Alberto Fernández acusó al gobierno de Mauricio Macri de “cajonear” 145 mil solicitudes de discapacidad

Según publica Clarín El Presidente lanzó en Belgrano un plan de políticas de inclusión para personas con discapacidad.

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles el acto de presentación del plan AccesAR para el fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad y apuntó al Gobierno de Mauricio Macri, al asegurar que “cajoneó” 145 mil solicitudes de discapacidad.

“Se cajonearon 145 mil solicitudes de pensión para personas con discapacidad. Eso es para que tomemos en cuenta. Esto es condenar a 145 mil personas a no acercarse a la felicidad, a la posibilidad de estar mejor”, expresó el mandatario durante el acto en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el barrio porteño de Belgrano.

En este sentido, continuó: “Desde que nosotros llegamos, tuvimos otra mirada, que era la de reparar esto rápidamente. Y eso nos permitió devolverle ese derecho que había sido arrebatado por la gestión anterior a 40 mil personas con discapacidad. Entre el año pasado y éste, con la pandemia a pleno, hemos otorgado 110 mil nuevas pensiones”.

Embalado, el mandatario siguió en la misma línea y aseveró que “desamparar a alguien que tiene una discapacidad es un acto de injusticia, de inmoralidad, es una inconducta del que gobierna, todo eso es”.

La iniciativa que presentó Fernández tiene como objetivo acompañar a los municipios en la “institucionalización, jerarquización y ordenamiento” de políticas locales que contribuyan a la construcción de espacios accesibles e inclusivos.

Fernández destacó que el plan tenga alcance nacional. “Celebro que estemos haciendo esto y celebro que llegue no solo al cordón de Buenos Aires, sino a Tucumán, Neuquén… Eso es mejor vida para todos los argentinos, que es mi mayor preocupación: que el progreso no solo se vea en el puerto sino en todo el país, que el desarrollo no sea solo para el centro sino para todo el país. Y con esto estamos dando un paso”.

De esta forma, se explicó, “se busca crear e implementar medidas que eliminen de manera gradual y sistemática las barreras que impiden el acceso a instalaciones, bienes, servicios y tecnologías, para así garantizar la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad”.

“Está visto que debemos llevar las universidades a la gente porque a la gente le cuesta mucho ir a las universidades. Tenemos que acercarles los colegios, los lugares de encuentro, los lugares de atención medica que ellos necesitan para que sus vidas transcurran de un modo tan normal como el que transcurre para quien no padece esa discapacidad”, resaltó. Y concluyó: “El plan que estamos lanzando va en ese sentido”. (Clarín)