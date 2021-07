Un grupo cercano a Manzano, interesado en comprar un diario en Uruguay

Según publica La Nación Se trata del diario El Observador; más allá de lo económico, los operadores apuntan que la adquisición tiene una cuestión política.

Por: Francisco Olivera

Un grupo de inversores argentinos de buenos vínculos con la política y cercano al empresario José Luis Manzano está interesado en comprar El Observador, el segundo diario en el ranking de tirada de Uruguay. Las negociaciones, encabezadas por Gabriel Hochbaum, socio de Manzano en el Grupo América, fueron confirmadas a LA NACION por varios de sus participantes, que agregaron que por el momento se trataba sólo de una posibilidad, porque estaban todavía estudiando los números y las condiciones.

La eventual operación, que se conoce pocos días después de que el Grupo América adquiriera el diario El Cronista en 6 millones de dólares, podría incluir la deuda que tiene El Observador, estimada en alrededor de 2 millones de dólares, más 1,1 millones adicionales. Pero quienes siguen el caso no reparan tanto en el aspecto puramente económico como en el político del asunto. “Hoy, para una estrategia de negocios regional, tener un diario así, que tiene una coincidencia ideológica con el gobierno de Uruguay, es muy valioso”, explicó un operador. De hecho, ya habría habido sondeos con funcionarios de la administración de Lacalle Pou que fueron advertidos por los oferentes de que, en el caso de cambiar de dueño, el diario conservaría su línea editorial.

LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con Manzano para saber si integraría de manera explícita el grupo comprador o, como ha ocurrido con otras operaciones en la Argentina, hizo al menos de nexo. De buena relación con el kirchnerismo y con Sergio Massa, Manzano y Daniel Vila -uno de sus socios en el Grupo América junto con Claudio Belocopitt-, vienen expandiéndose en la Argentina mediante la adquisición de empresas como Edenor, que le compraron a Marcelo Mindlin, operación para la que se unieron con Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, y que fue aprobada el mes pasado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE). Consultado, Vila negó tener interés en El Observador, que pertenece al uruguayo Ricardo Peirano, fundador y director del diario, que también hizo silencio ante la pregunta de este diario. Y Belocopitt, que tiene otras inversiones en Uruguay en el sector de la salud, rechazó también la posibilidad, pero con un matiz: “Me lo ofrecieron, pero tengo demasiados problemas en la Argentina como para meterme en esto”, dijo el dueño de Swiss Medical.

El mes pasado, en una entrevista para el diario Perfil, Jorge Fontevecchia le consultó a Manzano qué era lo que consideraba atractivo de El Cronista. “¿Qué los empujó a comprar un diario en papel, algo que es visto como del pasado por muchas personas, más allá de que tiene un sitio web muy importante?”, quiso saber Fontevecchia, y el entrevistado contestó: “Esas “muchas personas” miran poco. El Washington Post, el Financial Times y The Economist fueron adquiridos por los inversores más sofisticados. El Washington Post por Jeff Bezos en persona. El Financial Times por el grupo japonés Nikkei y The Economist por las familias Rothschild y Agnelli. No son productos que apunten a un público masivo. Son productos de nicho que se basan en la calidad”. (La Nación)