PARO Y QUITE DE COLABORACIÓN EN YCRT. ATE RÍO TURBIO LE METE PRESIÓN A ANÍBAL FERNÁNDEZ POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

ATE Río Turbio, declaró el inicio de un “Paro, quite de colaboración en el lugar de trabajo con marcación de sistema biométrico” en protesta por la falta de cumplimiento de acuerdos preexistentes con Aníbal Fernández, tal lo señalan las notas que el sindicato envió al propio Interventor, al Ministerio de Trabajo de la provincia y al Ministerio de Trabajo de la nación.

Por una parte, en esas notas se informa a todos los organismos, sobre falta de cumplimiento de acuerdos paritarios como no pagar el rubro minero denominado “Permanencia en cago y categoría, Día de la minería 7 de mayo” y en solicitud aparte pero el mismo día 25 de julio 2021 y a los mismos destinatarios, ATE le reclama a las autoridades, porque la Intervención pretende sumariar y sancionar al Secretario Gremial de ATE Río Turbio José Saravia y al Delegado de ATE en interior de mina, Ítalo Benjamín Flores.

Palomas y halcones

El día 25 se llevó a cabo una reunión de ATE Río Turbio, en el interior de mina, donde se cruzaron algunas quejas de los sectores más postergados del yacimiento, especialmente de obreros que están en la primera línea en los socavones, con los representantes gremiales.

OPI pudo contactar a uno de los participantes de esa reunión en mina quien (off mediante) relató las alternativas vividas allí y especialmente los reproches que les hicieron a la dirigencia de ATE, precisamente al Secretario Adjunto Emanuel Delgado y el Secretario General, Walter Ramos, a quienes les llegaron a preguntar con quiénes estaban políticamente, si con la patronal (La Intervención) o con los trabajadores que los eligieron.

Entre la cantidad de reclamos que se pusieron en debate estuvo los bajos salarios de no más de 60 mil pesos que cobran los mineros en los frentes, arriesgando sus vidas, en comparación de los que cobran en superficie donde no tiene los mismos riesgos y está lleno de jefes, directores, subgerentes, gerentes, etc.

Los trabajadores se quejan porque, precisamente, el personal que tiene los sueldos más bajos, pertenecen a ATE. “De los cuatro sindicatos que tenemos acá – le dijo a OPI una fuente de YCRT – el nuestro es el más bajo en salarios ya sea de quienes cumplen labores en interior de mina como la gente de base que trabaja en superficie sin cargo y categoría 2, quienes cobran entre 28 mil y 40 mil pesos, mientras La Fraternidad, A.P.S y Luz y Fuerza, cobran bien, tienen sueldos conformados y están mejor reconocidos”, dijo la fuente.

Así apuran a Aníbal Fernández

ATE Río Turbio aplica un apriete obvio a la Intervención y recurre a poner en conocimiento de los hechos a los Ministerios de Trabajo (provincia y nación), en las notas elevadas al señalar en el texto, en relación a las medidas tomadas por las autoridades de YCRT con el personal sumariado:

“La empresa responde a esta situación de una manera intempestiva he ilegal, al pretender sumariar y sancionar al Compañero Saravia José, Secretario Gremial de ATE Seccional Rio Turbio, y al Compañero Flores italo Benjamin, Delegado de ATE del Sector de Producción de Interior de Mina de YCRT.

Esta pretensión constituye un verdadero ataque a la libertad sindical, consagrada en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en los Convenios de la OIT, y en la ley 23551 de Asociaciones Sindicales.

Máxime, en su nota pretende mediante difamaciones y falacias intenta responsabilizar a los compañeros de intimidar e incitar a sus compañeros, y no solo eso sino que también difama al Compañero Saravia de tener presentaciones judiciales” y concluye diciendo:

“Esto llama poderosamente la atención; ya que es conocida la mecánica de la anterior Gestión en la Empresa proveniente del nefasto Gobierno de Macri, de judicializar todo reclamo en defensa de la fuente de trabajo y de YCRT que realizara ATE; que las actuales autoridades pretenda usarla y estigmatizar y perseguir a los compañeros trabajadores baluartes de la defensa de la empresa.

No puede ser que siempre sea a los trabajadores los que les cae todo el peso de la justicia criminalizando sus reclamos”, culmina diciendo ATE, uno de los gremios más cercano al kirchnerismo provincial y nacional.

Dónde quedaron los amigos

El reclamo gremial no es raro ni ilógico, en realidad es lo que debe hacer un sindicato ante la patronal. El problema es que ATE, tanto a nivel provincial como nacional, está entregado al kirchnerismo, al punto que su dirigencia hace causa común con Cristina Fernández y Alberto Fernández a nivel nacional, en la provincia Alejandro Garzón felicita a Alicia Kirchner por “sus logros en materia social y política”, su hermana va en la lista electoral del FPV y hace poco Olga Reinoso(ATE-CTA) se sacaba fotos sonriendo con Aníbal Fernández, contenta por la gran respuesta que daba el interventor, en contraposición con la gestión anterior.

Allí Reinoso, recordaba que Omar Zeidán (e interventor macrista) había dejado 400 trabajadores afuera, pero sin decir que los indemnizó, a casi todos los reincorporó ante la presión de los sindicatos, que ninguno de ellos devolvió la indemnización cuando se reintegró y no se acordó de reclamarle a Aníbal Fernández que cuando asumió como Interventor, dejó en la calle 417 trabajadores de YCRT, sin ningún tipo de pago ni compensación por despido y en plena pandemia cuando la ley prohibía los despidos.

Es decir, un sindicato que debe defender a sus afiliados y/o a los trabajadores, hizo caso omiso a la detestable actitud del Interventor y hoy, tocado en su bolsillo y tras los sumarios por inconducta de algunos de sus adherentes, muerde la mano del gobierno que les ha devuelto todas las prerrogativas y beneficios, aún cuando haga dos años que prácticamente el yacimiento no produce. (Agencia OPIP Santa Cruz)