LA REUNIÓN DE INTENDENTES K REVELÓ COMO SE ARMA EL FPV. BELLONI MÁS K QUE NUNCA, VIDAL PISANDO AFUERA PERO PARA APORTAR AL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN AUSENTE

LA REUNIÓN DE INTENDENTES K REVELÓ COMO SE ARMA EL FPV

(Por: Rubén Lasagno) – Hubo una reunión de intendentes convocada por el Frente para la Victoria en El Calafate, donde el intendente Javier Belloni jugó una carta muy importante, por ser quien, de cara al 2023, constituirá quien vaya a jugar fuerte por el kirchnerismo, que no tiene candidato visible y potable para retener la gobernación.

Pero esa reunión dio mucho para analizar y fundamentalmente para interpretar cómo se practica la política en Santa Cruz y cómo se arrastra al engaño al votante, abriendo falsos frentes “opositores” que en realidad es el abrazo del oso en las urnas, donde, pensando que van a votar a distintos, los ciudadanos terminan votando a los mismos. Gatopardismo puro.

Sin embargo si hay algo que ayudó a esclarecer todo, es una nota aparecida este domingo en el diario Tiempos Sur, un medio para-oficialista con grandes fondos estatales lubricando con pauta provincial y nacional, sus cuentas bancarias.

Obviamente no vamos a replicar la nota, que es un panfleto hacia los cuadros internos del FPV, pero vamos a destacar pequeñas señales que nos ayudan a interpretar cómo jugarán los actores oficialistas en la provincia, eventualmente ante la quietud y displicencia de la oposición quienes no atacan al gobierno de Alicia Kirchner, más que con frases hechas, mucha sarasa y ninguna denuncia penal concreta, de las miles que hay en situaciones de flagrante corrupción de la cuales ni Roxana Reyes (UCR) ni ningún otro candidato de la oposición parece haberse enterado.

La nota “periodística” está orientada a mostrar “hacia adentro” (léase militancia –votantes) que el Frente para la Victoria “está unido” y en ese marco, trata de desnaturalizar las versiones que indican lo contrario.

Mentir…una vez más

En ese marco el juego es: instalar a los candidatos absolutamente desconocidos por la gente de Santa Cruz, tratándose de grises funcionarios como el intendente Gustavo González, Moira Lanesán (actual funcionaria de Pablo Grasso) y Carlos Aparicio, con la esperanza de “recuperar las tres bancas” para la provincia, pero el objetivo es cerrar los caminos para que alguno ocupe ese lugar y logren definitivamente el plan de transformar a Diputados en una escribanía, como la que hoy está funcionando, pero profundizando el modelo.

El panfleto transformado en nota periodística dice expresamente “Hoy el espacio que en Santa Cruz dirige Alicia Kirchner necesita el acompañamiento en las urnas por parte de la ciudadanía a fin de perseguir los intereses provinciales, en un distrito pujante que busca revalorizar su industria y su lugar en un país federal”.

A quien escribió esto habría que pedirle una extensión de la nota para saber cuáles son los intereses provinciales “que persigue”, ya que hace 30 años gobiernan y parece que todavía no lo han alcanzado; también que describa cuál es el “distrito pujante” al que se refiere, entendiendo que no habla de Santa Cruz y muchos menos se entiende cuando dice que estos candidatos, van a “… revalorizar la industria” ¿Cuál industria?, en Santa Cruz la única industria que funciona es el empleo estatal; ésta es la única provincia donde no se fabrica ni los cordones de zapatillas.

Más allá de señalar que el FPV quiere recuperar las dos bancas de Reyes y Antonio Carambia, uno podría pensar que en todo caso debería preocuparse por rescatar la de Reyes, ya que el hermano del Intendente de Las Heras, vota a mano alzada con el FPV desde que asumió y es un kirchnerista más, que traicionó el voto libre u opositor de zona norte y no ha tenido vergüenza en reconocerlo. Hoy forma parte del espacio de Vidal.

El mensaje poco subliminal

Lejos de enviar un mensaje por debajo del mensaje percibido (subliminal), la reunión de intendentes fue un texto expreso y concreto que diseñó el kirchnerismo para decirle a todos lo que piensa hacer, los que están en este juego y cómo espera el oficialismo que responda cada uno.

