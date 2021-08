RARO Y PREOCUPANTE “EXHORTO” DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LOS MEDIOS, EN DEFENSA DE DOS JUEZAS

(Por: Rubén Lasagno) – El 5 de agosto de 2021 apareció un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, que algunos han relativizado, otros ni se han enterado y algunos hemos analizado con un sesgo de preocupación, teniendo en cuenta que los jueces son funcionarios públicos y si bien como a todos les cabe la libertad de opinar libremente, en general estamos acostumbrados al principio por ellos mismos impuesto de que “los jueces hablan por su fallos”, una forma de proteger las instancias previas a un juicio, donde cualquier palabra inadecuada o mal colocada en una declaración de un magistrado, puede generar impugnaciones, anulaciones o inclusive afectar seriamente a la causa, para uno u otro lado.

Dicho esto y teniendo en claro que en principio no es cuestionable la decisión de emitir una opinión pública o una manifestación escrita aclaratoria por parte de la Asociación de magistrados, sobre aspectos de los procedimientos judiciales en curso y particularmente referido a dos jueza del fuero provincial: la Dra Valeria López Lestón y la Dra. Rosana Suarez, llama la atención algunos detalles del texto que nos previene de algún tipo de mensaje “velado” el cual tiene una suerte de “advertencia implícita”, aunque nunca formalizada en el cuerpo de la nota.

El comunicado

Rio Gallegos, 05 de Agosto de 2021.

La Asociación de Magistrados/as y Funcionarios/as del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz expresa su preocupación por las descalificaciones dirigidas hacia dos Magistradas Mujeres de la ciudad de Rio Gallegos, manifestadas a través de los medios de comunicación.

La Dra. Valeria López Lestón y la Dra. Rosana Suarez han desempeñado sus cargos hasta la fecha sin merecer cuestionamiento alguno a su labor, por lo que desde nuestra institución queremos brindar nuestro total apoyo con el objeto de que puedan resolver las causas en trámite bajo su orbita, ajenas a cualquier especulación.

Las decisiones judiciales se adoptan basadas en derecho, el cual está establecido en normas constitucionales y convencionales y para el caso de no compartir dichas resoluciones, existen recursos o remedios jurídicos en los procesos judiciales.

Esas decisiones no pueden ser adoptadas de ninguna manera bajo presiones que pretendan que la judicatura se conduzca de tal o cual manera, franqueando todo el sistema jurídico vigente.

La democracia e independencia de los poderes se sostiene únicamente con la vigencia del Estado de Derecho, y éste a su vez, cuando los y las operadores/as de la justicia realizan sus funciones con plena independencia y autonomía de criterio, apartados de toda injerencia que pretenda influenciar en el desarrollo de una investigación o presionar para direccionar la misma.

Ante estas circunstancias se exhorta al respeto de las reglas procesales, la independencia y a las funciones que correspondan a la Magistratura,

Comisión Directiva AMF

Un análisis obligado

Es imposible pasar por alto, las expresiones escritas en un comunicado de este tipo por la Asociación de Magistrados, teniendo en cuenta que una de las diferencias entre la oralidad y la escritura, es que, en esta última, los conceptos se afianzan, analizan y refuerzas en la sintaxis y cada párrafo permite la comprensión reflexiva de lo que se va a decir y cómo se va a exponer.

Nadie más que los abogados y más aún aquellos que han llegado a la Magistratura, saben la importancia de las palabras que se usan y de cada signo lingüístico (significante y significado), mediante los cuales se puede decir “o no decir”, cruzar transversalmente un concepto o sencillamente atacar directamente una idea, producir una elipsis para que alguien “capte el mensaje y/o el destinatario” o sencillamente excluir un concepto para que un texto parezca que dice una cosa, mientras en realidad, infiere otra.

Los Magistrados están en todo su derecho de expresar su repudio por lo que alguien dijo y hasta pedir que esas quejas las encaminen por los medios legales correspondientes; eso no está mal, pero no parece que corresponda que corporativamente puedan “exhortar”, término que suena a una advertencia velada utilizado para decirle a otra persona lo que debe hacer o cómo debe actuar en determinadas circunstancias.

