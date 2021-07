DIRECTORA DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS PROPUSO A INSPECTORES SUSTITUIR LAS “HORAS PLUS” POR 25 ACTAS DE INFRACCIONES Y 5 SECUESTROS POR MES

Bárbara Biott directora de transito del municipio de Río Gallegos – Foto: Municipalidad de Río Gallegos

La Directora de Tránsito del municipio de Río Gallegos, Bárbara Biot, funcionaria de segundo orden que forma parte de la Secretaría de Gobierno, debajo del Secretario de Hacienda Diego Robles y del intendente Pablo Grasso, les propuso a la delegada del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) Ivana Sardi que haga llegar a todos los inspectores de tránsito, actualmente divididos por grupos operativos, una increíble propuesta: la de sustituir el cumplimiento de las denominadas “horas plus” que cumple el personal (una especie de horas extras) en esa Dirección, a cambio de labrar en la calle, mensualmente, 25 actas de infracción y 5 secuestros, cada uno.

La información que había trascendido por fuentes directas de OPI y News, fueron puestas en duda por el Secretario General del SOEM Pedro Mansilla. Debido a esa situación y a la falta de denuncia formal en contra de la Directora de Tránsito, nos abocamos a buscar las pruebas contundentes que dieran cuenta de esta ilegalidad flagrante, cometida por una alta funcionaria municipal que nunca podría haber bajado tal propuesta/orden, sin el consentimiento del Secretario de Hacienda y/o del Intendente.

A tal fin, OPI hizo un recorte de un audio grabado en una de las reuniones que tuvo la delegada del SOEM Ivana Sardi, con un grupo de inspectores de tránsito, en la cual les pone en conocimiento de la propuesta de Bárbara Biot, generando la risa de los inspectores, quienes rechazaron de plano esa posibilidad y entendiendo, al igual que lo hizo la propia delegada Sardi, que aceptar eso sería “salir a matar a la gente”, refiriéndose precisamente, al hecho de usar la confección de multas y secuestros para recaudar dinero a fin de que la Secretaría de Hacienda de Diego Robles, se ahorre la erogación de dinero para el pago de las denominadas “Horas plus”.

- Publicidad -

“Eso es imposible que hagamos – dijo uno de los presentes en esa reunión – poder se puede hacer, pero los que ponemos la cara ante la gente somos nosotros. Las discusiones y las puteadas las recibimos nosotros. Eso es salir a matar a la gente y la que propone eso no pone la cara”, concluyó uno de los inspectores de tránsito que rechazó de plano la posibilidad de salir “autofinanciar” las horas extras que hacen en la Dirección de Tránsito municipal, con la confección de multas y secuestros.

Las pruebas

Con el fin de demostrarle al intendente y a su funcionario de Hacienda, que la Directora de Tránsito Bárbara Biott, efectivamente bajó la propuesta al personal, vamos a poner a disposición de los lectores un corte del audio donde la delegada del SOEM Ivana Sardi, les comunica a un grupo de inspectores, la proposición de la Directora.

La delegada del SOEM comienza diciendo al grupo de inspectores que reunió en el área de Tránsito municipal “Hubo una reunión que llamó la Directora (de Tránsito) para hablar con los jefes y no en privado, para proponer algo en base al plus. Yo ya hablé con el otro grupo cuando vine ayer y lo que ella propone es no hacer las horas plus, esto es para Inspectores, radio- operadores y choferes quedan afuera, pero cada inspector mensualmente tiene que entregar 25 actas y cinco secuestros. (risas de los presentes)

“El otro grupo me dijo que no. No toda la gente va a aceptar. La operativa 2 y 3 tenemos entendido que ya dijo que no. Estamos más abocados al tema de corte que hacer controles o salir a la calle a matar a la gente. Es salir a matarlos porque van a decir cuántas actas te faltan a vos para poder cobrar a fin de mes el plus”, reafirmó la delegada, mientras la gente reunida, murmuraba en contra de lo que estaba escuchando.

