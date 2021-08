SE QUEMAN 70 MIL TONELADAS DE CARBÓN EN YCRT EN MEDIO DEL CONFLICTO QUE PROSIGUE EN LA EMPRESA Y ACUSAN AL INTERVENTOR DE MENTIROSO Y TENER PRONTUARIO

El carbón en uno de los galpones de la megausina en Río Turbio –

El conflicto planteado por ATE Río Turbio en la empresa YCRT hace aproximadamente 15 días atrás, donde el gremio comenzó a aplicar un quite de colaboración con marcado de tarjeta en el yacimiento, ha ido escalando en estos días hasta llegar al punto de afectar a la usina de 21 Mw, que inyecta energía en el interconectado y que por el paro en la producción, la misma fue desactivada, pero el lunes pasado sucedió un hecho más grave aún, dado que alrededor de 70 mil toneladas de carbón que se encuentran apiladas en la playa de “Mina 5”, comenzó a autocombustionar y si bien el fuego está controlado, se sigue quemando el mineral, inutilizando al mismo y convirtiéndolo en escoria inservible.

Un conflicto que se expande como el fuego

Aquel problema iniciado entre ATE y la Intervención, que estalló por promesas incumplidas sobre incorporación de trabajadores propuestos por el gremio, mientras Aníbal Fernández sigue ingresando personal foráneo a la empresa, más otros acuerdos salariales incumplidos y la pretensión del Interventor de modificar el CCT, fue escalando progresivamente en intensidad y ampliando la base de apoyo interno de ATE. Por ese motivo el gremio le hizo llegar a Aníbal Fernández un pedido formal sobre los puntos incumplidos de los acuerdos.

Esto provocó que el Coordinador General de YCRT, Lucas Gaicerain haya salido a contrarrestar las versiones sindicales de “alto acatamiento” a la medida y en medios de la cuenca, el funcionario de Aníbal, dijo que el 99% del personal está trabajando.

En ese marco es que ayer el dirigente de ATE José Saravia, uno de las cabezas visible del conflicto y al cual YCRT le ha iniciado sumario administrativo, hizo declaraciones por Fm Tiempo de Río Turbio y aclaró que queman cubiertas por una horas frente a YCRT para visibilizar el conflicto y acusó al Coordinador de mentir, decir falsedades y atacar a los trabajadores que en un 99% se encuentra con quite de colaboración en YCRT y no como manifiesta el funcionario de Aníbal, quien expone lo contrario, mientras en el yacimiento no se mueve una pala, aunque el personal concurra y marque la tarjeta de ingreso.

Sobre la combustión del carbón Saravia dijo que eso sucede por la falta de previsibilidad de la Intervención porque “no hay donde poner carbón y está combustionando en la playa innecesariamente”, señaló el dirigente de ATE, agregando que son recursos del Estado que se queman allí, ante la vista de todos y sin que la Intervención haga algo para evitarlo.

Como cada vez que se produce un conflicto en YCRT, la verdad sale a la luz de un lado o de otro (gremios o Intervención), avalando lo que durante tiempo OPI viene informando, respecto de los problemas internos, la corrupción y la falta de un objetivo productivo, Saravia dijo que las inversiones en YCRT son nulas y que solo un 1% de ellas llega al yacimiento. Dijo que todas las licitaciones que se muestran en la página de YCRT en Buenos Aores, no llegan a Río Turbio y aseguró “ni martillos (neumáticos) tenemos en interior de mina”, asegurando que están en medida de fuerza en un 99% del personal, criticando que la dirigencia de la empresa solo permanece una semana en Río Turbio y tres semanas en Buenos Aires, afirmando finalmente que “Nunca entraron en la mina”, dijo reifiréndose a Lucas Gaiceiran y Aníbal Fernández, afirmando “Éstos no tienen curriculum, tiene prontuario”, dijo el dirigente de ATE.

