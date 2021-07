THE WALKING DEAD OF SANTA CRUZ: ACEVEDO Y GIUBETICH PILARES DE VIDAL, JUNTO AL COMBO K DE LOS CARAMBIA S.A

El Kirchnerista Claudio Vidal de SER Santa Cruz – Foto: SER Santa Cruz

(Por: Rubén Lasagno) – En la concepción de su ideas chauvinistas, el Secretario de Petroleros Privados de Santa Cruz, Claudio Vidal, un nativo kirchnerista, coquetea con la oposición para asegurarse un frente político que lo ponga como candidato a diputado nacional en las elecciones de medio tiempo con vistas al 2023 y eligió el 9 de julio para realizar un acto en un enorme predio adquirido por el sindicato y al cual fueron invitados concejales, ex intendentes, ex diputados lo cual conformó un variopinto cuadro con cierto aroma surrealista, no solo por las personas que lo compusieron con la mitad de la cara tapada, por el barbijo reglamentario, obvio, sino por los malos antecedentes políticos que cuelgan sobre sus espaldas.

La sensación que me dio ver las fotos que exhibieron portales de la provincia, fue de estar viendo la saga de Robert Zemeckis “volver al futuro”; reencontrarse con gente que aparentaban estar rezagadas en el tiempo y el espacio, porque ya no tienen nada que dar y mucho menos ofrecer, oxidados, porque cuando tuvieron la oportunidad dejaron claras huellas de lo que son, como personas, como ex funcionarios y/o políticos panqueques y en general, si entraron a un cargo por la oposición, han respondido en funciones como marionetas del propio kirchnerismo.

Claudio Vidal tiene una enorme necesidad de presionar al Frente Para La Victoria, a fin de lograr que el partido que lo vio nacer, le de un lugar privilegiado en las elecciones de noviembre, ese lugar es, sin duda, el de encabezar la lista de diputado nacional. Dentro del partido, la oposición es férrea y contundente. A Vidal nunca lo quisieron, demás está decir que nadie con vuelo propio, crece y construye dentro de este espacio político absolutamente verticalista y que exige a los suyos, orden, sacrificio y obediencia.

- Publicidad -

Y Vidal desde que hizo la campaña por el FPV en 2019, supo cumplir cabalmente las órdenes provenientes de la casa de gobierno. De hecho sus tres diputados, votaron y votan hasta hoy todas y cada una de los proyectos ordenados por el Ejecutivo o se niegan a aprobar, repudiar o tratar proyectos de la oposición, según lo que el jefe de la bancada, Matías Mazú, ordene. La acción, complica el discurso del petrolero, cuando dice que no es K y el repaso de su corto hitorial político, indica absolutamente lo contrario.

Es decir, esa versión de que “Vidal busca correrse del FPV, para hacerles perder las elecciones”, es una mentira más de un kirchnerista agazapado, que busca poner los huevos en varias canastas con dos intenciones bien claras: pasarle un aviso a Máximo (quien, si lo llama, hace que el petrolero caiga rendido a sus pies), por eso tira de la cuerda pero no la corta y buscar una plataforma que le permita ir “por fuera” del FPV, en caso que lo eyecten definitivamente desde adentro. Su urgencia es, encabezar la lista a diputados este año y armar su candidatura de cara al 2023, obviamente con su nombre a la cabeza. Como el FPV, todos se pueden unir, pero él siempre va primero. Otra opción es que sea una estrategia consensuada con el lider de la Cámpora para ampliarle la base de votos al FPV, captando los que se sienten defraudados. Una vez electo, levanta las manos para los K, como lo hacen desde hace dos años sus diputados del SER o Antonio Carambia, en en el Congreso nacional.

Para el primer caso, Vidal se comporta como una quinceañera con su partido madre. Les muestra todos los días un novio nuevo, a ver si los celos del kirchnerismo duro, hace que lo llamen a pactar un acuerdo, porque Vidal supone que se van a asustar de perder votos ante el armado propio que, en teoría, le restaría votantes al kirchnerismo propiamente dicho, lo cual en cierta manera es así, pero la estructura del PJ/FPV es más fuerte que cualquier barrilete cósmico en Santa Cruz y siempre se reinventa. No es casualidad que hace 30 años logran los votos y el poder.

