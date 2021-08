“Tráiganme el nombre del funcionario y lo echo inmediatamente”. Alberto Fernández habló sobre las visitas en Olivos

Según publica La Nación El Presidente afirmó que no conoce al taiwanés Chien Chia Hong, señalado como beneficiario de varias licitaciones estatales.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió esta mañana al listado de visitas a la Quinta de Olivos en medio del aislamiento por coronavirus que se hizo público en los últimos días y puntualizó sobre las presencias de Sofía Pacchi, asesora de la primera dama Fabiola Yáñez, y su pareja, el empresario taiwanés Chien Chia Hong, que afirmó que no estuvieron ligadas a su persona.

“Tráiganme el nombre del funcionario y lo echo inmediatamente”, dijo el Presidente sobre las versiones que indican que Hong, dueño de la firma Apache Solutions de sistemas de videovigilancia, obtuvo varias licitaciones con empresas y organismos estatales. “Si ganó la licitación ilegítimamente, tráiganme al funcionario”, insistió el mandatario en diálogo con la radio AM 750 y aseguró: “Juro por mi hijo que no conozco a esta persona”.

Cabe destacar que el empresario taiwanés aumentó su productividad como contratista del Estado luego de su primera visita a la Quinta Presidencial el 2 de abril de 2020, fecha del cumpleaños del mandatario. Desde esa oportunidad, en la que permaneció casi cinco horas dentro de la residencia, logró 19 contratos, según consignó Clarín.

Al respecto, Fernández profundizó: “En su vida este hombre, ‘El Chino’, como lo conozco, habló conmigo de un negocio o de una licitación”. A continuación, insistió en que los cuestionados ingresos a Olivos en abril de 2020 correspondieron a personas a personas que “no son amigos” suyos, sino que trabajan con la primera dama.

“No estuvieron conmigo. Tal vez pasé en algún momento, dije ‘buenas noches’ y seguí de largo, pero nunca entablé una conversación de más de 30 segundos con Chien Chia Hong. No es alguien que llegó aquí por las causas que se invocan”, aseguró Fernández, que se comprometió a indagar sobre la firma de los contratos entre el empresario y el Estado.

“¿Qué querían que hiciera?”

Más allá de la polémica en torno al empresario taiwanés, Fernández defendió las visitas a la residencia presidencial durante el aislamiento y acusó a la oposición y a los medios de buscar manchar su nombre.

“Como no soy un corrupto, intentan generar una imagen que no es, como que convertí a Olivos en un lugar de placer. Yo debo ser el Presidente que menos cosas ha hecho en Olivos. No cambié ni una cortina. Tengo una conciencia realmente republicana”, argumentó.

"Como no soy un corrupto, intentan generar una imagen que no es, como que convertí a Olivos en un lugar de placer. Yo debo ser el Presidente que menos cosas ha hecho en Olivos. No cambié ni una cortina. Tengo una conciencia realmente republicana", argumentó.

En ese contexto, salió en defensa de la actriz Florencia Peña. "La castigaron de un modo tan injusto e ingrato. La vi una vez en mi vida, que vino a hablar por sus compañeros de trabajo", sostuvo y agregó: "Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras duró la pandemia recibí a miles de personas, no a una. ¿Qué querían que hiciera, que me quedara encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país. Claro que se lo pedía a los ciudadanos, pero yo tenía que seguir trabajando. Era el presidente de la república".