Reglas sí, pero sin usar “tapabocas”

Estoy de acuerdo que el hecho fáctico de la decisión jurídica emanada de un juez no se pueda modificar si no es por el camino de las reglas procesales correspondientes que puede ser la Apelación, el Recurso, el Amparo, etc; esto ni siquiera merece aclaración dentro de una democracia, pero eso no quita que cualquier ciudadano, medio o damnificado por esa decisión o fallo, pueda expresar su descontento, su desacuerdo o analizar per se lo que considera las debilidades de lo resuelto por el Magistrado.

De no ser así, estaríamos poniendo en duda el estado de derecho y reconoceríamos la “infalibilidad” de lo jueces, lo cual está lejos de ser realidad. Por otro lado, anularíamos los análisis periodísticos, la difusión de críticas al sistema y estaríamos ante la prohibición “del pensamiento opuesto”, con lo cual entraríamos en una zona gris donde el ciudadano medio está inhabilitado para hablar de los procedimientos preliminares y los hechos consumados en la justicia, cuando todos sabemos que también (y principalmente) dentro de ese ámbito, se generan inequidades, arbitrariedades y decisiones desiguales, que nos afectan a todos y nos cambian la vida con cada decisión.

El Artñiculo 14 de la Constitución Nacional habilita a todos los argentinos a emitir opiniones sin censura, los magistrados son funcionarios públicos y sus actos y decisiones o fallos, también son públicos y como tal, lo jueces están expuestos a la opinión pública (buena o mala) y de alguna manera, como todo funcionario público, resigna gran parte de su esfera de intimidad por el trabajo que desarrolla.

Es por eso y no porque se le pida a un juez que sea un sujeto “no humano”, el cual no deba mostrar debilidades ni yerros, que cualquier magistrado debe mostrar igualdad entre “el ser y el parecer”, en su vida profesional y privada, guardando estándares de coherencia y medianeidad entre lo que hace y piensa, precisamente, para que sus fallos y decisiones, no estén manchadas ni puedan ser cuestionadas (en algunos casos malintencionadamente) mediante la utilización de algunas debilidades que son propias e inherentes a cualquier ser humano. Esto lo vemos a diario y particularmente en el funcionamiento de la justicia ideologizada o con jueces partidarios de un sector político, que emiten fallos controversiales y claramente subjetivos y apegados a la doctrina política, más que a la jurídica.

Defender, pero no advertir

Finalmente, el comunicado de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, contiene algunas perlitas dignas de ser resaltadas. El escrito comienza anteponiendo una cuestión de género, que es muy común en estos tiempos, donde la “hipersensibilidad” para defender a las mujeres, hace que a veces los mismos hombres se comporten profundizando esa desigualdad social, incurriendo en la exageración de los síntomas, sin entender bien el diagnóstico.

Dice el comunicado que la Asociación “…expresa su preocupación por las descalificaciones dirigidas hacia dos Magistradas Mujeres de la ciudad de Rio Gallegos, manifestadas a través de los medios de comunicación”, refiriéndose a la actuación de las dos juezas mencionadas.

Los Magistrados deben saber (y más ellos que nadie) que cualquier insulto o agravio en un medio de comunicación, puede y debe ser denunciado ante la propia justicia para poner a resguardo “el buen nombre y honor”, como acostumbran a decir los jueces en sus resoluciones. Si un medio de comunicación expuso descalificaciones serias, insultos, agravios o ataque a la intimidad de un juez, existen los mecanismos legales para poner límites y lograr retractaciones. Ahora bien, nada indica que si un juez es mujer u hombre, su condición de género deba agravar o disimular la gravedad del acto o la crítica. Si hay un ataque a la dignidad de la mujer, estamos hablando de otra cosa, pero en ese caso nadie explica por qué si atacan a un juez varón con los mismos argumentos denigrantes, la cosa deba ser distinta.

Ahora, si las “descalificaciones” se fundan en las críticas por la actuación de los Magistrados, entonces lo que intenta la Asociación de Magistrados es que no se las critique, no se las cuestione y en definitiva, no se hable de ellas aún cuando las acciones profesionales de esos u otros jueces, salten a la vista que incurren en claras contradicciones, falta de agilidad en las investigaciones y muchas alternativas que surgen de consideraciones preliminares a los fallos propiamente dichos.

