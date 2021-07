JULIA DUFOUR, UN BARRIO DE RÍO TURBIO OLVIDADO POR LOS INTENDENTES, MARGINADOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA Y LOS SERVICIOS, PERO RECLAMADO CADA VEZ QUE NECESITAN EL VOTO

Julia Dufour Santa Cruz –

Julia Dufour hoy, es un barrio perteneciente a la periferia de Río Turbio, que se asienta a 7.9 kms de esta localidad, donde muchas familias que totalizan unas mil o mil doscientas personas, viven absolutamente postergadas desde hace 60 años cuando las esperanzas allí se forjaban alrededor de la empresa YCF, mientras en la intendencia de esa ciudad se sucedieron administraciones peronistas/kirchneristas y nunca hubo voluntad política por elevar el nivel de vida de estos vecinos, no hay ningún plan ni iniciativa para llevarle servicios, arreglar sus calles de barro y piedra, ni plan de desarrollo urbano e institucionalmente les impiden conformarse como una “Comisión de Fomento”, lo cual le daría un poco de autonomía y le permitiría a un “Comisionado”, centrar su atención en las necesidades de los vecinos.Solo la Junta Vecinal elabora plan de necesidades, puja por conseguir mejoras en la calidad de vida de los vecinos y plantea reclamos los cuales, es evidente, no son atendidos por las autoridades municipales.

Originalmente Julia Dufour fue la estación que formaba parte del Ramal Ferro-Industrial de Río Turbio y unió la mina de Río Turbio. El lugar albergaba también el depósito de locomotoras principal del ferrocarril, que fue luego trasladado a Río Turbio. Las viviendas construidas para el personal de la estación y el del depósito, dieron origen al actual pueblo. Se trata de un ramal de trocha angosta (750 mm) perteneciente a YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales, actual YCRT) y funciona actualmente sólo para el transporte de carbón. El nombre actual le fue otorgado en honor a la esposa de Luis Piedra Buena, Julia Dufour.

“Cuando necesitamos la presencia del Intendente y su gabinete nunca están. Este barrio ha quedado como hace 30 años atrás, nadie se hace responsable ni responden nuestros pedidos de necesidades básicas. Ahora si – dijo uno de los vecinos contactados – cuando arrancan las campañas, vienen con su camionetas a pedir el voto y hacer promesas que nunca cumplieron, imagínese que hace 35 años volvió la democracia, acá han pasado muchos intendentes peronistas/kirchneristas y en Julia Dufaur, seguimos igual que como nos dejó YCF cuando funcionaba la empresa”, indicó.

Las necesidades de Dufour son muchas y entre las expuestas están las limitaciones que hay en el aspecto de salud por cuanto funciona allí un C.I.C en el cual solo algunos días hay médicos tres veces por semana, pero por la tarde y la noche no hay nadie de guardia, en un lugar que además está condicionado por la geografía, las nevadas, la escarcha y el barro que imposibilita el acceso o salida de vehículos, más aún en casos de emergencias, donde todo se imposibilita con las calles intransitables, especialmente en inverno.

Las calles de Julia Dufour

El ingreso al barrio se hace por la ruta 20 y en ese lugar está el basural dónde también se ubica el matadero municipal, con todo lo que ello representa desde el punto de vista sanitario y de la contaminación.

A esto se debe agregar un estado de infraestructura deplorable, Julia Dufour no cuenta con ingreso del servicio urbano de pasajeros, la gente que no tiene auto debe caminar entre el barro y las piedras hasta la ruta para abordar un colectivo que hace el recorrido entre 28 de Noviembre y Río Turbio; no hay escuela primaria en Dufaur y la que comenzaron a construir, está sin terminar, no hay desagües ni red de incendio, el barrio está sin veredas, la iluminación es muy pobre y en lugares inexistentes, aumentando no solo la incomodidad, sino la inseguridad.

