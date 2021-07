Protestas en Cuba: tras su violenta arenga, Miguel Díaz-Canel dice que no llamó “al pueblo a enfrentar al pueblo” y acusa a EE.UU.

Según publica La Nación Al día siguiente de la histórica jornada de reclamos, el mandatario dijo que las manifestaciones son un montaje del gobierno estadounidense y las tildó de vandálicas; “Han tenido la respuesta que merecían”, expresó.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en un discurso transmitido en vivo hoy que el bloqueo de Estados Unidos es el responsable del descontento de la población cubana y tildó de ”vandálicas” las manifestaciones que se desarrollaron ayer en las calles cubanas fueran pacificas. Además, después de su violenta arenga de ayer, hoy aseguró que él no llamó a “al pueblo a enfrentar al pueblo”.

Las protestas son un “montaje” y forman parte de la manipulación del gobierno de Estados Unidos por “cambiar un sistema o un régimen para imponer que tipo de régimen o gobierno hay en Cuba”, según dijo el presidente en una transmisión en directo por la televisión estatal.

“Estamos observando que en las últimas semanas se incrementó en las redes sociales la campaña en contra de la revolución cubana planteando matrices en torno a las carencias que estamos viviendo, porque esa es la manera que se monta para construir insatisfacción”, comenzó el mandatario, quien aseguró que a esta campaña se sumaron “youtubers e influencers” para divulgar estos mensajes contra el régimen.

“Esos esfuerzos mediáticos estaban montados en torno al problema eléctrico, al desabastecimiento de alimentos y medicamentos y a los problemas de las tiendas con ventas en divisas. Todos estos tema que hoy están presentes en la sociedad como insatisfacción, ¿cuál es el origen? ¿cuál es la causa? El bloqueo”, sentenció Díaz- Canel, haciendo referencia a las medidas económicas que Estados Unidos impuso a la isla.

Estados Unidos tiene “una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país”, lo que limita a la isla la capacidad para adquirir alimentos, medicamentos y afecta al sistema electro energético del país, denunció el presidente un día después de las históricas protestas en las que participaron miles de opositores a su gobierno.

“No les interesa ni la salud del pueblo, ni la alimentación del pueblo”, sentenció tajante, mientras señaló que el discurso de la potencia es “hipócrita” y “cínico” y exigió que los estadounidenses “respeten la manera en que la mayoría de los cubanos han aceptado defender al socialismo”.

“Una de las cosas que tenemos que aclararle a la población y que tenemos que trabajar con nuestra propia población es el sentido (…) Es legitimo que tengamos insatisfacciones, pero también tenemos que ser capaces de saber dónde nos quieren manipular”, dijo.

Díaz-Canel, quien apareció junto a su gabinete en un discurso nacional televisado, apuntó además contra los manifestantes.

“Ayer vimos delincuentes”, dijo sobre las movilizaciones que se llevaron a cabo en las calles de La Habana. “Tenemos miles de formas de modo pacífico donde además los revolucionarios no conformes e insatisfechos e incluso los no revolucionarios se puedan manifestar. Pero ayer la respuesta no era pacífica, ayer hubo vandalismo”.

“Ayer se apedrearon y se robaron cosas de las tiendas en divisas. Por cierto, si estaban tan desfavorecidos con los alimentos… lo que se llevaron fueron equipos suntuosos, electrodomésticos”, expresó sobre el comportamiento “totalmente vulgar e indecente” de los manifestantes.

“Han tenido la respuesta que merecían, como la han tenido en Venezuela y otros pueblos que han querido agredir”, dijo el mandatario.

Arenga

El domingo, Díaz- Canel llamó a sus simpatizantes a defender la revolución “al precio que sea necesario”. Esta mañana, sin embargo, afirmó que su intención no fue llamar al choque: “Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos y el pueblo apoyó”.

En cuanto a la lucha contra el coronavirus, el presidente aseguró que “la situación actual de la pandemia tenemos que verla con los antecedes” asociados también “a las medidas de bloqueo muy exigentes de Estados Unidos”.

La estrategia contra el virus “ha sido un plan que se ha logrado con efectividad” según el mandatario.

La isla de 11 millones de personas enfrenta un aumento sostenido de casos desde diciembre que está superando sus propios récords diarios de contagios y de muertes. Pero “Cuba demoró más que nadie en alcanzar este pico pandémico”, sostuvo.

Según las cifras de Our World in Data, Cuba inoculó al 11.36% de sus habitantes con una dosis y al 15.47% de los cubanos con dos. (La Nación)