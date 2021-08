LOS “DISTINTOS” DEL SER, SIGUEN SIENDO “IGUALES” AL FPV, COMPARTEN SUS BANCAS, VOTARON CON ELLOS Y SE HACE MUY EVIDENTE LA FALACIA ELECTORAL

(Por: Rubén Lasagno) – Hoy se llevó a cabo la 10º sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia, luego del receso que los mantuvo “inactivos” a los legisladores desde el 8 de julio pasado. Una de las grandes expectativas era si el partido SER del petrolero Claudio Vidal, iba a romper con bloque propio, separándose del Frente para la Victoria, partido en el cual nació y a quien responde. No sucedió y nunca va a suceder, como OPI lo adelantó con suficiente anticipación, luego de la operación de prensa desplegada desde el sindicato de petroleros, para hacerle creer al electorado que si eligen la lista de Vidal, eligen a un partido distinto al kirchnerismo.

Toda la mentira de esta facción política oficialista, armada por Vidal que lleva en su lista a Facundo Prades, ex intendente de Caleta Olivia y a Sergio “el silencioso” Acevedo, se cayó a pedazos en la primera manifestación política del SER, que hoy, no solo no hizo bloque aparte (cosa que jamás iba a suceder) sino que votó todo con el Frente para la Victoria, como hizo desde que asumió en el año 2019.

Cabe destacar que los únicos diputados que dieron presencialidad en la sesión fueron: Matías Mazú, Rocío García, Patricia Moreyra de San Julián, Gabriel Oliva, Eloy Echazú, Daniel Roquel, Hernán Elorrieta, José Luis Garrido y Liliana Toro de Caleta Olivia. El resto lo hizo vía zoom.

Iniciada la sesión y cuando todos esperaban que el SER hiciera una presentación para tener un bloque propio, nada de eso sucedió. Como siempre, los diputados Hernán Elorrieta (las Heras), José Luis Garrido (Río Gallegos) y Miguel Farías (Pico Truncado) se hablaban amablemente con sus pares del FPV, cada vez que pasaban un proyecto a comisiones.

El diputado Garrido, cruzó en algunos tramos al diputado Matías Mazú, jefe de bloque del FPV y en la práctica el jefe político del propio Garrido en la sesión, pero nada de importancia, finalmente cuando los diputados del SER debieron votar el proyecto de Mazú pidiendo informes al IEASA sobre el tema de las represas, los tres legisladores vidalistas, votaron con mano enyesada la propuesta de su jefe de bancada.

El SER “no sacó los pies del plato”, como dice el dicho popular, para indicar que no hizo nada que incomodara al kirchnerismo, su verdadera “caja contenedora” y para los cuales los diputados del SER trabajan a destajo. Recordemos como mayor muestra de sometimiento de este supuesto “espacio k independientede los K”, fue la negativa permanente y recurrente del FPV desde el año 2020, de votar por el Ibuprofeno inhalado, tratamiento compasivo para el Covid, que los tres diputados de Vidal se negaron a aprobar junto con el FPV, impidiéndole a la población homologar una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En realidad, ningún tema de los presentados en la Cámara, tuvo trascendencia por su contenido a favor de la gente. Se trató de formalidades que solo sirvieron para demostrar nuestras afirmaciones, respecto de la mentira que utiliza Claudio Vidal y su espacio político, para convencer al electorado de que van por afuera del FPV.

En la sesión de hoy, además del proyecto ya mencionado de Mazú sobre represas, hubo repudios a Mauricio Macri por el envío de armamento a Bolivia, a Beatríz Sarlo por los dichos sobre Malvinas, el FPV se negó a tratar sobre tablas un pedido de informes sobre la situación de un geriátrico en Gobernador Gregores y tampoco pasó un proyecto de Garrido (SER) sobre la situación del Hospital Militar de Río Gallegos. En todos los casos, el partido de Vidal, votó junto y a mano alzada con el FPV.

Concluyendo: después de las estridentes declaraciones de Claudio Vidal que por los medios pautados se cansa de decir lo distinto que es el SER, en relación al Frente Para la Victoria, quedó revelado hoy, que todo es una falacia electoral, teniente a engañar al electorado, pretendiendo que crean que votan algo distinto, cuando en realidad la misión de Vidal-Prades y Acevedo, es ampliar las bases electorales del kirchnerismo, tratando de captar aquellos votos que hoy rechazan al oficialismo en el poder.

En la primera oportunidad que tuvieron para separar sus intereses de los de Alicia Kirchner, no lo hicieron. No separaron un bloque aparte, porque nunca pensaron, ni están autorizados a hacerlo. Al contrario, volvieron a votar todo lo propuesto por el Ejecutivo a mano alzada.

Y así seguirá siendo, mal le pese a quienes pretenden con el relato aderezado con pesos devaluados, construir una realidad paralela, goebeliana y mendaz, que desde este medio (únicamente) ayudamos a decontruir para que el elector de Santa Cruz sepa cómo le presentan como distinto, un regalo gatopardista de campaña, en el cual nada cambió, nada cambia y nada cambiará, a lo que ya conocemos, por más que se esfuercen por disimularlo detrás de nombres rimbombantes, exagerados, pero sin identidad propia ni pensamiento libre. (Agencia OPI Santa Cruz)