La advertencia de Martín Soria a Mauricio Macri y ex funcionarios: “Tendrían que buscarse un buen abogado porque están hasta las manos”

Según publica Clarín Es por el supuesto contrabando a Bolivia. El ministro de Justicia redobló las críticas contra el ex mandatario, a quien acusó de hacer “la gran Pepín Rodríguez Simón” y quedarse en Europa.

El ministro de Justicia y derechos Humanos, Martín Soria, volvió a apuntar contra el ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su gobierno por el supuesto contrabando y envío de material antimotines a Bolivia y les advirtió que “busquen un buen abogado porque están hasta las manos”.

“Si la única defensa que tienen para defenderse del contrabando de armamento que hicieron en noviembre de 2019 para apoyar un golpe de Estado son la notas, los documentos, que prueban cómo intentaron encubrir el envío ilegal de armas a Bolivia, esta gente tendría que buscarse un buen abogado porque sin dudas estan hasta las manos”, lanzó Soria en una entrevista con Radio 10.

En las últimas horas, se conocieron documentos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que dan cuenta de que el gobierno de Alberto Fernández extendió dos veces la autorización temporaria de las 70 mil balas de goma y gases lacrimógenos enviadas a Bolivia.

El informe de la ANMAC, que depende del Ministerio de Justicia, tiene 42 páginas con documentación sobre el tema. Con fecha 23 de enero y 4 de mayo de 2020 consta la prórroga de las autorizaciones de la salida temporaria del material enviado por el macrismo y con el detalle expreso de las 70 mil municiones calibre 12/70, que son eje central de la acusación.

“Toda esta documentación y estas notas están firmadas y suscritas por las personas que fueron descubiertas y denunciadas por nosotros. Toda esta documentación, estas autorizaciones del ANMAC del 2020 están firmadas y suscritas por esa parte de Gendarmería que intentó encubrir el contrabando”.

Soria insistió una y otra vez en que fue la Justicia boliviana la que encontró los documentos que daban cuenta del material que, según denuncian, fue enviado para apoyar la destitución de Evo Morales.

El funcionario siguió con sus críticas a Macri y lo acusó de haberse quedado fuera del país en medio del avance de la Justicia en esa causa: “Macri hizo la gran Pepín Simón y se quedo del otro lado del charco”, sostuvo en referencia al principal asesor del ex Presidente, quien pidió asilo como refugiado político en Uruguay por una supuesta persecución judicial en su contra.

También se refirió Soria a la reacción de otros referntes de la oposición ante la denuncia: “¿Qué opinarán (Horacio) Rodríguez Larreta, (Elisa) Carrió, (Maria Eugenia) Vidal y (Diego) Santilli de que su propio Gobierno haya apoyado un golpe de Estado?”, dijo con ironía.

Y puntualizó en Vidal, quien en las úiltimas horas había cuestionado que los documentos hayan sido encontrados en Bolivia poco antes de las elecciones: “La nota la encontró la Justicia de Bolivia, y si no las encontrábamos no nos hibieramos enterado nunca del apoyo del macrismo al golpe de Estado en Bolivia. Me da pena pobre Vidal, se ve que no ve los medios”, sentenció.

En este expediente ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el ex presidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

La semana pasada, Macri designó como abogado defensor para este caso al exfiscal Pablo Lanusse, Bullrich al abogado Julián Curi y, según informaron fuentes judiciales, Caliba compartirá abogado con Otero y otros imputados de la Gendarmería Nacional. (Clarín)