Solo por poner dos ejemplos de intolerable injusticia, pensemos por un momento si la prensa no pudiera hablar de los jueces e investigadores que han intervenido (e intervienen) en los atentados de la la embajada de Israel (1992) y a la AMIA en 1994.

Centenares de muertos, evidente complicidad de gobiernos, jueces, fiscales, empresarios y políticos de toda laya, han logrado la impunidad extendida por 30 años en un país donde lo que sobra es injusticia, mala praxis, complicidad y mala fe. Y si quieren le sumamos a esto el asesinato de un Fiscal, que toca las vísceras mismas del Poder Judicial y debería llamar a la reflexión, más que acudir a las “mordazas” para esconder la mugre bajo la alfombra, en lo que respecta al desempeño fundamental de la prensa en este contexto. Si no fuera por los medios, muchos jueces y fiscales que son perseguidos o amenazados, estarían en situaciones similares a la de Nisman, o sus viudas tras la quimera de lograr justicia en este país tan desigual.

“La Dra. Valeria López Lestón y la Dra. Rosana Suarez han desempeñado sus cargos hasta la fecha sin merecer cuestionamiento alguno a su labor…”, es un párrafo con sentencia previa que excluye la objetividad de una apreciación donde claramente el corporativismo se hace sumamente visible. No es lógico pensar que desde que ambas juezas desempeñan sus cargos, no hayan merecido cuestionamientos. Eso quizás tenga que ver con otros aspectos y no solo con la perfección de las acciones de las magistradas, que intentan asignarles. Posiblemente, una de las razones sea la inexistencia de una prensa crítica que investigue y opine con compromiso en Santa Cruz, una provincia donde la mayoría de los medios cuidan su billetera y las buenas relaciones, razón por lo cual OPI es el único medio, en ausencia de algún sindicato de periodistas o asociación de prensa en la provincia, que levante la voz para resaltar esta acción de los Magistrados, que van al límite de la censura previa o juegan con la posibilidad de la autocensura.

¿La libertad?

Para terminar, la Asociación de Magistrados hace referencia a la libertad y a la necesidad de que jueces estén exentos de presiones externas y puedan trabajar en libertad. Si un juez no tiene la templanza y la ubicación espacial para cumplir sus funciones, haciendo abstracción de lo que piensen y opinen los medios o el ciudadano común, no está preparado para desempeñar el cargo.

Precisamente, uno de los aspectos fundamentales que debe reglar la actividad de un juez, es trabajar objetivamente y fallar según sus convicciones y apegado al Derecho, independientemente de lo que piensen y hagan quienes los rodean, a veces incluyendo su propia familia, amigos y el entorno más cercano a si mismo; ningún Juez vive en el Olimpo, es un vecino más, un hombre de hogar, un padre cuyos hijos van a un colegio y su esposa comparte las actividades sociales en una ciudad.

Ahora, si la Asociación de Magistrado toma a las redes sociales como un “factor desestabilizante” de los jueces (cosa que no dice pero infiere), las empareja a los medios de comunicación, meten todo en una bolsa y sacan un comunicado sin ninguna especificidad, mucha generalidad y poca puntualidad, estamos ante otra cosa: hay un concepto equivocado de los medios masivos de comunicación, una interpretación errónea del rol del periodista y una grosera equivocación sobre cuál es el alcance y la dinámica de las redes sociales, un fenómeno distintos a todos, donde la anomia permite un festival de inequidades y sobre esto, es para escribir otro capítulo sin dejar de “exhortar” a los magistrados, que sean más prácticos y antes de matar una mosca con un lanzallamas, vayan a la génesis del problema y estudien concienzudamente cómo es la dinámica de estos medios de expresión, que en todo caso le generan peores problemas a la gente común, a quienes diariamente denigran, amenazan, denuncian falsamente y maltratan (a mujeres y niños), en medio de la anarquía desplegada en este fabuloso medio de comunicación de masas que son las redes, sin ninguna justicia que logre desentrañar los ilícitos que a diario se cometen en la web en contra de las personas. Y eso, también es condenable y les toca muy de cerca de los propios jueces quienes esperan que el silencio de los medios, los preserve solo a ellos, de críticas y cuestionamientos. (Agencia OPI Santa Cruz)