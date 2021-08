Mauricio Macri habló del escándalo por los festejos en Olivos: “Con la foto, Alberto Fernández tocó fondo”

Según publica Clarín El expresidente le endilgó a su sucesor “destruir toda autoridad moral”. Y que es “una máquina de generar pobreza”.

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en la escena pública y criticó a Alberto Fernández por el escándalo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena estricta por el coronavirus y donde no respetaron las medidas de cuidado, y dijo que con la aparición de la foto de la reunión prohibida el actual mandatario “tocó fondo”.

Macri unió las imágenes de la “marcha de las piedras”, en la que miles de personas colocaron en la quinta presidencial rocas con los nombres de los fallecidos por la pandemia y dijo que eso le causó “mucho dolor”, pero también lo hizo reflexionar acerca de la polémica.

“Es un momento de volver a despedirse de los seres queridos pero, sobre todo, de mucha indignación. Indignación que comparto con todos los argentinos porque esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo. Más bien, el Presidente tocó fondo en el valor de la palabra presidencial”, dijo en diálogo con TN.

Dijo que la foto que primero negaron y por la que luego Fernández reconoció como un error, “terminó por destruir toda autoridad moral para el Presidente”.

“Coherente con lo del dolor, estuve leyendo la carta de Solange, la chiquita que se estaba muriendo y su padre no pudo llegar a despedirse. Ella decía ‘Mientras viva quiero que se me respeten mis derechos’. Me imagino cómo debe haber estado Pablo, su padre, cuando vio esas fotos…”, reflexionó Macri.

Luego habló del “decreto autoritario” de Fernández, en el que “todos teníamos que encerrarnos”. “Que no hubo diálogo, no hubo escucha. Nos la pasamos diciéndole que debía haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la vida de la gente, las libertades”, siguió.

“Debe haber habido miles y miles de casos de personas que murieron solas. Ni que hablar de la preocupación enorme de los millones de chicos que hace un año y medio no tienen clases regulares, y que aún hoy siguen con problemas para retomar su educación”, analizó.

A su manera de ver, todas las decisiones durante ese período “se tomaron arbitrariamente, sin escuchar”.

“Debería haber habido un equilibrio, nos encerraron meses en la cuarentena más larga del mundo. Más de 90 mil comercios cerrados, más de 40 mil pymes cerradas, la cantidad de gente que perdió su empleo. Quedan más de 400 mil empleos destruidos, que si le restamos los 300 mil que inventaron nuevamente de empleo púbico, son 700 mil empleos destruidos”, continuó.

Para Macri, esto es “un daño irreparable” y recordó que primero Alberto Fernández negó reuniones sociales en Olivos y que cuando salió la primera foto dijeron que era mentira. “Cuando aparece la segunda foto, donde aparece el comedor de Olivos donde comí con mi familia o gente que recibía, no quedó más remedio. Aún así no se le escuchó decir perdón, no pudo decir perdón”, insistió.

El expresidente dijo que el actual se enojó con él cuando habló del “valor de la palabra presidencial” hace meses. “No se puede hablar todos los días. Decir una cosa el lunes, contradecirse el miércoles. Después pasó de contradecirse del lunes al martes y al final se contradecía el mismo día. Y ahora esto. Es muy grave”, sentenció.

Su relación con Alberto Fernández

Macri dijo que en la transición de un gobierno a otro encontró “contradicciones”, de mensajes que hablaba en privado con su sucesor y que luego este “desmentía públicamente”: “No me hice grandes ilusiones”, disparó.

Aclaró que nunca creyó “que alguien pueda ser presidente porque lo pone el vicepresidente” y que por eso ya arrancó mal el proceso.

“Arrancábamos en una situación que no iba a funcionar, y además no había un cambio de fondo, ellos no pueden decir perdón, no pueden hacer una autocrítica. Vuelven a reiterar los mismos errores, estamos viendo la misma película por segunda vez”, opinó.

En este sentido, dijo que por su gestión asume “todas las equivocaciones”, pero que a su forma de ver “la Argentina tenía un rumbo, tenía una idea” y que hoy “hemos vuelto todo para atrás”.

“Un presidente que dijo que no cree en el merito, por eso hemos logrado el peor éxodo en la historia de este país. Ocho de cada diez jóvenes en todas las encuestas dicen que se quieren ir del país. Nunca pasó antes, este país, por culpa de este Gobierno, se ha transformado en un país que expulsa a los jóvenes, a las empresas y a los que quieren invertir”, siguió.

Luego dijo que durante su gobierno estuvieron “lejos de las expectativas”, pero que reiteró que “el 2015 y el 2019 la Argentina tenía un rumbo”. “Había otra cultura del poder. Este tipo de abusos, de creerse una casta, de porque te eligen podes hacer lo que se te ocurra…”, enumeró.

Recordó el vacunatorio VIP e ironizó que al kirchnerismo “le parece bárbaro” que Carlos Zannini se vacune y diga que es personal médico él y su mujer. “Siguen defendiendo que hicieron lo correcto”, se sorprendió.

