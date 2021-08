Santiago Cafiero rechazó que no se paguen los salarios a los trabajadores que no se vacunen

Según publica Clarín “No debería existir ninguna política sanitaria dictada desde empresas”, dijo el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero rechazó este jueves que no se le pague los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, tras el planteo de la Unión Industrial Argentina.

“No debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas”, enfatizó al rechazar la iniciativa planteada desde la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para el funcionario, la quita salarial “no corresponde”. Y destacó que “Argentina es uno de los países que más viene vacunando en este tiempo; hay una gran aceptación por parte de la población”.

“Por lo tanto, no puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa”, dijo el ministro coordinador en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.

La polémica se generó luego de que la UIA planteara que los trabajadores fabriles que decidan no vacunarse contra el Coronavirus no podrán regresar a su puesto de trabajo como parte de los protocolos sanitarios adoptados por cada empresa.

Además, desde la entidad empresaria también plantearon que quienes se nieguen a la posibilidad de vacunarse deberán también perder el beneficio que tenían hasta ahora de percibir un salario o asignación no remunerativa.

Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica, rechazó por completo el planteo realizado desde la entidad empresaria y calificó de “barrabasada” los dichos de su titular.

El gremialista, quien también forma parte de la cúpula de la CGT, aseguró que en el inicio de la pandemia hubo buen diálogo con el sector empresario y dijo que esa debe seguir siendo la actitud en este momento.

“Ahora lo que tiene que hacer es persuadir a los compañeros para que se vacunen, no que no le van a pagar el día. No hay ninguna parte jurídica que diga que no le pueden pagar. Es una barrabasada jurídica”, insistió.

Sin embargo, el jefe de Ministros se manifestó en contra de este planteo manifestado por Daniel Funes de Rioja, durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta Directiva de la entidad fabril.

Al tiempo que destacó la cobertura de 80% de mayores de 18 años con una dosis de la población. “Hay una gran aceptación de la vacuna, que es optativa, no puede haber sanción vinculado”, insistió.

Cafiero también descartó la posibilidad de que el Gobierno levante la normativa que impuso la doble indemnización y la prohibición de los despidos, que se impulsaron durante las restricciones de 2020.

“Hay sectores muy dinámicos en Argentina y traccionan a todo el resto, estamos en proceso de recuperación del empleo, no vemos que sea un impedimento el marco normativo de protección del empleo en el peor momento de la crisis. Y ahora se esta recuperando, es necesario continuar con esta protección del empleo”, señaló.

El funcionario nacional destacó la consolidación de la recuperación del empleo, que lleva “12 meses consecutivos de aumento de la planta de trabajadores industriales”. (Clarín)