Ginés González García fue increpado por otros pasajeros en su regreso a la Argentina desde España

Según publica Clarín El exministro de Salud volvió al país este lunes, mientras rige el cupo de vuelos. Lo acusaron de “robavacunas”.

Ginés González García regresó este lunes de España y fue increpado por algunos pasajeros que compartieron su vuelo, en plenas restricciones aéreas en la Argentina, que permiten el ingreso aéreo de solo 600 viajantes diarios.

En un video que se viralizó en las redes sociales se observa al ex ministro de Salud caminando por el pasillo, rumbo a la puerta de salida de la aeronave operada por Air Europa.

El vuelo que repatrió al exministro aterrizó a las 6.53 de la mañana de este lunes en el aeropuerto de Ezeiza. Antes de salir del avión, un par de pasajeros lo increparon y lo acusaron de “robavacunas”.

“Hay que ir a Venezuela de vacaciones, amigo, no a España”, le dijo un hombre que lo esperaba cerca de la escalera. “¡Robavacunas!”, se sumó una mujer, en referencia al escándalo del Vacunatorio VIP, que le costó su puesto en Salud.

González García viajó a España el 13 de junio, para participar de una serie de conferencias y charlas sobre “Los sistemas de salud en América latina tras la pandemia de Covid-19″, organizadas por la Escuela Nacional de Sanidad Española. En su recorrida visitó Universidad de Salamanca y al Instituto de Salud San Carlos III.

Pocos días después de haber llegado a Madrid, Ginés fue sorprendido en un bar de la capital, con una copa en la mano. El momento también quedó registrado en un video que se difundió velozmente y que despertó fuertes críticas.

Además, el ex ministro se reunió en España con Hugo Sigman, que reside de forma temporaria en ese país. Sigman es el titular de Insud, la empresa farmacéutica que produce parte de la vacuna del laboratorio AstraZeneca contra el coronavirus. Ese encuentro en el lobby de un hotel madrileño también fue retratado por un turista, que subió la fotografía a las redes sociales.

Según trascendidos, Ginés y Sigman hablaron sobre la demora en el arribo de vacunas, un problema por el cual la Justicia investiga los mails que intercambiaron Carla Vizzotti y el laboratorio AstraZeneca. Sigman también expresó su preocupación por la mala imagen que tiene en la Argentina.

Ginés, uno de los 600

El malestar por el regreso de Ginés González García se acrecentó por el cupo de ingreso de argentinos al país dispuesto por el Gobierno nacional. Son 600 los ciudadanos nacionales que pueden entrar por día, una cifra incomparable a los 18 mil que lo hacían antes de la pandemia. Además, sigue prohibido el acceso de extranjeros.

En ese contexto, la titular de Migraciones criticó el viaje del ex funcionario.

“Yo no soy Ginés, estoy en Migraciones y todavía no me vacuné. Hay muchos que estamos gestionando la pandemia que no nos vacunamos y nos enfermamos. Me canso de decir que no es un momento para viajar”, remarcó Florencia Carignano, luego de que circularan el video y la fotografía de González García en España.

La restricción de vuelos obedece a la preocupación de la Casa Rosada en torno al avance de la variante Delta. En principio, tiene vigencia hasta el viernes 9 de julio.

Por el cupo de vuelos, cientos de argentinos están varados en el extranjero. Las líneas aéreas advirtieron que el retorno podría demorarse hasta cinco meses.

El Gobierno nacional derivó en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires el control del aislamiento obligatorio que deben cumplir los “privilegiados” que regresen al país. En ese sentido, en la Rosada evalúan aliviar el cupo si las jurisdicciones controlan esa obligación.

En algunos casos, los ingresantes no pueden aislarse en sus casas y deben hacerlo en alojamientos seleccionados para esa minicuarentena. En la Provincia de Buenos Aires, aquellos que hayan salido de la Argentina desde el 1° de julio deberán cumplir un aislamiento obligatorio de cuatro días en hoteles que ellos mismos tienen que pagar.

Como la menor cantidad de vuelos entrantes implica menos vuelos salientes, también hay personas que no pueden salir del país y que, en medio de la desesperación, contratan vuelos privados a países limítrofes para, desde allí, arribar al destino elegido. (Clarín)