“Hay más cosas que nos hacen falta, solo pedimos a las autoridades que se den cuenta que somos parte de la municipalidad, de no ser así que nos dejen ser “Comisión de Fomento” así nos podemos organizar mejor y lograr una planificación anual por nuestras necesidades”, le dijo a OPI uno de los vecinos pioneros del lugar, Willy Pericón Cortéz, quien aclaró “Acá no es mi nombre, sino que esto se funda con la participación de todos los vecinos que venimos desde hace años luchando por tener una representación propia para lograr que alguien de este barrio, se preocupe por todos nosotros, ya que si esperamos que un intendente haga algo, estaremos esperando 60 años más. Ese es el objetivo de todo esto y de la valiosa Junta vecinal que hace todo lo posible para revertir esta inaceptable condición humana a la que nos tiene relegados desde el poder“, remarcó el vecino de Julia Dufaur.

Los reclamos “in situ”

A continuación vamos a enumerar una serie de reclamos realizados por los vecinos en las redes sociales quienes, como Pericón Cortez , dirigen sus pedidos y exigencias al intendente actual Darío Menna y a los que han pasado por Río Turbio como Matías Mazú y Atanasio Pérez Osuna, quienes han abandonado sistemáticamente a Julia Dufour.

“Si, hay una junta vecinal nueva, pero como todos sabemos esto es responsabilidad de la municipalidad, pero como fue siempre mentiras de los políticos con promesas que nunca se cumplieron en estos años de democracia. Somos más de 1000 habitantes”.

“En mi calle de la manzana 3 tengo mi negocio y es un asco y encima los perros no dejan pasar a la gente para mi kiosco, por favor a los dueños de los perros guarden sus mascotas”

“Estoy en lo alto del barrio y no se imaginan el barro que hay, imposible de caminar sin que se te hunda el pie. Nadie puede andar limpio”

“Recuerden que en pocos días van a pasar a pedir el voto. Apoyemos gestión y no piripipi”

“No coincido totalmente con Ud. A lo largo y ancho del país he conocido políticos de primera y como Ud. dice, grandes mentirosos. El problema fundamental es que los “mentirosos” tiene poca capacidad de liderazgo y echan mano del chamuyo para sostenerse en sus puestos. Dada esta certeza, debemos echar mano de nuestras capacidades de gestionar y trazando un plan realista, hacerle al ejecutivo de RT lo que el tabaco al caballo…y pensar muy bien nuestros votos futuros…”

“Hay que saber que hasta Octubre toda campaña política es oidora al reclamo vecinal te saludan por la calle…Después volvemos a nuestra burbuja hasta el 2023”

“Desde ya tienen que gestionar como solucionar el barro ya sea con granza o con algún tipo de relleno. La máquina sigue pasando y la deja peor aparte de que cierran las salidas de las casas contando principalmente con la mía siempre pasa lo mismo. Estaría bueno que tiren camionadas de granza para solucionar el problema. Yo aportaría $$ para que sea posible”

“Pero no sería así la solución de que los vecinos siempre tengamos que poner $ por que la municipalidad tiene su plata de lavado de piedras”

“Es así nuestros impuestos no se ven reflejado en nada…soy una señora mayor…siempre lo mismo”

“En el pasaje de la manzana 13 es imposible entrar igual”

“fa no se olviden de barrio alto nuevo no se puede ni bajar con el barro ni caminando”

“Con el barro q hay es muy difícil enripiar , lástima no haber echo ese trabajo cuando estaba seco …”

“Dónde está el delegado que no gestióno cuando los día estaba lindo”

Estos mensajes cruzados y otros muchos más, vuelcan los vecinos de Julia Dufour en las redes sociales, sobre la situación diaria del barrio y en todos los casos hacen alusión al abandono del intendente de Río Turbio actual y sus predescesores, que no han mejorado en nada la calidad de vida de este barrio alejado del centro turbiense. (Agencia OPI Santa Cruz)