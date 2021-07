El duro mensaje de Agustín Rossi que revela una interna en el Gobierno: “Pensé que los cambios eran por funcionarios que no funcionan”

Según publica Clarín El ministro de Defensa ratificó su precandidatura a senador por Santa Fe pese al pedido de Alberto Fernández de que haya una lista de unidad del Frente de Todos.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sumó este miércoles un nuevo capítulo a la tensa interna política en el Gobierno por la disputa electoral del Frente de Todos en Santa Fe y ratificó su precandidatura a senador, pese al pedido del presidente Alberto Fernández de que haya una lista de unidad en la provincia.

“La verdad siempre pensé que los cambios de Gabinete eran cuando habían funcionarios que no funcionaban, no cuando un dirigente político decide participar electoralmente con su propio distrito”, lanzó Rossi después de enumerar las razones por las que, según él, el gobernador Omar Perotti no quiere que integre ninguna lista.

En una entrevista con radio Urbana, Rossi aseguró que encabezará la lista de precandidatos que también integra la vicegobernadora Alejandra Rodena y que continuará como ministro de Defensa.

Consultado sobre si el Presidente le objetó su decisión, sentenció: “Alberto no me dijo nada”.

Antes había contado que el domingo el Presidente le pidió que trabaje por una lista de unidad con Perotti, pero no llegó a un acuerdo. (Clarín)