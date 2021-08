LA BACANAL KIRCHNERISTA MIENTRAS ALBERTO MANDABA A TODOS A ENCERRARSE, NO PODÍAS DESPEDIRTE NI VELAR TUS MUERTOS Y QUEBRABAN LOS NEGOCIOS

(Por: Rubén Lasagno) – Mientras Alberto Fernández festejaba el cumpleaños de su concubina, Fabiola Yañez en la quinta de Olivos el 14 de julio de 2020 con un grupo de 13 personas en plena prohibición de reunirse, sin distancia y sin barbijo, el presidente de la Nación con el dedito levantado desde la pantalla, amenazaba al pueblo argentino, calificando de “imbéciles, poco solidarios y asesinos” a quienes pudieran resistirse a cumplir el aislamiento estricto o se negaran a cerrar sus negocios.

Ese mismo día, la Agencia de propaganda del gobierno, TELAM, enviaba una nota a los medios (quienes a su vez repitieron la mentira de manera automática) con un texto realmente producido por un demente, un alumno calificado de Joseph Goebbels, que armó una operación para distraer la atención pública, reforzar el mensaje del presidente y con la pretensión de hacer aparecer a la pareja de Alberto Fernández, como una dama fuertemente consustanciada y comprometidas con el sacrificio que su marido le pedía, en ese momento, a todos los argentinos.

Decía Telam: “Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendrá un festejo atípico. Es su primer cumpleaños como Primera Dama y por estar en plena pandemia, festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo. Siempre ha sido activa en redes sociales y por las características de la pandemia se ha vuelto su medio de comunicación casi excluyente” y la Revista Noticias solo unos meses antes, le había dedicado una tapa titulando: “Fabiola Yañez. El proyecto Evita Millenail” y el editor no tuvo empacho desde la misma tapa, de emparejar a la concubina de Alberto con la mujer de Perón, encontrando coincidencias entre ambas mujeres por haber venido de la pobreza, criarse con un padre ausente y atraerlas el arte. “Su prioridad es el trabajo social y le gusta mostrarse rodeadas de niños”, dice la bajada de la nota.

Cuando en realidad nos damos cuenta que el gobierno nos toma el pelo, la hipocresía, la mentira y la inmoralidadson las bases de sustentación de un poder berreta y malformado, a veces solemos pensar que eso nace, se cocina y se produce solo en las cuatro paredes de (en este caso) de Olivos; sin embargo, todo va más allá. Hay alrededor de cada hecho inmoral de este tipo, un collar de colaboradores que lubrican muy bien sus bolsillos con dineros públicos, para sostener la pirotecnia del relato, que es el elemento fundamental para terminar con el engaño que han planificado desde el mismo poder o como en este caso, además del relato, el encubrimiento de un delito, como es contravenir un DNU que Fernández blandía ante el pueblo como la espada de Damocles.

Ellos son funcionarios, las agencias de propaganda política y medios que se dicen independientes, los voceros oficiosos de operaciones K, por eso y no por otro motivo, nunca reproducimos información de tan baja calidad. Todos ellos están prendidos a la millonaria pauta que corrompe sin miramientos, como lo puede hacer el narcotráfico, que tan bien representado estuvo y está en las campañas políticas de estos hipócritas y mentirosos que llegan a ese poder, para abusarse de todos nosotros.

La bacanal del revolucionario Alberto y su concubina Na&Pop, no termina en este cumpleaños con caviar ruso, quizás traído en alguno de los tantos vuelos millonarios que usan para acarrear vacunas Sputnick V y champagne Pomery “para todos y todas”; está demostrado que sistemáticamente han vulnerado las propias leyes que imponía como presidente, mientras ordenada que si tu familiar se moría, no había velatorio, no había despedida y los negocios debían fundirse por el bien común. (Agencia OPI Santa Cruz)