PETROLERO DE SANTA CRUZ ACUSADO DE PONER A LA VENTA PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN CATAMARCA

La noticia en realidad no parte de Santa Cruz, más precisamente de la ciudad de Pico Truncado, sino del norte del país, en Catamarca, más precisamente en la ciudad de Belén, desde donde la Fiscalía Federal actuó en virtud de una denuncia que daba cuenta de que se estaba vendiendo en Facebook Patrimonio arqueológico desde Pico Truncado, Santa Cruz, ofreciéndose puntas de flechas, raspadores, cuchillos de piedra, morteros y boleadoras, entre otras reliquias, que fueron recolectadas por un hombre de 36 años que cumple labores en el yacimiento El Huemul, a 15 kms de Pico Truncado.

La maniobra se descubrió el las redes sociales, dado que su hermano las ofrecía en venta desde Catamarca. Los contactos de los investigadores, dieron como resultado que las piezas eran producto de una recolección que hacía el petrolero de santa Cruz, en función de su trabajo en el campo, donde este tipo de piedras, especialmente en las zonas denominadas “picaderos”, abundan en la meseta, donde se asentaban pequeñas poblaciones de aborígenes de la región.

En relación al tema intervino la oficina de Patrimonio Arqueológico de Catamarca, quienes radicaron una denuncia ante la Fiscalía Federal y la policía de esa provincia fue la que inició un rastreo que terminó en Pico Truncado.

A partir de allí intervino la DDI de Pico Truncado, donde la Subcomisario Dalila López Moreno ubicó al petrolero, del cual hasta el momento no trascendió su nombre y notificó al hombre de la transgresión a la Ley nacional Nº 25.743, sobre tráfico de bienes culturales.

Sin embargo y a pesar de la rápida acción de la autoridad catamarqueña, en Santa Cruz la sangre no llegó al río. El trabajador petrolero dijo desconocer la legislación (cuestión que no puede ser atenuante de lo ocurrido) y que solo le había enviado las fotos de los artefactos a su hermano, pero desconocía que se estuvieran ofreciendo en venta. Esto en nuestra provincia, fue suficiente para que el petrolero no tenga más problemas.

Las fuentes consultadas aludieron que rápidamente, el petrolero, aconsejado por algún abogado y/o contactos políticos en la provincia, ofreció todo lo que tenía, más otras piezas que no estaban ofrecidas en las redes sociales al Museo Regional de Pico Truncado a cargo de Sebastián Toledo y con intervención de la Dirección Provincial de Patrimonio de Cultural de la Provincia de Santa Cruz y de la Dirección de Cultural de Pico Truncado, todo se resolvió con un acta de infracción, un tema menor, sin consecuencias penales a la vista.

Un vecino de Pico Truncado, consultado al respecto, quien es funcionario actual de la provincia en esa ciudad, confirmó que la recolección y venta de material arqueológico en los campos petroleros de la provincia, no es nuevo y en algunos casos configura un gran negocio de unos pocos, quienes conocen y tienen aceitados contactos en el mercado ilegal de este tipo de productos arqueológicos, prohibidos de poseer, vender y/o hacer circular por ley. “Esto se desmadró porque ya las venden por redes sociales, pero si investigan y controlan el tráfico que hay de este tipo de riquezas, huesos de animales prehistóricos, fósiles y plantas petrificadas y como en este caso, puntas de flechas, boleadoras y todo eso que es más común de encontrar, van a ver que es mucho más común que lo que se cree”, dijo y agregó “y hay gente involucrada los cuales saben que esto ocurre, pero miran para otro ladoporque a nadie le importa nada. Estuvo pasando por años y aún pasa con el Bosque Petrificado, pero es como si nada ocurriera”.

Consultado sobre si este particular podría tener algún tipo de contemplación especial por ser petrolero, dijo que puntualmente no lo sabía pero afirmó que quienes trabajan en el petróleo y la minería, son quienes están en contacto directo con estos hallazgos “y te sorprendería ver que muchos de ellos tienen mejor ojo para detectar y encontrar estas riquezas, que un paleontólogo, un arqueólogo o cualquier profesional que se dedica a buscar estas riquezas”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)