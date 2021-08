ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO. GUSTAVO GONZÁLEZ Y ROXANA REYES CON MIRADAS DISTINTAS Y PROCEDIMIENTOS SIMILARES: MUCHO DIAGNÓSTICO, PROMESAS DE DUDOSA REALIZACIÓN Y FALACIAS DISCURSIVAS

OPI inaugura un espacio de análisis del discurso político, para desentrañar, desanudar y clarificar las declaraciones de los principales candidatos a las próximas elecciones, que suelen dar a los lugares donde se presentan, elaborando una serie de frases hechas y más basados en la omisión y la mentira, en caso del oficialismo y la propensión desde los opositores a generar diagnósticos, pero sin decirle al votante, cuáles y cómo van a abordar las problemáticas y qué van a hacer para darle solución.

Todos los medios les hacen entrevistas, algunas pautadas otras no, pero en campaña proliferan los discursos vacuos, sin contenidos y con clara intención de hacer presencia, aunque ello implique no decir absolutamente nada importante, rondar medias verdades y hacer grandes omisiones. Esto, que los medios no reflejan, vamos a encargarnos de leerlo nosotros y buscar en la interlínea de esos discursos políticos, pero realmente esconden de lo cual carecen quienes dicen proponerse como candidatos para las elecciones de este año.

Gustavo González, intendente de Puerto Deseado es candidato a diputado nacional por el Frente Para la Victoria y en medio de una recorrida, donde los santacruceños recién descubren su cara, hizo declaraciones de baja intensidad, absolutamente enmarcadas en las falacias de campaña, donde éste como los demás hablan mucho para no decir nada y cumple a rajatabla la orden impartida desde el kirchnerismo: borrar el pasado, solo hablar en positivo, echarle la culpa a Macri y a los medios y sepultar la responsabilidad y los errores propios y atacar, como única defensa ante la falencia argumentativa del relato.

Roxana Reyes, es candidata de Juntos por El Cambio, actual senadora, ex diputada provincial y nacional del mismo partido. Recorre la provincia hablando mucho y contándonos a los santacruceños, lo que los santacruceños ya saben. ¿Dónde están las denuncias sobre el sistema instituido y vigente en la provincia?. Y no hablamos de denuncias públicas, ya que OPI hace muchas más que la oposición; hablamos de denuncias penales en contra del gobierno de Alicia Kirchner, para ser coherente con la realidad y darle entidad a la oposición en si misma, que en esta provincia está ausente y solo aparece en épocas de campaña.

El cuadro de las falacias

Indudablemente ambos candidatos tiene un denominador común: la ausencia de propuestas, visiones concretas y proyectos. Tanto el candidato del FPV, como la del Juntos por el Cambio, redundan en apreciaciones de poca profundidad conceptual, sobrevuelan el discurso con generalidades obvias, recrean situaciones archiconocidas por todos lo que habitamos Santa Cruz y en ambos casos, se advierte un evidente uso de la falacia discursiva: hablar mucho y no decir nada.

Gustavo González

El candidato, desconocido en la provincia, reduce el discurso en “ir hacia delante”, por eso dice que “no va a centrarse en los golpes bajos”, que usa la oposición (una rareza porque si de golpes bajos de trata, el kirchnerismo hace escuela), sin embargo lo que hace González es suprimir, saltear la realidad y buscar un atajo para no tener que hablar de la vergonzosa acción moral del gobierno nacional al cual pertenece por ser parte del oficialismo.

En ese marco surfea entre “el si y el no”, resbala sobre una crítica lavada al presidente, al decir “que no estuvo bien”, pero inmediatamente carga contra el macrismo para “emperejar” la culpabilidad de la falta: algo así como “Está bien, Alberto lo hizo, pero Macri también”, un argumento tan infantil como su apuesta política.

El tercer párrafo es de antología. Cuando die que él va a profundizar las políticas que debe llevar adelante este país, debemos recordarle que gobernaron por 12 años consecutivos y llevan casi dos del nuevo periodo. Tiempo tuvieron, por lo tanto, que ahora se acuerde en “como va a mejorar la calidad e vida de cada uno de los vecinos” en Santa Cruz, suena no solo engañoso, sino estúpido: Gustavo Gonzáles se olvidó de repasar la historia de la provincia, pues se enteraría que hace 30 años gobierna su mis o signo político. ¿Y pretende hacernos creer que él, un ignoto, un hombre puesto a dedo por Máximo y Cia porque de las caras conocidas en el oficialismo, todas tienen abultado rechazo y al menos con él se juegan por el beneficio de la duda, piensa realmente que el podemos creer que él va revertir lo que no hicieron hasta hoy en las decenas de bancas que ocuparos los K?, es realmente risible y poco serio.

