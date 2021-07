El oficialismo bloqueó la votación por Pfizer: “No vamos a seguir cambiando las leyes si el laboratorio no da el acuerdo”

Según publica Clarín El bloque de Juntos por el Cambio pidió apartamientos de reglamento para tratar tres proyectos sobre vacunas.

Por: Jazmín Bullorini

La polémica por Pfizer se reactivó en el arranque de la sesión de Diputados. El bloque de Juntos por el Cambio insistió en votar el proyecto que elimina la palabra “negligencia” de la Ley de Vacunas -una de las trabas para el acuerdo con ese laboratorio- y otro para garantizar la vacunación de chicos y adolescentes con comorbilidades,

El oficialismo los bloqueó: “No vamos a seguir cambiando las leyes todas las semanas si el laboratorio no da el acuerdo”, explicó el presidente de la comisión de Salud, el oficialista Pablo Yedlin.

La moción de apartamiento de reglamento -que necesitaba una mayoría de tres cuartos para avanzar- cayó con 122 votos en contra y 112 a favor.

El pedido de Juntos por el Cambio fue acompañado por los dos diputados de izquierda, los tres lavagnistas, el misionero Ricardo Wellbach y el rionegrino Luis Di Giácomo.

“Hay dos vacunas – Pfizer y Moderna- que se usan en el mundo para el grupo de 12 a 18 años. Estamos comprando millones de dosis y solo necesitaríamos 100 mil para resolver esta problemática” señaló la radical Claudia Najul, al pedir un apartamiento de reglamento par votar el proyecto de su autoría para darle prioridad a los chicos y adolescentes con enfermedades pre existentes.

“Estos chicos hace un año y medio que están totalmente encerrados, encapsulados, separados de sus hermanos,abuelos, no ven la calle ni la escuela. Hay padres que perdieron sus trabajos porque no van a trabajar por miedo a traer el virus a la casa”, agregó.

Acto seguido la diputada del PRO, Carmen Polledo, pidió que se vote la ley para quitar la palabra “negligencia” de la ley de vacunas.

“Desconocíamos que esa palabra era un obstáculo para firmar el contrato cuando lo aprobamos. Si demás hubo razones ideológicas o geopolíticas no me preocupa. Pero esta es la única vacuna autorizada en el país para 12 a 18 años. No es un capricho. Ellos son los grandes ausentes de este plan de vacunación. “, se quejó Polledo.

El diputado del Frente de Todos y presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, fue el encargado de explicar el rechazo del oficialismo.

Reconoció que “hoy hay solo un un laboratorio autorizado” para vacunar a niños y adolescentes aunque señaló que pronto serán más y que la vacuna Sinovac ya está dando buenos resultados en China en la población de 3 a 17 años.

Aseguró que el Frente de Todos no descarta cambiar la ley de vacunas, pero que no lo hará todavía. “La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley para conseguir el tipo y la cantidad de vacunas para todos los argentinos. No tenemos una mirada geopolítica. Pero hoy eso lo está trabajando una mesa del ministerio de Salud, de Industria y la secretaría de Legal y Técnica”.

En ese sentido, apuntó que el cambio de la palabra “negligencia” no es suficiente. “Lamentablemente no soluciona el tema. Estamos esperando la confirmación de laboratorio porque no vamos a seguir cambiando las leyes todas las semanas si el laboratorio no da el acuerdo, si no tenemos la garantía de la industria”.

El ministerio de Salud ya había señalado que el segundo problema en el acuerdo con Pfizer se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. (Clarín)