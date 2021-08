SIGUE EL PARO EN YCRT. LA INTERVENCIÓN SANCIONA Y MANDÓ A GENERAR LISTAS CON PERSONAL EN MEDIDA DE FUERZA. ATE PRESIONA POR INCORPORAR GENTE SIN CAPACITACIÓN

Memorandum de YCRT

Finalmente el conflicto de ATE desnudó su verdadero origen. Más allá del incumplimiento salarial que alude ATE y el pedido de acuerdos incumplidos, lo que ha denotado el conflicto, básicamente, es la falta de cumplimiento a la promesa que hizo Aníbal Fernández, cuando en una de sus pocas llegadas a Río Turbio, prometió incorporar gente de Río Turbio al yacimiento y a casi dos años de gestión, ha ingresado gente foránea pero ninguno de los propuestos en una lista de casi 200 personas a instancias del sindicato.

Iniciado el quite de colaboración luego de sumarios y sanciones para el Adjunto de ATE Río Turbio, la Intervención del yacimiento ordenó a cada sector de la empresa, elevar un memorándum donde conste quién asistió a trabajar, quién no se presentó y quién adhiere al paro.

“Estamos ante un gobierno supuestamente peronista que nos persigue, nos sanciona y no nos cumple, cuando fuimos nosotros desde ATE quienes apoyamos y luchamos para que esta gente llegara a la gestión” le dijo a OPI un dirigente de base de ATE, quien confirmó la realización de una nueva asamblea para definir cómo seguía el conflicto y en dicha reunión del fin de semana, se decidió continuar con la medida de quite de colaboración.

- Publicidad -

La reacción sindical parte de la decisión tomada por la Intervención desde donde se ordenó sancionar a los dirigentes sindicales y emitió órdenes internas a cada departamento para que eleven a la Gerencia, la nómina del personal que concurre a trabajar y quien adhiere a la medida “Esto es persecución laboral – señaló nuestra fuente – y nada de esto estaba en los acuerdos previos que firmamos”.

Nuestra fuente recordó “No nos opusimos cuando al Intervención echó a más de 400 compañeros, porque Aníbal Fernández dijo que no era una acción política, sino de justicia gremial, dado que esos compañeros ingresaron de la mano del interventor Zeidán, pero ahí mismo la intervención prometió que YCRT evaluaba tomar gente propuesta por los gremios y resulta que ahora nos enteramos que todos los meses entra gente de afuera y los propuestos por ATE no. Entonces creemos que nos están tomando el pelo. Como no dan bola y nos tienen dando vuela, los compañeros decidieron hacerse escuchar”, indicó el minero.

Esta misma fuente corroboró que la Intervención ha sancionado a personal en minas y éstos a su vez acusan a la intervención de incumplir el CCT y los acuerdos previos firmados al inicio de esta gestión. Las sanciones aplicadas al personal de ATE, indicaron los propios mineros, tiene su origen en una decisión de José Gaincerain, porque los trabajadores del primer turno pararon los colectivos después de la asamblea y ahí se bajó la orden de iniciar los sumarios.

La voz de la empresa

En descargo a las acusaciones vertidas por la dirigencia de ATE, el Coordinador General de YCRT, Jose Gaincerain, virtual interventor en ausencia del titular Aníbal Fernández, salió por medios de al cuenca carbonífera diciendo que la empresa está llevando a cabo una investigación sumarial, con respecto a las personas involucradas en los incidentes post asamblea y puntualmente defendió la posición de YCRT que no puede tomar personal, solo por ser propuesto a instancias del gremio, sin que esas personas tengan la capacidad necesaria para realizar las tareas puntuales que precisa el yacimiento, puestos en los que el trabajador debe estar ampliamente capacitados, como, por ejemplo, para trabajar en altura, soldar o cumplir labores en tableros de alta tensión, donde se requiere conocimiento técnico, habilidad y desempeño óptimo y eficaz, lugares a los que no puede ingresar cualquier persona sin capacitación técnica en esas tareas.

La lista del personal en paro de YCRT

Esto que explicó Gaincerain en los medios, viene a corroborar lo expresado por nuestras fuentes, en cuanto a que ATE pretende imponer una lista de trabajadores para que ingresen a YCRT y desde la gerencia, aluden que necesitan personal capacitado y por ende, rechazan o no le dan lugar a gente de la cuenca propuesta por ATE, lo que es tomado por el sindicato como un incumplimiento a promesas preexistentes, por parte de Aníbal Fernández.

Gaincerain, una vez más, como aquella donde corroboró que YCRT no produce y de no hacerlo corre peligro su subsistencia, en esta oportunidad reafirmó “Tenemos que ayudar a que esto se ponga en marcha cuanto antes, no ganamos nada cortando rutas y haciendo paros. Hay sectores que no admiten que cualquiera entre a trabajar. No se puede tomar gente para trabajar sin capacidad para hacerlo. En Río Turbio no había, estamos ingresando gente con capacidad. ATE pide que incorporemos gente y no puede ingresar personal que no sepa lo que hace”, dijo claramente el Gerente de YCRT, dejando establecido que el presente conflicto responde a una presión sindical por el ingreso a la empresa de gente no calificada.

“Esto fue como escupir para arriba” – cerró diciendo la fuente que nos acercó la documentación- “desde ATE hicimos silencio cuando despidieron a estas 417 personas y ahora que la intervención no cumple lo que le prometieron a ATE, hacemos paro porque le tocan los intereses al gremio”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)