En primer lugar, confirmaron lo que desde este espacio venimos diciendo desde hace muchos tiempo: Javier Belloni es una de las apuestas firmes del kirchnerismo para el 2023, en representación de un espacio que carece de un candidato fuerte, tal como le pasó a Néstor Kirchner con Daniel Peralta en dos oportunidades.

Para que no queden dudas en la nota señalan “El único intendente que hay compitiendo dos veces en la carrera a la gobernación con Alicia Kirchner es el jefe comunal de Calafate, Javier Belloni. El titular del Ejecutivo de El Calafate tiene férreas intenciones de volver a competir para la gobernación y la estadística también juega a su favor. ¿Será el 2023 su año? “Tenemos un sentido muy alto de la responsabilidad política y entendemos perfectamente que acá lo que se está poniendo en juego es el proyecto a nivel nacional, el acompañar a Alberto, a Cristina, seguir acompañando las transformaciones que necesita nuestra provincia”, dijo Belloni” expresa la nota de Tiempo Sur. Todo dicho.

Está muy claro algo: luego de esto, por más que el intendente de El Calafate haga esas apuestas simuladas de estar ofuscado con Alicia Kirchner, pretendiendo mostrarse “diferente”, su futuro es el de liderar el kirchnerismo más rancio en Santa Cruz en el 2023, aún cuando para disimularlo, busque ampararse tras el logo del PJ, que en esta provincia es sinónimo del FPV.

Esta nota del diario, la convocatoria de los intendentes en su propio territorio y la convalidación de un “mensaje único”, es muestra clara de que el FPV busca respaldar a los candidatos ignotos que propone para estas elecciones y refrendar la pertenencia de Javier Belloni como candidato indiscutido por el espacio oficialista, para el 2023, por más que el jefe comunal juegue con la posibilidad “de ir por afuera”, una posición que a estas alturas suena increíble tras un análisis inmediato del panorama electoral: sólo Belloni no gana, con la estructura del FPV, sus posibilidades son prácticamente ciertas, pero nunca por fuera del kirchnerismo en el que nació y al que siempre perteneció.

Caballo de Troya

Otro mensaje claro y que refuerza nuestros análisis políticos anteriores, es que la separación de Claudio Vidal del kirchnerismo, es simulada y solo busca ampliar la base para captar votos de aquel sector que no desea elegir al FPV, pero tampoco quiere poner su sufragio en la oposición.

Lejos de referirse a Vidal y el SER como un desprendimiento político irrecuperable del kirchnerismo, el oficialismo lo describió como alguien que tiene en su composición una serie de alianzas, incluyendo a sectores de JxC y la UCR, pero claramente no lo atacaron como un candidato separatista y/o rupturista del espacio k, por cuanto es claro que “la separación” de Claudio Vidal responde a una necesidad de captación del voto disidente.

Vidal y el SER es un caballo de Troya, de hecho, en el mensaje del petrolero se define como “Ni oficialista ni opositor”, una forma de fallar al compromiso de posicionarse políticamente, tratando de hacerse ver como “la tercera opción”, cuando en realidad su vinculación con el FPV no se rompió, no se romperá y las propias palabras de Vidal lo condenan: No definirse como oficialista (él cree) que lo deja fuera de las decisiones que toma el kirchnerismo, pero al audtodefinirse “ni opositor” genera una contrasentido el cual permite visualizar que el propósito es hacer campaña sin contradecir al gobierno nacional ni provincial.

Como si fuera poco, el SER lleva con él a Sergio Acevedo un ultrakirchnerista, que como Vidal hoy, nunca hizo una ruptura real con el kirchnerismo sino que, hasta la actualidad, lo ha encubierto y silenciando sus pecados capitales.

Esto es lo que el votante debe reconocer y distinguir de acá a las elecciones y nosotros nos encargaremos (ante la ausencia de análisis independientes en Santa Cruz) de ayudar a pensar y a entender estos movimientos que solo tienen la intención de captar a crédulos y distraídos, utilizando la buena fe de la gente para asegurarle el triunfo al oficialismo, una vez más, en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)