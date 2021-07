Alberto Fernández, sobre Cuba: “Yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con los bloqueos”

Según publica La Nación El Presidente evitó referirse a las movilizaciones, pero condenó el bloqueo que sufre el país caribeño; también justificó la denuncia contra Macri por el supuesto envío de armas a Bolivia.

En medio de las movilizaciones en Cuba, el presidente Alberto Fernández evitó hoy referirse a la cuestión y reclamó el fin del bloqueo contra el país caribeño que mantiene los Estados Unidos.

“Yo no sé lo que está pasando en Cuba, pero terminemos con los bloqueos. Los pueblos deben resolver la manera en la cual quieren vivir, si tenemos que favorecer la paz de los mismos. No hay nada mas inhumano en una pandemia que un bloqueo”, dijo el Presidente.

El mandatario también habló de la denuncia que su gobierno efectuó esta tarde contra el expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios por el supuesto envío de material bélico a Bolivia.

“Es importante que conozcamos cómo es la historia. El gobierno de Bolivia me cuenta de la nota que encontraron donde el Jefe de la Fuerza le agradecía el envío de un material bélico, donde había balas de goma, gases lacrimógenos, todo para reprimir las manifestaciones públicas. Había una copia sellada por la embajada, estaba la copia en la Embajada”, dijo Fernández en una entrevista con Radio 10.

Y agregó: “Realmente sentí mucha vergüenza y pesar. Al margen de esto, esta conducta puede significar un delito. Por eso Soria, Frederic y Marco del Pont presentaron hoy la denuncia para que se investigue lo ocurrido. Es un tema muy grave. La Argentina tiene una historia contra el golpismo. No hay lugar para soportar rupturas institucionales. Era necesario hacer esta denuncia”.

El Presidente contó también que le pidió al canciller Felipe Solá que “busque si había algún cable de la embajada argentina sobre esa nota, están en búsqueda de ese cable”.

El jefe del Estado se refirió también a la lucha contra el coronavirus. En ese sentido, cuando la Argentina se encuentra cerca de los 100.000 muertos, el Presidente buscó dejar en claro su postura ante las críticas de la oposición. “Puse todo el empeño en salvar vidas. Cada muerte por Covid-19 en la Argentina es para mí un puñal en el corazón”, dijo el mandatario.

En este punto, Fernández sostuvo que puso “todo su empeño” en la búsqueda de vacunas. “Es lo primero que me preocupó”, manifestó. También se mostró molesto con quienes lo critican por las restricciones para los ingresos de pasajeros argentinos que se encuentran en el exterior: “No sé en qué cabeza cabe que yo disfruto con que la gente no viaje. Lo padezco, todo esto me duele. Me duele, por favor. Lo que hay que entender es que estamos en una pandemia que se ha llevado la vida de casi 100.000 argentinos”.

El Presidente volvió a atender a un medio de comunicación tras un mes en el que solo habló en actos oficiales. La decisión de no hablar con la prensa se tomó después de la polémica que generó con su frase en la que describió que “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva y los argentinos llegamos en los barcos”.

Esas palabras, que desataron críticas a nivel local e internacional y lo obligaron a pedir disculpas, fue el disparador de un cambio que desde hace meses reclamaban cerca del Presidente; ese golpe generó un cambio en la estrategia de comunicación presidencial. Una de las primeras determinaciones fue suspender las entrevistas mano a mano, algo que era habitual para el jefe del Estado.

El objetivo fue recuperar la centralidad de la palabra presidencial, esa que tuvo durante el comienzo de la campaña.

Un rato antes de la entrevista con Radio10, durante un acto en el Museo del Bicentenario, el jefe del Estado recordó la entrega de netbooks durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y criticó al expresidente Mauricio Macri por haber discontinuado esa política. “Dejaron de hacerlo para que nadie recuerde que Cristina daba computadoras”, sostuvo el mandatario. (La Nación)