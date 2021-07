Tensión con el dólar libre: la brecha supera 75% y se espera una mayor intervención oficial

Según publica Clarín Los operadores prevén más controles en los mercados paralelos para evitar que una disparada complique la estrategia electoral.

Por: Ana Clara Pedotti

Luego de un comienzo de mes acalorado, la demanda de dólares seguirá alta durante la segunda semana de julio y los analistas coinciden en que esto será la constante durante toda esta última mitad del año. A los factores estacionales como el cobro del aguinaldo y una menor liquidación del agro, se le suman las dudas sobre el programa económico y el apetito por cobertura de los argentinos antes de las elecciones de medio término.

La semana pasada, el dólar blue terminó en alza respecto a las ruedas anteriores, a $170, y el contado con liquidación, a fuerza de intervenciones oficiales y un mercado plagado de rumores sobre nuevos posibles controles a $166. Pero, al mismo tiempo, el Banco Central volvió a pisar el freno en torno a sus devaluaciones diarias y el dólar oficial finalizó en $95,6.

Así, la brecha entre el oficial y los dólares libres ya es superior al 75% y en algunos puntos de la semana pasada volvió a tocar el 80%, una distancia que, según distintos analistas, el Gobierno no puede convalidar porque complica la estrategia oficial.

Por eso, esperan mayor intervención oficial en las próximas semanas, tanto en el mercado de bonos como en el de futuros. Si bien el organismo que preside Miguel Pesce acumuló un buen colchón de dólares durante los primeros meses del año, la duda es si resultará suficiente para evitar una ampliación aún mayor de la brecha que le ponga presión a una devaluación más acelerada del tipo de cambio oficial, antes de las elecciones primarias previstas para el doce de septiembre.

“Uno de los desafíos que enfrenta el BCRA , es el de poder sostener la estabilidad de la brecha cambiaria, algo que de revertirse podría terminar incidiendo también en la formación de precios”, advirtieron en la consultora LCG, que sumaron que una brecha sin control daría una señal adversa para sostener la desaceleración de la inflación. “Con un dólar paralelo que amplió su brecha hasta en un 80% durante la semana, el BCRA ya empezó con la intervención y, de no usar mal su muñeca, tendría las herramientas para controlar”, dijeron.

La brecha cambiaria pasó en los últimos dos meses del 57% hasta coquetear con el 80% la semana pasada. Si esta distancia entre ambas cotizaciones se extiende aún más, podría desalentar las futuras liquidaciones del agro, que fueron el motor de la estabilidad cambiaria en la primera parte de 2021. Nery Persichini, de GMA Capital, explicó: “La magnitud de las compras de moneda dura disminuyó sensiblemente en junio. A pesar de que el agro liquidó US$ 3.358 millones en el último mes, el BCRA adquirió en promedio US$ 33 millones diarios, el monto más bajo desde febrero”.

Esta cifra se encuentra muy por detrás de los US$ 69 millones diarios de abril y los US$ 110 millones diarios de mayo, que fueron dos meses donde el campo también había liquidado más de US$ 3.000 millones.”Esta tendencia se profundizaría de cara al segundo semestre donde la oferta de agro dólares sería menor que la actual y, a su vez, la demanda de divisas estaría incentivada por la previa electoral”, anticipó el economista.

Para los analistas de Econviews mantener la brecha cercana a 75% “es de absoluta prioridad” para el Gobierno.”Como se vio el año pasado, cuando la brecha cambiaria pasa cierto umbral la economía se desorganiza y la confianza se evapora. El segundo semestre será muy distinto y el Banco Central tendrá que deshacerse de unos US$ 1.500 millones”, anticiparon.

“El Banco Central tiene tres palancas para empujar. La primera sería devaluar un poco más rápido. La segunda es volver a frenar las importaciones. La tercera es vender reservas. En nuestro criterio es esta última la que más usará la autoridad monetaria. Seguramente en algún momento también se incline por frenar temporalmente las importaciones, pero difícilmente se anime a devaluar más rápido”, señalaron. (Clarín)