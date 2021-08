LA HIPOCRESÍA DEL GOBIERNO DESNUDA LA VERDAD: QUIEREN CENTRALIZAR EL TEMA EN “MISOGINIA” Y “ODIO DE LA DERECHA” PARA NO EXPLICAR LA INMORALIDAD EN LA QUINTA DE OLIVOS

(Por: Rubén Lasagno) – Es casi redundante utilizar siempre los mismos términos para definir a los mismos personajes en situaciones prácticamente similares. En este caso, nos vamos a referir a la “furiosa campaña” desplegada desde el kirchnerismo y los actores y actrices que comulgan (y cobran) con esta ideología “insquierdoza” o de pseudo-izquierdista, impuesta por la facción política del Frente para la Victoria.

La acción tan vergonzosa y humillante del gobierno nacional hacia el pueblo, por haber realizado una burla grotesca, cínica e inhumana (por los muertos y los que sufrían pérdidas en ese mismo momento), permitiendo que decenas de personas ingresaran indiscriminadamente y con privilegios propios a la Quinta de Olivos, para satisfacer el hedonismo oficial del presidente y su concubina, mientras el propio Alberto Fernández desde la televisión apuntaba con el dedito a los argentinos, amenazándonos de todas las formas posibles si algunos incumplía la orden de confinamiento, es de una gravedad tal que la Argentina vuelve a ser noticia en el mundo por la desvergüenza, la corrupción y la falta ética y coherencia de esta rejunte peronista-kirchnerista, el cual no gobierna, solo precede el país.

“Debe haber algún vivo, barra, estúpido, que esté rompiendo la cuarentena y sale infringiendo las reglas. Esos personajes van a tener que explicarle a la sociedad argentina, la desaprehensión con el otro”, dijo Fernández, mientras Florencia Peña y varios más, ingresaban a Olivos para hablar con él, lo que bien podrían haber hecho por zoom, como todo ciudadano en pandemia. Algo dijo bien Alberto en todos esos discursos, ¡Somos estúpidos! y así nos trata.

La Argentina y el mundo hablan de la inhumanidad de un presidente que con doble estándar, juzga la conducta de los argentinos como un totalitario y defeca sobre la honradez de los ciudadanos, asustados, compungidos, amenazados por la plaga y son advertidos por la máxima autoridad de que van a ser reprimidos, mientras los muertos se cuentan por centenas día a día en todo el territorio nacional y él y su staff de privilegiados, hacían una bacanal entre el lujo y variada mes de centollas, langostas, caviar, todo regado con champagne y vino de primera marca.

Florencia Peña ingresó a Olivos, nadie sabe por qué ni para qué, con privilegios que ningún otro argentino tuvo; la “asesora de imagen” de la concubina del presidente, Fabiola Yañez, fue más de 60 veces en la residencia, en plena restricción total de movilidad impuesta al pueblo argentino; el adiestrador del perro Dylan, con más derechos que un enfermo oncológico, ingresó decenas de veces a Olivos, o la “colorista” de Yáñez no dudó en acudir a Olivos cuando era necesario, para arreglar el pelo de al esposa del presidente y ni hablar de Sofía Pacchi y su novio coreano Chien Chia Hong, que por casualidad, cerró 19 licitaciones con el Estado Argentino o el “asesor” de la señora Yañez, Emmanuel López y su pareja Fernando Consagra que no se perdieron en asistir a Olivos, las veces que hiciera falta.

Pero si esto no parece suficiente, una semana después de que el presidente habló al pueblo y les aconsejó el encierro y llamó criminales a los runners, 60 diputados, encabezados por Máximo Kirchner y Sergio Massa (el mismo que vacunó a toda su familia antes de que le correspondiera), se reunieron en un asado “para todos y todas” en el quincho de Olivos.

Por eso hoy, 15 diputadas k baten los parches sobre la ofensa de Iglesias y Wolf, a quienes les piden ser expulsados de la Cámara por ofender al feminismo K, mientras, por ejemplo, cierran la boca, ante el violador Alperovich, sobre el negreo de Victoria Donda o las barbaridades, vejaciones y falta de humanidad de Gildo Infrán en Formosa.

Esta es la estrategia del tero “gritan en un lugar, mientras ponen a resguardo el nidal con los huevos”. En este caso el colectivo K no pone huevos, solo tratan de distraer a la sociedad con espantapájaros mediáticos, para que no se hable de lo importante: de cómo el presidente miente, mientras transgrede sus propias normas, las cuales a su vez exige las cumplan todos aquellos que no sean sus amigos.

Ni siquiera la operación berreta del “DNI no binario”, les sirvió como zanahoria distractiva, ya que, además del ridículo que le hizo pasar al presidente en mismo escenario del anuncio, uno de los invitados, a los pocos días, el gobierno de EEUU no reconoció tamaña estupidez como “crear el tercer sexo” y dijo escuetamente que quien tramite documentación, pasaportes, permisos o simplemente arribe al país del norte, debe marcar en su DNI las únicas dos opciones: varón o mujer.

Bienvenidos al mundo real, donde las pantomimas, el relato y la parodia de la vida, son castigadas con una sola pena, que para el kirchnerismo es lapidaria: la realidad. (Agencia OPI Santa Cruz)