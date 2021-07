La OEA pospuso la reunión para debatir la crisis en Cuba ante el reclamo de algunos miembros

Según publica La Nación La Organización de los Estados Americanos postergó la sesión prevista para hoy, en la que se iba a discutir la situación de los derechos humanos en Cuba tras las protestas.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) postergó la sesión virtual extraordinaria prevista para hoy para abordar la situación en Cuba, tras la ola de manifestaciones que desencadenó una serie de denuncias por represión policial y personas desaparecidas, por parte de organismos internacionales.

Mientras que el presidente pro tempore del consejo, el uruguayo Washington Abdala, lamentó tener que tomar la determinación, tras asegurar que “el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas”, en La Habana celebraron la medida.

“Derrotada la maniobra anticubana ante la OEA”, escribió en Twitter el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Abdala afirmó que el encuentro quedará postergado ante el reclamo de algunos países miembros, pero que la intención es realizarlo “en el plazo más breve posible“.

“Visto que se han recibido planteos al respecto por parte de unos países, se posterga la reunión para realizar las consultas útiles, a los efectos de poder concretar la sesión a los efectos del plazo más breve posible”, explicó el uruguayo. Y advirtió: “Estamos hablando de privaciones de libertad de cientos de personas, de afectación de derechos, y no podemos ignorarlos”.

El integrante del consejo directivo de la OEA, quien se mostró preocupado por el contexto que atraviesan los cubanos bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel, continuó: “El tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas. No asumir este presente no parece pertinente. Hay que actuar rápido”.

A su vez, Abdala aclaró que la intención del consejo no era “proponer una declaración”, sino contar “con información precisa y técnica por parte de los comisionados sobre las violaciones a los derechos humanos que allí [en Cuba] se están padeciendo”.

Por último, concluyó: “No conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. La realidad, lamentablemente sigue su curso”.

El gobierno cubano, por su parte, celebró la decisión y la atribuyó al “rechazo de la mayoría” de los Estados miembro. Tras asegurar que fue “derrotada la maniobra anticubana en OEA”, el canciller Rodríguez indicó: “Presidente pro tempore admitió derrota mediante carta patética que ofende a Cuba”. Por último, agradeció “a países q defendieron dignidad latinoamericana y caribeña”.

La cita del órgano ejecutivo de la OEA, que reúne a sus 34 miembros activos, había sido convocada por la presidencia del Consejo Permanente, que actualmente ocupa Uruguay.

El orden del día incluía presentaciones de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, así como del relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón, y el relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

La CIDH, órgano de la OEA, condenó en un comunicado el 15 de julio “la represión estatal y el uso de la fuerza” durante las protestas que estallaron el 11 y 12 de julio en unas 40 ciudades de la isla caribeña, las cuales consideró “pacíficas”.

La OEA excluyó a Cuba del sistema interamericano en 1962 por su adhesión al bloque comunista soviético y su enfrentamiento con Washington tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Esa decisión fue anulada en 2009, pero Cuba no ha pedido su reincorporación.

La OEA considera a Cuba un miembro no activo. Abdala destacó que la CIDH elabora habitualmente reportes sobre Cuba y sostuvo que “la práctica de rechazar ‘informes in voce’ no debería tener cabida en esta organización”. (La Nación)