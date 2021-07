María Eugenia Vidal le respondió a Facundo Manes: “No tengo dudas de que el dinero de impuestos no irá a la campaña electoral”

Según publica Clarín La exgobernadora salió en defensa del PRO y admitió que el aporte del candidato de la UCR es una buena señal porque es el resultado de una “ampliación del espacio político”.

María Eugenia Vidal salió este martes al cruce de los dichos de Facundo Manes y defendió a su espacio político: “No tengo dudas de que el dinero de impuestos no irá a la campaña electoral”, afirmó la exgobernadora provincial. Así mismo, ponderó el desembarco del candidato de la UCR en la Provincia a quien tomó como una “buena señal” porque demuestra “la ampliación del espacio político”.

El inicio de la campaña electoral rumbo a las PASO de septiembre había arrancado la semana con un cruce en el arco opositor de Juntos por el Cambio. Fue cuando Manes le recomendó a Horacio Rodríguez Larreta, que “no se gasten el dinero de los impuestos de los porteños en la campaña”. Y la respuesta no tardó en llegar.

“Nosotros siempre vamos a rendir cuentas. Sería subestimar a la gente pensar que no lo vamos a hacer. Los bonaerenses saben lo que hicimos. En un año y medio tan triste para todos los argentinos donde todos tenemos algún familiar o conocido que perdió la vida por el virus, me parece una falta de respeto entrar en esa clase de chicanas. No voy a contestar en ese nivel”, respondió Vidal en una entrevista realizada en Radio La Red.

En ese sentido, Vidal trató de bajarle el tono a la discusión interna y también externa, y optó por un perfil más conservador.

“Nuestros adversarios son los niveles intolerantes de pobreza que tiene Argentina hoy; son los narcos que volvieron a avanzar en los barrios. Es trabajar contra las mafias que todavía están enquistadas. Mi esfuerzo está puesto ahí. En que el comerciante que tuvo su negocio durante 20 o 30 años, tenga la oportunidad de volver a abrir. Ahí están nuestros adversarios. No con nombre y apellido”, respondió.

La candidata a diputada por la Ciudad ponderó la interna que tendrá su espacio político en las PASO y vio como “buena señal” el desembarco de Manes en la Provincia y la contienda con López Murphy que tendrá en en ámbito porteño.

“Facundo (Manes) es el resultado de una ampliación. Que alguien nuevo se incorpore en política me parece que es algo bueno. Cuando muchos piensan irse del país que alguien con su capacidad quiera meterse, es una buena señal. Y Ricardo (Lopez Murphy) más allá de diferencias puntuales que puedan verse a lo largo de estas PASO, compartimos los mismos valores. Es una persona que respeto y también es una muestra de ampliación”, opinó.

El uso de las pistolas “Taser”

​El caso de “Chano” Charpentier, quien pelea por su vida, tras recibir un disparo en el tórax por parte de un Policía volvió a traer el tema del uso de las pistolas Taser en las fuerzas policiales.

“Con la capacitación adecuada de la Policía creo que en muchos casos puede salvar vidas. Es un debate inútil el que se dio durante mucho tiempo porque en Argentina estamos llenos de estos falsos dilemas. Depende de la capacitación y de que la herramienta sea bien utilizada. Nosotros compramos Taser cuando era gobernadora y capacitamos al grupo Halcón para usarlas”, defendió Vidal.

La exgobernadora bonaerense tampoco eludió el tema de un debate cercano con Leandro Santoro, candidato en la Ciudad del Frente de Todos.

“Es un candidato del que se venía hablando, pero es de su espacio y no voy a opinar sobre eso. Seguramente posterior a las PASO y cuando esté definido el candidato habrá debate previo a las elecciones de noviembre. Siempre lo dimos”, sentenció Vidal. (Clarín)