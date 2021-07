Carlos Zannini dijo que Mauricio Macri “sabía” que la quiebra de Correo Argentino “iba a pasar”

Según publica Clarín El procurador del Tesoro y espada K en la Justicia se cobró su detención: “En su gobierno estuve preso por presión”.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se metió de lleno en el ida y vuelta que se generó luego del fallo judicial que decretó la quiebra del Correo Argentino y afirmó que Mauricio Macri “sabía que esto iba a pasar, tenía algún adelanto”.

La jueza en lo Civil y Comercial Marta Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentino cuya controladora es la empresa Socma SA, propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri. En cinco días deberán poner a disposición de la Justicia todos los bienes de la compañía postal, aunque desde la firma apelarán.

A raíz de este fallo el funcionario kirchnerista -jefe de los abogados del Estado- expresó sus sensaciones: “Tengo esa alegría que me da el fallo, pero con prevención. Pero no tengo tanto optimismo porque no subestimo a los abogados de Macri. Mandaron a cobrar 300 millones de dólares al más difícil”, aseguró.

Sobre la solicitud de una “extensión de quiebra” a Socma SA, dijo que “la sociedad que acaba de ser quebrada estaba quebrada hacía tiempo. Fingía una solvencia que no existía”, expresó.

Y agregó: “Esto podría generar una batalla judicial que puede ser una mamushka, donde empiecen a aparecer otras empresas vacías adentro”.

En tanto, Zannini aseguró que “el ex presidente Mauricio Macri sabía que esto iba a pasar, tenía algún adelanto”.

Y luego lanzó un elogio particular hacia Macri. “Tuvo un manejo muy inteligente de los medios, instalando temas”.

“Lo que quiero ahora es que el Estado cobre, que los argentinos sean resarcidos porque ellos (por los Macri) tuvieron una concesión de un servicio público y no actuaron bien”, adelantó.

La venganza K

Mientras Macri -ya desde su posteo previo en Facebook, los voceros de Correo Argentino y la cúpula de Juntos por el Cambio instalaron la premisa de que el fallo es una venganza kirchnerista contra Macri y su gobierno, Zannini -lejos de quitarle el cuerpo a la suposición- pareció ahondar esa grieta.

En la misma entrevista en Radio Nacional, el procurador del Tesoro hiló su festejo por el fallo con las causas que lo llevaron a ser detenido. En su relato, durante el gobierno de Macri sufrió una campaña en su contra que llamó “de demonización” y que eso terminó por llevarlo a la cárcel: “Yo estuve preso por voluntad de los que mandan y mandaba Macri”.

Zannini fue detenido en 2017, por orden del fallecido juez Claudio Bonadio, por el rol que el magistrado le adjudicó en la causa del Memorándum con Irán sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA. Fue excarcelado en marzo de 2018.

En ese sentido, continuó: “Trataron de proscribir a Cristina, también al pobre Néstor -a quien le costó la vida- con lo que le hicieron. Querían hacer lo que hicieron en Brasil, con Lula”, dijo.

“Los jueces no pueden ser instrumentos de ese tipo de cosas y los medios no pueden tener la posibilidad de crear un ámbito de verdad y pensamiento único”, agregó Zannini en ese típico discurso de persecución mediático-judicial que el kircherismo pregona con la etiqueta del lawfare, acuñada por Cristina Kirchner.

Durante la entrevista el funcionario también habló de la Justicia y de los jueces, en este caso, sin el mismo criterio calificador. “Este fallo es una prueba de que la justicia puede mejorar si no se la presiona y la dejan trabajar en libertad. Los jueces son seres que terminan aislados del mundo que conocen con un montón de prevenciones y en soledad”.

Zannini planea llevar su avanzada judicial hacia Socma, la empresa insignia de la familia Macri. (Clarín)