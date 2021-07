Vacunatorio vip: el ministerio de Salud rechazó el informe sobre irregularidades en el Posadas

Según publica La Nación Vizzotti dio instrucciones para aclarar al fiscal Taiano que la lista de 385 vacunados como personal de salud y que no lo son, es un registro voluntario y que sí incluye a trabajadores del Hospital.

Por: Hernán Cappiello

El Gobierno salió al cruce del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que señaló que la campaña de vacunación fue desorganizada, se prestó a confusiones y errores, al punto de que 385 personas que aparecen vacunadas en el Hospital Posadas y registradas como personal de salud, no lo son. Con esta categoría, personal de salud, aparece incluso registrado el presidente Alberto Fernández.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, instruyó a la dirección de Asuntos Judiciales de la cartera sanitaria a ponerse inmediatamente a disposición del fiscal federal Eduardo Taianio, a cargo del caso del vacunatorio vip, para aclarar lo que definieron como una malinterpretación. El informe de la PIA fue presentado por el fiscal Sergio Rodríguez ante Taiano.

En ese trabajo se mencionaba que “en total habría 385 personas que fueron clasificadas como personal de salud que no prestan servicios como personal de salud en el Hospital Posadas y que no se encontrarían registradas en la base de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) como personal de salud”.

Sin embargo, ahora fuentes del ministerio de Salud explicaron a LA NACION que ese registro de profesionales de la salud es voluntario y abarca a todos los matriculados, pero que en el Posadas fueron vacunados también camilleros, personal de maestranza y otros trabajadores registrados en la base de datos de vacunados como personal de salud.

“El Refeps es un registro voluntario de profesionales de la salud que no comprende a la totalidad de la definición de personal de salud consensuada para la vacunación, sino que incluye a quienes tienen matrícula y han decidido registrarse voluntariamente. Incluye un conjunto de profesionales con matrícula por lo que no incluye, a modo de ejemplo, a técnicos de laboratorio, camilleros, administrativos o personal de maestranza, que también son considerados personal de salud y están incluidos dentro de la población objetivo para su vacunación”, dijo el Ministerio y explicó así que no son vacunaciones irregulares, sino otros empleados del Posadas.

El mismo informe de la PIA incluye una definición de personal de salud más amplia, que abarca a estas personas, dijeron en el Ministerio.

Asimismo, explicaron que otro de los motivos que puede tener esa cifrad de 385 inoculados, es que la provincia de Buenos Aires complementó las dosis enviadas por el Ministerio de Salud y distribuyó una partida al Hospital Posadas, a la vez que asignó turnos, para que personal de salud o de otro grupo se vacune en ese sanatorio, aunque no sea personal del propio hospital.

Insisten en el Ministerio de Salud que “el informe de la PIA no dice que hay vacunados vip: solo identifica personas que fueron vacunadas y que no son personal del hospital y que no están registradas en el Refeps, pero de ningún modo entiende que fueron incorrectamente vacunados”.

Asimismo, el informe señala que más allá de que los números entre dosis recibidas y dosis distribuidas poseen un correlato con lo analizado por la PIA, lo cierto es que “el detalle de información respecto de la distribución de dosis (ya sea a nivel provincial como nacional) no resultaría la más apropiada”.

El fiscal Rodríguez envió este informe al fiscal Taiano, que junto con la jueza María Eugenia Capuchetti investigan el vacunatorio vip mediante el cual fueron inmunizadas irregularmente personas que no debían ser vacunadas en ese momento, como lo admitió inicialmente el periodista Horacio Verbitsky.

De hecho Verbitsky aparece en el informe del fiscal Rodríguez. Allí se señala que el 18 de febrero de 2021 junto el periodista fueron vacunados en el Posadas Seza Manukian, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Félix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana, Salomón Schachter y Eduardo Félix Valdés. Horacio Verbitsky aparece registrado en la base de datos como “Verbinsky”, según el informe oficial.

Estas personas que concurrieron a vacunarse ese día fueron categorizadas, nueve de ellas como personal estratégico, incluido “Verbinsky”, y una persona de 60 años o más.

Luego de que se desatara el escándalo, el Gobierno difundió una lista de 70 vacunados entre los que figuraban funcionarios como Carlos Zannini (registrado como personal de salud al igual que su mujer), allegados al Gobierno y al exministro Ginés González García, como Eduardo Duhalde y su familia, el ya mencionado empresario Aldrey Iglesias y su familia, así como referentes de históricos del PJ, como Hugo Curto y Lorenzo Pepe. A diferencia de Fernández, ninguno de ellos difundió la foto de su vacunación.

El informe sostiene, además, que el presidente Alberto Fernández fue registrado como personal de salud y adjudica este fallo a los “errores” cometidos en la carga de datos de los vacunados. “Se observan errores en la carga directa al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) en relación a la categoría”, dice el trabajo de la fiscalía. Y señala que los motivos por los que se cometieron estos errores son los siguientes:

Podía prestarse a ambigüedad para los administrativos que estaban cargando si el vacunado era personal estratégico o personal de salud, cuando solo se identificaba como médico o del Ministerio de Salud. Hasta que la cartera sanitaria emitió una resolución para aclarar el asunto.

Excepto personas conocidas, como el canciller Felipe Solá o el embajador Daniel Scioli, los administrativos “podían no identificar adecuadamente su categoría dado que formaban parte de grupos de cinco identificados como ‘enviados por el Ministerio de Salud´”.

Errores involuntarios propiamente dichos, como tres trabajadores de salud cargados como “personal estratégico” o el presidente Alberto Fernández.

La planta del Hospital Posadas se encuentra formada por 5477 agentes. Desde el 29 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de 2021, el Hospital Posadas vacunó a 4386 personas. En total, aplicó 5985 dosis. De ellas 5962 fueron catalogadas como aplicadas al “personal de salud”, 19 fueron catalogadas “personal esencial” y cuatro fueron catalogadas como aplicadas a “personas de 60 años o más”.

Solo 3789 personas de las 4372 que fueron vacunadas en el Hospital Posadas están en el listado del registro de personal de salud nacional y pertenecen efectivamente a ese Hospital. Las restantes 583 personas que se encuentran clasificadas como personal de salud “no pertenecerían a la nómina de personas que prestan servicios allí”. Y con respecto a esas 583 personas, hay 198 que se encuentran registrados en la base de datos del personal de salud como trabajadores de otros centros sanitarios.

Por eso es que “en total habría 385 personas que fueron clasificadas como personal de salud que no trabajan en el Posadas ni están registradas en ninguna base como personal sanitario”.

El fiscal dijo además que otra de las fuentes de errores en la carga se debe a que se usaron dos bases de datos diferentes según el origen de las vacunas. Así, la categorización tanto sea “personal de salud” como “personal estratégico” que figura en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) no se corresponde en muchos casos con la categoría que le hubiera correspondido porque el sistema bonaerense Cipres, que fue incorporado a mediados de enero 2021 en este hospital cuando se comenzaron a recibir lotes de vacunas desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya que se exigía cargar en cada sistema según el origen del lote recibido.

Las categorías de las personas a vacunar del Cipres no coinciden con las del Nomivac. En el Cipres el personal de salud tiene dos categorías: de unidad de cuidados intensivos o no, mientras que en Nomivac están unificadas como “personal de salud”. A su vez el Cipres no tiene la categoría “personal estratégico”. (La Nación)