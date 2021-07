Pese al pedido de las querellas para posponerla, confirmaron para el viernes la audiencia por el pacto con Irán

Según publica Clarín Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y la DAIA no querían que coincidiera con el día del acto por el aniversario del ataque de 1994. El TOF 8 no accedió.

Por: Lucía Salinas

Pese al pedido de las querellas de que, por respeto al acto en el que se recordarán los 27 años que transcurrieron del atentado a la AMIA se pospusiera la cita, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) ratificó que se llevará a cabo la audiencia pedida por Cristina Kirchner, para defenderse de la acusación por encubrimiento agravado por la firma del Pacto con Irán.

La audiencia se realizará entonces a las 12.30, de forma virtual, y será publicitada a pedido de Cristina. La vicepresidenta expondrá los argumentos en base a los cuales requirió la nulidad del juicio. Serán sólo tres exposiciones de 45 minutos cada una, según determinaron los jueces del TOF 8.

Los familiares de las víctimas y la DAIA, las dos querellas en este caso que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, habían pedido a los jueces José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado que posterguen la audiencia.

Al formular su requerimiento, coincidieron en que la audiencia no tiene sustento jurídico, ya que no se estila una defensa de estas características ante el Tribunal que debe realizar el juicio. Además, recordaron que el fiscal Marcelo Colombo había requerido una batería de pruebas que aún no está concluida.

Pero en segunda instancia, señalaron que este viernes se recordarán 27 años del atentado a la AMIA: “respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas (por la querella de dos familiares); en segundo lugar, consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia”, indicaron.

Los familiares de las víctimas del atentado y la DAIA expresaron además que “no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el Fiscal Nisman formuló su denuncia, solo deseamos que se realice el juicio oral y público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”.

Al analizar tales planteos, los integrantes del TOF 8 expresaron que “dada la particular y muy razonable naturaleza de los motivos expresados por la querella en su presentación, a efectos de que pueda compatibilizar de modo armónico todas sus obligaciones institucionales, fíjese como nuevo horario de inicio las 12.30 horas”, ratificando así la realización de la audiencia.

Señalaron que por cuestiones de agenda no es posible posponer la audiencia fijada para este viernes, ya que cada uno de los jueces tiene diversos procesos en curso, que hacen imposible una modificación de la fecha, pese a la realización del acto que recordará los 27 años del atentado de la AMIA.

Por otro lado, dado la cantidad de imputados que hay en el caso y que requirieron exponer en la audiencia para sostener sus pedidos de sobreseimiento, el Tribunal dispuso que este viernes “se limitarán al número de tres. En ese sentido, se establece, también con carácter ordenatorio del proceso, que las partes deberán en la medida de lo posible, limitar su tiempo de exposición a cuarenta y cinco minutos cada una”, indica la resolución al a que accedió Clarín.

Los pedidos de nulidad que dan origen a la controvertida audiencia se formularon después de conocerse que dos integrantes de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Ambos intervinieron en las resoluciones que confirmaron el avance del caso hacia el juicio oral.

La vicepresidenta consideró que el comportamiento de los camaristas Borinsky y Hornos debe ser puesto en duda, al considerar que al menos diez decisiones que tomaron los magistrados en relación al caso estuvieron vinculadas con reuniones mantenidas con Macri, y por eso pidió desestimar todo el caso.

Frente a la situación, el fiscal Colombo requirió que se digitalice toda la documentación referida al caso del pacto con Irán y sobre todo aquellas resoluciones emitidas por la sala IV de la cámara de Casación que integran los dos jueces cuestionados. Se pidió a Casa Militar de la Nación que informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos durante los años 2015 y 2016: fechas y horas exactas de sus ingresos y egresos, y adjuntar copias certificadas de las planillas correspondientes. Esas medidas no fueron concluidas aún.

La audiencia de este viernes no tiene antecedentes, ya que es ante el Tribunal que debe realizar el juicio. Anteriormente, Cristina Kirchner hizo un descargo político ante la Cámara de Casación, frente a las acusaciones vinculadas a las operaciones con el Dólar Futuro. En aquella ocasión pidió también la nulidad del expediente, algo que obtuvo tras una extensa defensa política del caso. Los jueces consideraron que lo que fue investigado como una maniobra delictiva no era más que una decisión política que no podía judicializarse, y dictaron el sobreseimiento de los acusados. (Clarín)