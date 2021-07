Alberto Fernández: “El ideal será cuando seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”

Según publica La Nación El Presidente presentó el DNI para personas no binarias, en un acto donde hubo una protesta contra la nueva política; “¿qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”, se preguntó.

Las personas no binarias de la Argentina podrán, desde hoy, solicitar que se les consigne “X” en el campo referido al “sexo” del Documento Nacional de Identidad (DNI). “El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente“, dijo el presidente Alberto Fernández, en un acto donde hubo un reclamo entre los presentes que no se sintieron identificados con la letra X.

Luego de las críticas -que interrumpieron por unos segundos la entrega del segundo DNI-, Fernández sostuvo: “Esto que algunos ven críticamente es un paso que estamos dando, que espero que termine el día en que para el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer, o lo que sea. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”.

El Presidente explicó que se colocará la X en los DNI de quienes así lo decidan porque existe una convención internacional que le permite al Gobierno “abrir derechos” dentro de los límites que establece. “Es un avance, no deberíamos renegar de esto”, comentó Fernández; dentro del clima de tensión que quedó cuando, al disponerse para la foto, Valentine, la segunda persona que recibió el documento, mostró la consigna de la remera que llevaba oculta detrás de su campera: “No somos X”.

“¿Al Estado le importa el sexo de la gente? ¿Le importa cuál es la orientación sexual o el género que cada uno percibe para sí mismo? Al Estado le interesa registrarlo a Alberto Fernández, si cumple sus compromisos impositivos, si no lava dinero, si no delinque. Pero, ¿qué le importa el sexo?”, se preguntó, mientras recibía aplausos de funcionarios nacionales y de otros asistentes que apoyaron la nueva medida.

La respuesta de Alberto Fernández ante la protesta por la “X” en el DNI

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal”, expresó Fernández y celebró, también, un nuevo aniversario del matrimonio igualitario, que se celebró el 15 de julio pasado, con halagos a la gestión de Cristina Kirchner frente al Ejecutivo.

“A la humanidad le costó tanto aceptar esa diversidad, que hizo algo imperdonable: discriminar, negar, ocultar, ponerlos a un costado para que nadie los vea”, dijo el Presidente y agregó: “La humanidad tuvo que recorrer un largo trecho para entender que habían todos, todas y todes”.

En cuanto a esta última palabra, comentó que hay “periodistas conservadores” que dicen “qué ridículo el Presidente” cuando lo escuchan pronunciarla. “Si uno no habla del ‘todes’, el que es ‘tode’ no se siente interpelado en el discurso, no siente que le están hablando. Con ‘todos’ se sienten apelados los hombres, y con ‘todas’ las mujeres. Mientras que el resto, ¿cómo los interpelamos o los convocamos? ¿Cómo llamamos su atención? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes”.

Escoltado por los ministros del Interior y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eduardo “Wado” de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta, el Presidente contó que le dice a la funcionaria “aprovechemos que estamos nosotros [en el Gobierno] y avancemos todo lo que podamos”.

Por último, sostuvo: “Uno encuentra mil modos de amar y de ser amado, y de ser felices. Hay que respetarlo y hay que celebrar que cada uno encuentre la felicidad a su modo. Seguimos dando pasos todos los días”. (La Nación)