte de la diputada, nos hace pensar que nunca nos leyó, se hace la distraída o en realidad, en vez de explicar, busca desmentir lo que realmente ocurrió. Como hace el kirchnerismo, no aceptan el libre pensamiento e indudablemente deben poner a los críticos en la grieta, para argumentar, en vez de explicar la situación como corresponde.

La salida de Vidal buscando un lugar por fuera del partido, para el FPV es una buena opción de colonizar a la oposición. No es la primera vez que ocurre, pero en este caso, Vidal podría ser la espada que divida a la oposición, el caballo de Troya y lo que, en definitiva, le reste votos a partidos como E.C o la UCR, ante la embestida del oficialismo por mantener el poder muchos años más. (Agencia OPI Santa Cruz)