YCRT INTIMA A LOS GREMIOS PARA QUE EL PERSONAL SE VACUNE Y VUELVA A TRABAJAR. DE 140 AGENTES CONVOCADOS, SOLO 20 FUERON A INOCULARSE

El “modelo” K de producción en la cuenca carbonífera está dando sus resultados: los empleados de YCRT ya no quieren volver a sus puestos, luego de pasar casi dos años en sus casas, cobrando el sueldo, viendo cómo volvían sus beneficios históricos, mientras a nivel gerencial la empresa no deja “de hacer inversiones” y decir a los cuatro vientos, lo bien que les va con producción plena, pero con algunas dificultades, inclusive, para proveer de carbón a las estancias y a las localidades que tienen zonas urbanas sin provisión de gas.

A pesar de haberse iniciado el plan de vacunación en YCRT, tal como lo solicitó APSP y que esta Agencia publicó, desde la Gerencia observaron que la gente no concurre al hospital para recibir la dosis; por ende no va a trabajar.

Esto que decimos se desprende de un documento interno de YCRT, emitido por el Jefe de Administración “A todas las Asociaciones sindicales de representación en el yacimiento Carbonífero de Río Turbio”, según consta en el encabezado de la comunicación institucional del día 2 de abril de este año.

En esta comunicación de tipo “Circular” (para varios destinatarios con el mismo texto), a la que OPI tuvo acceso, YCRT les pone en conocimiento a los sindicatos que la nómina de trabajadores y trabajadoras a ser convocados para recibir la vacuna contra el COVID 19, se publicará en la página oficial de la empresa.

Les indican allí, desde la subgerencia, la imposibilidad que tiene el Hospital Dr. José Alberto Sanchez, de comunicarse con el personal del yacimiento “…ya que los agentes no atienden sus teléfonos personales y quienes tienen turno asignado no concurren a la cita”, remarca el documento.

“Resulta menester destacar que – continúa el texto a los sindicatos – acorde a lo informado, el día 30 de junio de 2021 el Hospital local, contaba con sesenta (60) dosis de vacunas destinadas para agentes de YCRT: por lo cual se le remitió un listado de ciento cuarenta (140) trabajadores y trabajadoras de distintas Subgerencias a los efectos de que sean citados a vacunarse”.

Continúa aclarando el documento: “Se incorporó en la lista a un número mucho mayor de agentes con el fin de no perder turnos y causar dispendio innecesario ante situaciones de inasistencia o imposibilidad de comunicación telefónica. Pese a tomar dichos recaudos, solo asistieron a vacunarse veinte (20) agentes de los ciento cuarenta (140) agentes informados”.

Y concluye el subgerencia de YCRT advirtiendo a las entidades gremiales “…ante este escenario, nos vemos en la obligación de comunicar los listados a través de la página oficial y en caso de no acudir los mismos sin dar aviso o no informar

por su negativa a vacunarse, suscribiendo las declaraciones juradas respectivas, se adoptarán las medidas que esta Gerencia estime corresponder”, expresa la circular, dejando en claro que adoptarán sanciones para los trabajadores que no acaten el llamado a vacunarse.

El pedido

En marzo de este año publicamos una nota donde informarnos que los dirigentes de APSP (Asociación del Personal Superior y Técnico de Yacimiento Carbonífero Fiscales), de YCRT le solicitaron por nota formal al Interventor Aníbal Fernández, que todo el personal del yacimiento sea vacunado contra el Covid-19, aludiendo que en Río Turbio el sistema de salud está colapsado y sosteniendo que en la empresa “trabaja el personal mínimo esencial”, le pedían al interventor que “gracias a su buena relación con nuestro presidente Alberto Fernández”, interceda para poder vacunar a todos los trabajadores de YCRT.

Uno de los que firman el documento que publicamos en ese momento fue el Secretario General José Páez, un sindicalista de marcada extracción kirchnerista, que como otros dirigentes gremiales de la misma empresa, son parte del gobierno nacional y provincial y le pedían al gobierno que haga una excepción y al interventor que aproveche su buena relación con el presidente (tráfico de influencia), para que haga una excepción y vacune al personal de YCRT, quienes, además, hace casi dos años que no trabajan. Y el mismo Páez afirma en la nota admite que “solo trabaja el personal mínimo esencial”.La resolución tomada por la Gerencia de YCRT, tal como lo publicamos en este informe, da cuenta que a pesar de haberse solicitado y aprobado las vacunas para el personal de la empresa, son los propios sindicatos que no controlan que el personal convocado en el programa de vacunación, cumplan con el objetivo de obtener la dosis respectiva, con el fin de normalizar la actividad del yacimiento, el cual, dicho por el propio Gerente general, no está trabajando excepto con el personal esencial de mantenimiento y seguridad. (Agencia OPI Santa Cruz)