Los inspectores presentes se mostraron disconformes y si bien reconocieron que si quiere “pueden hacer esa cantidad de infracciones en el mes, sostuvieron “no está para salir a matar a la gente”, reafirmaron a lo largo del audio colectado.

Inspectores de transito Río Gallegos – Foto: Municipalidad de Río Gallegos

En el debate se dejó claro que si hay algún inspector que quiera adherir a esta operatoria, puede hacerlo, pero la delegada aclaró que la idea/propuesta de la Directora de Tránsito “es mover la operativa en conjunto, porque si estamos divididos en grupo por el tema de la pandemia, vamos a seguir divididos por esto”, pero el personal fue un pasito más allá en esa reunión y consideraron que esta propuesta de Bárbara Biott “es un pasito de la municipalidad para no pagar más las horas plus” y consideraron inaplicable esta propuesta que partió desde la propia funcionaria municipal y no se puede entender que la haya hecho sin el conocimiento previo y pleno del intendente pablo Grasso o al menos del Secretario de Hacienda Diego Robles, encargado de la recaudación de la comuna y quien aprueba las partidas para el pago de las horas extras o plus.

Pedro Mansilla no sabe nada

El Secretario General del SOEM Río Gallegos, Pedro Mansilla, el día 7 de julio del corriente año, fue consultado al aire sobre si conocía algo al respecto de esta situación en el área de tránsito, en el programa radial “Contracara” de FM News y Mansilla dijo “Eso es inviable, lo debe haber dicho algún trasnochado ¿Cómo van a estar canjeando actas de infracción para que algún empleado municipal se vea dispensado de las horas de plus?. Eso es inviable, cómo van a pedir cierta cantidad de actas para que no cumplan las horas plus… calculo que puede ser parte de algún funcionario trasnochado que se le haya ocurrido esa idea, pero está totalmente fuera de cualquier marco de legalidad y de análisis también”.

Pues bien, el “funcionario trasnochado” fue la Directora de tránsito Bárbara Biott, quien le comunicó la propuesta al personal fue la delegada del SOEM en el área de Tránsito, Ivana Sardi y quienes rechazaron de plano la propuesta indecente e ilegal de la funcionaria municipal, fueron todos los inspectores de Tránsito de la municipalidad. Es muy raro que el Secretario General de un gremio, desconozca tamaña irregularidad.

Pedro Mansilla, también al aire en el mismo programa de radio, negó que la Directora de Tránsito haya sacado gente del área de Tránsito, porque la semana pasada inspectores municipales en un operativo de control, pararon un auto y en él iba el Secretario de Obras Pública de Pablo Grasso, Lucas Otín, con una graduación de 1.245 G/L en la alcoholemia practicada, sobre un “permitido” de 0,25.

En esa oportunidad, los inspectores labraron el Acta Nº 171929 (Nº de Insp. 765 – automóvil Renault Clio JCT 334) y procedieron a secuestrar el vehículo. Otín, visiblemente alcoholizado llamó en ese momento (y ante los inspectores en plena calle) a Bárbara Biott y le pidió que ordenara que le restituyan el auto.

Biott, no sin antes advertirles que si Pablo Grasso (intendente) se enteraba “la iba a colgar”, le ordenó al jefe de Tránsito que liberara la unidad. Posteriormente y ya en presencia de la Directora, se generó el enojo y la furia de la señora Biott, quien tomó represalias con el personal de calle desafectándolos de las tareas de control y destruyendo el Acta, del cual OPI y News guardan la prueba. Mansilla, consultado a aire sobre todo esto (hora plus y operativo Biot), tampoco sabía nada y circunscribió la borrachera del Sr Otín, a una “situación de la vida privada del funcionario“, sin atender las consecuencias en las que derivó el hecho, de neto corte institucional, muy grave y condenable, donde el personal afiliado al gremio, fue seriamente afectado. (Agencia OPI Santa Cruz)