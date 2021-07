Delta y segunda dosis: carrera contrarreloj para mitigar el impacto de la tercera ola

Según publica Clarín Poco más del 11% tiene hoy la segunda dosis, esencial para hacerle frente a la variante más temida y transmisible de las que se conocen. La duda es cuánto se podrá avanzar antes de que circule comunitariamente.

Por: Irene Hartmann

Con el yunque psicológico de tener 100.000 muertos por Covid, vamos dejando atrás el pico de contagios que comenzó en abril. Sin embargo, nada debería distraernos de la carrera contrarreloj que nos toca ahora: robustecer la inmunidad de la población con más esquemas completos de vacunación para que la tercera ola de contagios que producirá la variante Delta sea lo menos severa posible.

Cuándo crecerán otra vez las curvas es tan incierto como su impacto sanitario. Mientras los tiempos están sujetos al accionar de autoridades y ciudadanos para que la vigilancia genómica del virus sea productiva (en particular, en lo que compete a las llegadas del exterior), el impacto en las hospitalizaciones y muertes depende de la celeridad en la vacunación.

Si las palabras que esta semana le dijo a Clarín Claudia Madies (directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad Fronteras) resumieran el ánimo del Gobierno sobre esta variante de preocupación, se podría decir que domina el pesimismo.

“Estados Unidos e Inglaterra usaron otras estrategias e igual tienen mucha circulación de Delta. Tenemos que asumir que, pese a las medidas que se tomen en los ingresos, en algún momento algún viajero puede desarrollar la enfermedad y el sistema no haberlo detectado. Lo muestra la evidencia del mundo con medidas muy diferentes. Y, sin embargo, Delta va penetrando”, dijo.

Vale la pena quedarse con los países que mencionó Madies. Son un espejo contrafáctico de lo que ocurre acá.

Porcentajes

En Argentina, solo el 11,3% de la población tiene dos dosis de vacunas contra el Covid. Un 33% adicional tiene una dosis. Se podría perder el tiempo analizando la eficacia de uno u otro laboratorio, pero frente a Delta hay cada vez más evidencia de que lo que importa no es tanto la marca sino tener el esquema completo de vacunación.

Ese porcentaje, 11,3%, es entre cuatro y cinco veces menor que el que ostentan países como España, Inglaterra y Estados Unidos. Si bien en esos territorios Delta preocupa por su veloz expansión desde mayo-junio, no viene (al menos por ahora) haciendo “desastres” en materia de fallecimientos, que se mantienen en curvas más bien bajas.

Enrique Bassat es epidemiólogo e investigador del Instituto de Salud Global (IGLobal) de Barcelona. A los dos minutos de la charla lanzó un duro “no quiero ser pesimista, pero…”

Clarín le había preguntado si luego de una dura etapa con 40.000 casos por día podríamos esperar “una ola menos severa”.

Bassat fue rotundo: “La verdad que no. En España tenemos casi 50% de vacunados con la pauta completa. No quiero ser pesimista, pero si tienen el 11% con dos dosis, bueno… aquí los más vulnerables están todos protegidos. Si tienen poca cobertura, aunque esta variante cause la misma mortalidad que otras, es mucho más contagiosa”.

¿Cuál es el umbral para estar, no digamos “bien”, pero sí menos preocupados por la ola que va a venir? Según Bassat, “tener a un 70% de la población mayor de 65 años con esquema completo”.

Argentina está bastante por debajo.

Lo recordaba este jueves la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en diálogo con este medio: “Más del 60% de la población mayor de 20 años inició el esquema de vacunación y más del 40% de las personas mayores de 60 años completaron el esquema de vacunación”.

Muy contagiosa

Como el virus queda altamente concentrado en las vías respiratorias superiores, la variante Delta se transmite el doble de fácil que la de Wuhan. Este hecho es evidente en las curvas de casos de varios países.

El 25 de junio, España contabilizaba 3.500 nuevos infectados por día (promedio últimos 7 días); al cierre de esta nota -solo tres semanas después- eran casi 20.000. Todo esto con el 48% de la población con dos dosis y un adicional 13%, con una dosis.

Un escenario parecido transita Estados Unidos: el 48% de la población recibió esquema completo y un 7,4% tiene una dosis.En Inglaterra, donde el 52% de la población recibió dos dosis y un 16% extra tiene una sola, a fines de mayo se determinaban 2.200 nuevos casos por día. Ahora son más de 33.000.

Afortunadamente (imaginando un futuro auspicioso para países como Argentina), estas cifras no se traducen en los decesos. Según Our World in Data, España tiene 0,23 muertes por millón de habitantes. Estados Unidos (con más de 20.000 casos diarios), 0,81.

El Reino Unido, país que convive con Delta desde un mes antes que los otros dos ejemplos (por lo que sería un caso testigo más fiable de cómo avanza Delta), 0,49 muertes por millón.

Argentina, al cierre de esta nota, registraba casi 9 muertes por millón de habitantes, en un relativo “buen momento”, bajando de la segunda ola.

Invertir los términos

Por todos los caminos se vuelve al eterno tema de las vacunas. Lo que nos distingue de esos países es la proporción de personas inmunizadas. Con muchos contagios, la vacunación disminuyó la gravedad de los cuadros, en especial en la población de riesgo.

Como explicó el virólogo español Adolfo García Sastre, investigador de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinai en Nueva York, “esta variante no parece ser más virulenta, pero más contagios dan lugar a más hospitalizaciones. Basta ver lo que ocurrió en India desde que surgió Delta”.

En la misma línea, el experto en genética y enfermedades infecciosas Alexandre Bolze, del grupo estadounidense de vigilancia genómica Helix, aclaró que no minimizaría el rol de Delta: “Es cierto que las personas completamente vacunadas la controlan bien… es similar a Alpha, pero no si se tiene una dosis”.

De Argentina dijo que “el número de casos probablemente aumentará. Con cifras muy altas, es más probable que haya más hospitalizaciones. En las regiones con una tasa de vacunación baja, Delta parece ser la variante más preocupante de todas”.

“Tienen que estar preparados. Tarde o temprano llegará. En España se pensó que no iba a asentarse… no parecía tan grave, pero desplazó las otras variantes y ocupa el 90% de los casos en algunas zonas. Afecta a jóvenes de 15 a 29 años, que son los menos vacunados. El crecimiento es exponencial”, advirtió Bassat.

¿Qué se debería hacer en un país como Argentina? Realista, García Sastre lo resumió: “A no ser que exista una proporción más elevada de vacunación, Delta es más transmisible que las anteriores. Se necesitan medidas mucho más fuertes de distanciamiento social, uso de barbijo, restricciones de lugares de ocio y de movilidad que con las variantes anteriores”. (Clarín)