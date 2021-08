SE SUMAN AL PARO CHOFERES DE COLECTIVOS Y CAMIONES DE YCRT. DEBIDO AL PARO SALIÓ DE SERVICIO LA USINA DE 21 MW Y NO SE INYECTA ENERGÍA AL INTERCONECTADO

La nota presentada por los choferes de YCRT

ATE aumentó la presión sobre la Intervención de YCRT y desde el sábado aplicó quite de colaboración al servicio de transporte de interior de mina y urbano, con lo cual dejó inactiva la poca producción de carbón existente en el yacimiento que se utiliza para alimentar la usina de 21 Mw.

Por este motivo y ante la falta del combustible esencial para funcionar, YCRT decidió apagar el generador, lo cual implica que desde el día sábado no inyecta energía al interconectado (alrededor de 5 Kw) y por ende no le factura a Camesa, que se traduce en pérdida de dólares para el yacimiento.

YCRT posee una serie de micros, encargados de buscar y llevar a los trabajadores desde/hacia Río Turbio, 28 de Noviembre e YCRT, como también los camiones que acarrean el carbón a la usina y todos los choferes son de ATE.

El quite de colaboración que se inició a mediado de semana con personal de mina, se extendió el sábado al sector de transporte y este lunes, luego de confeccionar un ACTA manuscrita en asamblea, decidieron un paro por tiempo indeterminado adoptado por los choferes, el cual tuvo origen en la falta de pago de un ítem de salario, suplemento que cobran todos el personal de transporte, al cual no les fue liquidado en el salario de julio y consiste en un monto de aproximadamente 18 mil pesos mensuales.

- Publicidad -

Consultada una de nuestras fuentes en Río Turbio, confirmó que “los colectivos no hacen el recorrido buscando personal por las paradas en el pueblo la causa es que no les pagaron el plus este mes y a pesar de que son “esenciales”, ATE los mandó a parar y los que llegan a la empresa y no quieren adherir, deben hacerlo en vehículo particular”, consignó nuestra fuente, quien agregó que dicho conficto afecta al tránsito de camiones de carga y maquinaria pesada.

Ese rubro, que implica una suma de alrededor de 18 mil pesos, es cobrado por los que trabajan en planta, usina de 21Mw y talleres centrales, suministro y obras, nos explicaron desde YCRT. Al no funcionar este encadenamiento de servicios, tanto la empresa como la usina, permanecen prácticamente sin actividad y de allí la decisión de la intervención de apagar la usina hasta que la provisión de carbón se reestablezca.

“YCRT no saca carbón en grandes cantidades, todos lo saben; lo poco que producimos es para la usina de 21 Mw, con lo cual si la usina no se puede abastecer, el yacimiento no tiene actividad y esto se traduce en una pérdida importante porque son días que no se le factura a Cammesa”, le dijeron a OPI desde una de las subgerencias.

La decisión de realizar el paro, por parte del sector de transporte complica el conflicto y retarda cualquier acuerdo, por cuanto la Intervención entiende que ATE presume de fuerza suficiente para detener la actividad y esto tiende a ser revertido desde el gobierno, impulsando una modificación de los CCT, otro tema que hace escalar el nivel de conflictividad y se podría trasladar a otros sindicatos del yacimiento, que hasta el momento se mantienen expectantes, aunque hay infidentes del sector sindical que dijeron “Esa pelea no es nuestra, ATE juega sus propios intereses y no es el caso nuestro”, aportó una fuente del personal Jerárquico de YCRT.

En reunión interna sectorial de los trabajadores del transporte de YCRT la decisión fue la marcación de tarjeta pero sin movilizar los colectivos hacía 28 de Noviembre y Río Turbio para trasladar al resto de trabajadores. Esta decisión afectaría a 180 trabajadores, pero no se conoce todavía el posicionamiento gremial corporativo dentro del yacimiento, como ocurría en el gobierno anterior, donde ante cada reclamo, se encolumnaban todos los sindicatos.

De esta forma YCRT comienza a transitar una nueva era de complicadas negociaciones con los sindicatos, especialmente con ATE, uno de los gremios facilitadores de la nueva Intervención, que ha llegado a desconocer el derecho de los 417 trabajadores que echó despiadadamente Aníbal Fernández al inicio de su gestión y hoy, parece ponerse en la vereda de enfrente, al darse cuenta que las promesas de la Intervención, eran más que nada para lograr una alianza estratégica y que volvieran a trabajar.Aníbal Fernández no confía en ATE y en las próximas horas/días, habría medidas drásticas de parte del gobierno nacional quien no quiere mostrar debilidad y sentirse condicionado, después de haberles restituído todos los beneficios a YCRT, tal como le confiaron a OPI desde las oficinas de YCRT en Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)