En el segundo caso, Vidal propone conformar un frente con opositores y por ese motivo no ha dejado de hablar con todos, incluyendo con la propia diputada Gabriela Mestelán de Encuentro Ciudadano, quien hasta ahora no ha mostrado interés por aliarse con el kirchnerismo, porque la lider del partido provincial, ve bajo el agua y trata de preservarse. El mayor valor y atractivo de Vidal, es la billetera sindical y sueña con escalar a una diputación (primer paso) y para ello tiene armada la interna en su gremio, donde posiciona a su actual Secretario Adjunto, Rafael Guenchenen, quien prácticamente ha tomado la conducción del sindicato, mientras Vidal se dedica a la campaña política, a las roscas partidarias y a juntar voluntades dispersas.

Los muertos vivos

Infructuoso es un adjetivo que se emplea para calificar algo que resulta improductivo o inservible. Lo infructuoso, en algunos casos, es inútil. Claudio Vidal anda tras la búsqueda de un cisne negro en política y en ese tránsito, como las moscas, no duda en posarse tanto en una flor, como en el excremento. Eso hace que su esfuerzo sea infructuoso y a la vista de todos, inútil o esté mal visto por parte del votante medio, aún cuando ese electorado no quiera ver al kirchnerismo, del cual Vidal forma parte; y eso también se ve y se sabe.

Algunos de sus aliados, por el momento (también hay otros conocidos), son los hermanos Carambia, José María, intendente de Las Heras y Antonio José, diputado nacional por JXC, pero que en el Congreso estos dos años levantó la mano junto con Máximo Kirchner, porque su esencia es esa.

Otro que se acercó al petrolero (o el petrolero a él), es Roberto Giubetich (UCR), ex mal intendente de Río Gallegos, ex secretario de Obras Públicas del ex intendente Héctor Roquel (f); amigo de Rudy Ulloa. Giubetich a lo largo de su mandato o como funcionario del municipio, fue el articulador de favores especiales en relación a los Kirchner. Es un político depreciado, profundamente criticado, devaluado y ahora enfrentado con Eduardo Costa, a quien le armó las campañas a la gobernación.

PARA UN KIRCHNERISTA NO HAY NADA MEJOR QUE UN RADICAL

Pero el gran actor del The Walking Dead of Santa Cruz, lo constituye el gran hallazgo de Claudio Vidal: Sergio Acevedo.

Acevedo tuvo dos intentos por entrar en alianza con Eduardo Costa hace unos años y la noche previa a la conformación de listas, volaron sillazos, trompadas e insultos que terminaron con el romance del silencioso kirchnerista, echado sin dignidad por Néstor Kirchner de la casa rosada santacruceña y frustrado candidato Eduardo Costa, empresario que apostó fortunas en conseguir la gobernación y ganando perdió, por imperio de la Ley de Lemas.

Sergio Acevedo es un ultra kirchnerista de paladar negro que tiene una deuda eterna con el pueblo de Santa Cruz. Primero por haber claudicado, abandonado el gobierno y renunciando en marzo del 2006, traicionando a casi el 60% de la gente que los votó en Santa Cruz, yéndose por la calle Alcorta con las manos al bolsillo, echado por teléfono y aludiendo cobardemente en solo 9 líneas de una carta oficial “Razones estrictamente personales”, para no enfrentar al patrón y llevándose en silencio todas las verdades: el verdadero motivo por el que renunció, la ruta de los fondos de Santa Cruz, las denuncias de la corrupción K, las presiones que recibió del Néstor Kirchner de quien fue su adlátere y antes de ser gobernador, como Secretario de Inteligencia de Estado, puso sus manos en el barro de los fondos secretos, encubrió los manejos espurios de su jefe político y solo dejó la ex SIDE, cuando a finales del 2003 Néstor le pidió que se postulara como Gobernador.

Vidal, Acevedo y Di Tulio: billete mata renovación – Foto: Lavanguardiadelsur

Cuando renunció, de la manera que lo hizo y de la forma en que le dio la espalda a su electorado, quedó en claro que los votos de Acevedo, no eran de él; eran de Néstor Kirchner.