Roxana Reyes

En el caso de la candidata a diputada nacional por Juntos por El Cambio, la falacia del discurso se hace mucho más evidente y el gambeteo de la dirigente Radical a hablar no solo de los problemas sino de las soluciones, es tan evidente que reduce sus declaraciones a la mínima expresión y podría decirse que cualquier ciudadano común de Caleta Olivia (porque estas declaraciones las hizo allí) podría haber dicho lo que expresó a los medios y mucho más, con aportes reales y prácticos sobre los dichos de la actual senadora, que se ciñen a un diagnóstico ligth de un observador cualquiera y le quita valor a su figura, pues se espera que una mujer que ha pasado por todos los lugares representativos de la política, a nivel provincial y nacional, tenga más sustancia a la hora de hablar y no caiga en vaguedades, lugares comunes, cosas archi sabidas de lo que ocurre en Santa Cruz y Caleta Olivia, que nadie necesita escucharlo de su boca, para saber que lo estamos sufriendo.

Extrajimos seis párrafos que el lector lo puede leer y releer y no va encontrar en ninguno de ellos una sola propuesta, solo enunciación de hechos trillados y conocidos con una salvedad: Roxana Reyes omite decir que en los cuatro años de Mauricio Macri, el gobierno de su partido, tampoco se hizo nada de todo eso que la candidata observa que abandonó el kirchnerismo.

Es cierto que el FPV hace 30 años gobierna Santa Cruz, pero cuando Macri asumió, hizo todo mal, dándole continuidad al desastre heredado. Y solo voy a marcar tres ejemplos:

1º Nunca arregló la ruta nacional Nº 3 que fue sobrefacturada durante 10 años por Lázaro Báez. Iguacel hizo las denuncias a través de Vialidad, pero en cuatro años no envió una sola máquina para arreglar el desquicio anterior.

2º La Planta de Ómosis Inversa de Caleta Olivia, sometida a la corrupción kirchnerista por largo tiempo, en cuatro años no fue puesta en marcha, ni hubo avances significativos ni preocupación para ponerla en servicio.

3º La autovía Caleta-Comodoro, abandonada por Lázaro Baéz y cobrada íntegramente, como así también la rotonda de acceso a la ciudad, en el 2016 el gobierno de Macri se la concedió a la empresa CPC SA, de Cristóbal López, quien estaba en un juicio por lavado de dinero y haber robado al Estado más de 8 mil millones de dólares. CPC SA, fue la empresa a la que en el 2013 Cristina Fernández le había dado obras del acueducto que cobró y abandonó. Nadie, ni siquiera Roxana Reyes, le dijo a Iguacel y Cia que era una empresa corrupta, de un testaferro del kirchnerismo. Macri le asignó irregularmente 1.964 millones de pesos de todos los argentinos. Tampoco lo terminó.

Dicho esto, la última afirmación de Reyes es incompleta: no sólo el kirchnerismo abandonó a Caleta Olivia.

Tal vez González tenga el libro en blanco y no pueda mostrar nada, solo relato y mentiras de lo que nunca podrá hacer, pero Roxana Reyes tiene una extendida actividad legislativa; fue diputada provincial, diputada nacional y senadora. Podría recorrer las localidades sin hablar de tantas cuestiones que todos conocen y por ejemplo, ilustrar al electorado mostrando una lista de los proyectos más importantes que haya ingresado a la Cámara o al Congreso en todos estos años, para defender intereses de Santa Cruz y/o a favor de sus habitantes.

También, aprovechando que tiene mucha experiencia en materia legislativa, podría hacer campaña elaborando una lista de las necesidades que tiene la gente en cada localidad y armar un pre-proyecto de temas puntuales, productivos, de seguridad, de minería, petróleo, social, de infraestructura, etc con el compromiso de ingresarlo en la Cámara de Disputados (si gana) para defender los intereses regionales y provinciales.

Eso sería darle seriedad a la campaña y hablar de cosas concretas y asumir un compromiso serio ante “la gente”, en vez de difundir diagnósticos de una provincia enferma, que todos saben cómo se contagió y a nadie les puede contar cómo se siente, porque son ellos mismos quienes sufren las postergaciones, el desempleo, la miseria, la falta de recursos y la corrupción desde hace tantos años en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)