Por qué se quema el carbón en YCRT

El carbón de YCRT, en este momento, se está quemando por cuanto, debido al quite de colaboración del personal no se están aplicando la técnica de almacenamiento del mineral y al no realizarse estas maniobras que mueven el material y monitorean la temperatura para detectar “puntos calientes”, el “calentamiento espontáneo” y la combustión de apilados y biomasa, se facilitó la reacción química del mineral, proceso acelerado por la falta de la actividad técnica para el almacenaje, la cual está sujeta a estrictos lineamientos para el almacenamiento seguro entre cuyos aspectos fundamentales figuran el ángulo de apilado, la compresión, el suavizado de la superficie y el monitoreo permanente de los “puntos calientes y fríos” de la masa de carbón apilado.

Actualmente y debido a la extracción limitada que venía llevando a cabo YCRT, especialmente para alimentar la Usina de 21 Mw, se fue apilando carbón en la extensa playa de Mina 5, pero al apagarse la usina debido a que el quite de colaboración impedía el abastecimiento del mineral, todo se detuvo y también las tareas de monitoreo y apilamiento en playa.

El lunes el mineral comenzó a generar combustión espontánea y las 70 mil tn de carbón empezaron a quemarse, obligando al personal a atacar el foco con maquinarias y agua a presión, para tratar de contener el fuego que se propaga por el interior de las pilas no siendo visibles desde el exterior, sino cuando el fuego ha avanzado tanto que convierte en cenizas el carbón depositado en el interior de las pilas.

Las dudas y los silencios en YCRT

De acuerdo a declaraciones pública del propio Gancerain, la intención de esa gestión es acopiar 106.000 mil toneladas de carbón para consumo de la usina de 240 MW, pero cualquier minero sabe que no se puede acopiar mucho carbón en pilas, primero que se degrada ( pierde calorías) y segundo porque corre peligro que se autocombustione, como está sucediendo.

Recordemos, como OPI ha informado desde hace años, que en YCRT se gastaron muchos millones de pesos para construir una cinta transportadora desde Planta Depuradora hasta las tolvas de la usina (unos 4 kilómetros, aprox), con la finalidad de llevar el carbón de manera automática y esta millonaria inversión, nunca funcionó.

Ni la Intervención ni los sindicatos hablan y dicen qué problemas técnicos tiene el sistema, si no funciona por defectos propios o porque hay una decisión de mover camiones en lugar de utilizar los medios de transportes por cinta, o porque todo fue un plan para desviar fondos sin el mínimo plan práctico y de funcionalidad para el yacimiento, como ocurrió con otras “inversiones” millonarias que fueron parte de la corrupción institucional que atraviesa al yacimiento.

También recordamos que uno de los fundamentos de la inversión y la construcción del complejo sistema de transporte de carbón por cinta, cuando se presupuestó el sistema, fue que con la cinta transportadora se evitaba el acopio en playa, lo cual tenía como finalidad fundamental, evitar el proceso químico del mineral que termina prendiéndose fuego y cuyo mantenimiento en pilas en muy oneroso y necesita un gran despliegue de máquinas y horas hombres.

El otro gran interrogante del que nadie habla, es la construcción del enorme galpón azul que se puede ver en las fotos al lado del cual se acopia carbón. Ese galpón, inicialmente, no fue construido para acopiar carbón, sino cenizas residuales de la usina de 240 Mw, cuando funciones.

Hoy miércoles 11 de agosto de 2021, aún no sabe, dónde va a depositar las cenizas la empresa YCRT, que en cientos de toneladas diarias generará la usina de Río Turbio (si algún día funciona) y también como OPI informó profusamente en los años en que se diseñaba el complejo fallido que inauguró de manera falsa y vergonzosa Cristina Fernández en el 2015, en el Estudio de Impacto Ambiental incompleto y forzado que hicieron para justificar la inversión de algo que lleva más de 10 años sin terminar de construirse, nunca se especificó el lugar y la forma en que se depositará semejante cantidad de desechos.

Algunos creen que nunca hubo necesidad de exponer este punto, porque en realidad, el proyecto en si, nació con otros fines, que no es, precisamente, el de ser útil a la generación de energía en la cuenca. (Agencia OPI Santa Cruz)