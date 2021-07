INTENDENTE DE 28 DE NOVIEMBRE EMITIÓ UN DECRETO ELECTORALISTA, RECAUDATORIO E ILEGAL, QUE ENOJA A LOS VECINOS CUMPLIDORES

Por Decreto Municipal Nº 2226 del 26 de julio 2021 el Intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon (SER-FPV) decidió efectuar un descuento del 50% por pago total del impuesto inmobiliario, Servicio de Recolección de Residuos e Impuesto Automotor “…a favor de todo contribuyente que cancele la totalidad de sus impuestos anuales, desde el día 26 de julio al 13 de agosto 2021, en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020”, indica el documento al que accedió OPI sin realizar una “consideración” distinta en el cuerpo del instrumento legal, es decir que el intendente, en el lugar donde debe explicar cuáles son los fundamentos por los cuales, toma la medida, repite el texto de la resolución, con lo cual a primera vista, queda claramente expuesta la falta de transparencia de la medida.

Fernando Españón, siguiendo con la característica de gestión que inició en el 2019 cuando se hizo cargo del municipio, emitió un Decreto sin la participación del Concejo Deliberante, toda vez que se trata de modificar el régimen impositivo o alterar el mismo, medida que indefectiblemente debe tener la intervención del cuerpo deliberativo.

Visto así y como el intendente lo presenta, se otorga asimismo las prerrogativas para aumentar o rebajar impuestos de manera unilateral, sin la intervención de los Concejales y arrogándose una potestad que no le está concedida, como si el municipio fuera dueño de las tierras y/o propiedades de los habitantes de 28 de Noviembre.

El Instrumento legal en ninguna parte dice que el Decreto está “ad referéndum” del CD y en vez de ello, en el artículo 2 sólo hace mención a que la única autoridad, después del intendente, que refrendará el documento, es su Secretario de Hacienda, Juan Pablo Gorjón.

Uno de los comerciantes de esa localidad, consultado por OPI, dijo claramente “Este intendente se comporta como un patrón de estancia y se caga en todos los ciudadanos que con gran esfuerzo hicimos honor al pago de los impuestos municipales desde el 2015 al 2020, especialmente en el comercio donde si no estás al día te caen para cerrarte” y remarcó “la verdad, es una vergüenza lo que hace este intendente kirchnerista, que actúa como tal y tiene más que explicar que estar recaudando para manotear fondos antes que se le termine el mandato”, concluyó.

El Concejo Deliberante de 28 de Noviembre se encuentra en receso invernal y en plena suspensión del órgano deliberativo, el intendente emite un Decreto con rebaja del 50% en el pago total de los impuestos atrasados.

A raíz de ello consultamos a un integrante del CD quien afirmó que “Españón hace esto porque si lo hace en plena sesión del Cuerpo, sabe que se los rechazamos” y remarcó “ El intendente no tiene mayoría en el CD, el último que tuvo de su lado fue el Concejal Lavie y el año pasado se le dio vuelta. Y no olvidemos que por su accionar, su forma de conducir el municipio, la corrupción de su gestión y el ninguneo al CD, estuvo cerca del juicio político y destitución, algo que muchos, todavía no han descartado”, concluyó la fuente. (Agencia OPI Santa Cruz)