Posteriormente quisieron hacer de su salida de la gobernación una epopeya heroica, exaltando en el silencio cobarde de su huida, una actitud de renunciamiento que no fue tal. Su falta de personalidad y honestidad se compara con la de Carlos Sancho, cuando Néstor lo puso y lo sacó sin que la marioneta abriera la boca.

Por eso nadie lo acompañó el día de su renuncia infame, ni pidió por él y nunca le perdonaron que se haya ido en silencio. Hoy, Vidal espera rescatarlo de las cenizas.

La serie The Wlking Dead of Santa Cruz está en marcha. Claudio Vidal cree que la política se resume en una suma básica de votantes. Por el momento, pienso que está más interesado en que el oficialismo lo llame para que siga formando parte del partido que lo vio nacer (FPV), que por abrirse seriamente del proyecto de CFK.

Si el FPV no le da lugar, es porque están bien seguros de que Vidal les puede restar algunos votos, pero lejos está de ponerlos en riesgo. La única forma que Vidal pueda dañar al kirchnerismo, es que su alianza sea directa con Javier Belloni; pero el intendente de El Calafate, lejos está de separarse del krichnerismo y menos de ir segundo de nadie y menos aún del petrolero.

Cuanto más grande, mejor

La grandilocuencia y el narcicismo de Vidal, quedó evidenciado en el exagerado uso de los símbolos patrios que hizo el día 9 de julio, donde sin la mínima imaginación intentó conectar con su campaña: “día de la Independencia” con “la independencia política que propone su partido en la provincia”, una asociación imposible de concebir, si uno repasa el poco recorrido político del petrolero y su devoción inalterable por el kirchnerismo más puro, al punto que el ensayo político con un intendente, como es el caso de Fernando Españón en 28 de Noviembre, fue uno de sus mejores y grandes fracasos en el campo de la administración leal y transparente, habiéndose constituido en el mejor alumno del kirchnerismo más obtuso y corrupto.

Ese día, en el predio del sindicato, siguiendo su perfil exagerado y ostentoso “inauguró” lo que en los medios dio en llamar “el mástil más alto de Sudamérica”, un soporte de 75 metros de alto, para izar la bandera, donde ese día subió una enseña patria de enormes proporciones (13 X 25 metros) sin reparar en datos prácticos que indican claramente, que debido a las condiciones climáticas de la región, con vientos superiores a 100 Kms y un promedio de 40/50 en el mes, elevar una bandera de tanto peso a una altura tan grande, hace que no se pueda sostener la misma izada al tope del mástil todo el día (y ni pensar si llueve, donde aumenta el doble o triple su peso) e incurran en un grosero error del protocolo establecido para el uso de la bandera nacional y terminen poniéndola a “media asta”, como sucedió el 9 de julio, en donde (consta en las fotos publicadas por medios digitales) deben tener al paño amarrado para evitar que se rompa con el viento de esa jornada en Río Gallegos.

Como el mástil y la bandera, está perfilada la campaña de Vidal: exagerada y sin sustento. La política no es solo “juntar caras”, sino (y hoy más que nunca) mostrarle a la sociedad una propuesta con gente que tenga valores éticos y de honestidad comprobada. Por eso y no por otra cosa, hubo muchos que no quieren aparecer en las fotos con esta rémora del kirchnerismo, que dificulta cualquiera transparencia y esperanza hacia algo mejor a lo establecido.

¿Podría ganar votos en las elecciones de noviembre?. Si, por supuesto que siempre hay un segmento de la sociedad que apoya y está harto de quienes hace 30 años sostienen el poder en Santa Cruz y a veces no advierte el gatopardismo político (para explicárselo estamos nosotros). Pero eso no asegura ningún triunfo. El punto acá no es ganar, sino sostenerse y para ello deben diferenciarse de manera real y concreta.

Así como está planteada la propuesta de este neo-kirchnerismo liderado por Vidal, con un “rejunte” y no como una renovación cierta, no creo que asuste al oficialismo en la provincia. Pero todo queda abierto a las especulaciones.

Todos quieren ser curas y no hay cura que no sueñe con ser Papa. Veremos si los templos que se ofrecen para la misa final, están limpios o solo lucen distintos en apariencia, poniendo la basura bajo las alfombras para engañar a los feligreses. (Agencia OPI Santa Cruz)