“Un país que ahuyenta a la gente”

Para Macri, con la llegada de nuevo del kirchnerismo al poder tras su paso por la Casa Rosada, la Argentina se ha convertido en un país “que ahuyenta la gente”.

“Tenemos un ministro de Educación que cierra las escuelas, una ministra de Seguridad que suelta a los delincuentes peligrosos, un ministro de la Producción que prohíbe exportar, un ministro de Transporte que cierra aeropuertos y expulsa líneas aéreas”, ejemplificó.

Respecto de la economía, aseguró que hay sectores que no quieren competir y otros que sí, y en estos últimos nombró al campo, la energía, el turismo y el software.

“Los países que han crecido en los últimos 20 años son los que más se integraron económicamente con el mundo, los que más aceptaron la revolución tecnológica. Los que se cerraron, perdieron, se atrasaron, generaron pobreza. Esto es la realidad, es información, no es una opinión”, dijo Macri.

Respecto de esto, rescató que en su gobierno había acuerdos internacionales y se habían abierto “más de 200 mercados”. “En Argentina todos los días se exportaba algo más. Hoy, exportar es un problema”, se quejó.

Según su visión, de esta situación se sale “con ideas claras y con convicción”. “El status quo en este país es una máquina de generar pobreza. La Argentina está trabada por poderes mafiosos, corporativos, que impiden que la Argentina se conecte al mundo. El camino es Unión Europea-Mercosur”, estimó.

Macri, ante el Fondo Monetario

Macri se defendió de quienes cuestionan la deuda que el país contrajo con el Fondo Monetario Internacional durante su presidencia. En paralelo, apuntó directamente contra el Gobierno que encabezó Cristina Kirchner y también contra la política económica actual.

“La deuda es hija del déficit. La señora Cristina Kirchner recibió de su esposo un país con un superávit de más de 4 por ciento y lo dejó con un déficit de casi el 6 por ciento. Con lo cual la única manera de financiar el déficit es darle a la maquinita, como están haciendo ahora que trae una inflación que empobrece a todo el mundo, o tomando deuda”, argumentó.

Al respecto, añadió: “El Fondo no vino a hacer un negocio sino a ayudar a la Argentina, para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por miedo a que regrese el kirchnerismo”.

“Unidad” y preocupaciones en JxC

Dos cuestiones le quitan el sueño a Macri con vistas a las próximas elecciones. Una es mantener al equipo de Juntos por el Cambio enfocado en un mismo norte, lejos de los modos de sus rivales en los comicios. La restante, mantener ilusión entre su potencial electorado.

“Mi única prioridad es la unidad de Juntos por el Cambio. Hoy la unidad está muy consolidada. El kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como el de Venezuela o Nicaragua, donde no funciona la democracia. Eso no solo sucedió por mérito de Chavez o de Nicolás Maduro, sino porque la oposición se partió. Entonces es muy importante seguir consolidando esa unidad”, destacó.

La “segunda preocupación”, enumeró, “es sostener la esperanza de que esta batalla es posible”. “Si logramos que hayan obras de cloacas, agua potable y rutas por todo el país, que los narcotraficantes no estén más en el barrio, que la educación se comprometa con mejorar, y ser parte del mundo y tener relaciones, vamos a lograr corregir los problemas económicos”, puntualizó.

Además, comparó las próximas elecciones con las de 2015. “Hay que ir, votar, fiscalizar y transformar la tristeza enorme que hoy inunda la Argentina”, solicitó.

No obstante hizo una autocrítica, al decir que lo crudo que fue el tono de la interna del espacio político que formó “nunca es necesario, sobre todo en un momento de tanta angustia”.

“Soy un profundo amante de la competencia, porque las personas mejoran, pero en esta vez intenté convencer a todos de evitar la interna, porque es un momento de mucha angustia, porque la gente siente angustia de su futuro y JxC es responsable de sostener la esperanza. Ver pelearse por un lugar en la lista, descalificándose, genera más desesperanza”, consideró.

Por eso. dijo que “hubo una conversación profunda” y “las cosas calmaron”. “Espero que siga este clima de respeto mutuo”, dijo, casi como un mensaje a la tropa propia.

Las dos caras de la grieta

El expresidente realizó una contundente diferenciación con respecto a quienes, según se desprendió de sus palabras, se encuentran en la vereda opuesta, no sólo política sino también moralmente.

“La grieta no son personas, son valores. Es entre los que decimos la verdad y los que mienten. Entre los que queremos trabajar y los que quieren llegar al poder para cobrarnos todos los días un impuesto nuevo y después gastarlo en lo que a ellos se les ocurra, sin rendir cuentas”, ejemplificó.

Agregó: “No es 50 y 50. Hay un grupo minoritario, compacto, convencidos algunos y otros porque les conviene, que defienden ideas que no existen más en el mundo, que nos quieren llevar a aislarnos. Que siempre buscan un culpable de las cosas que hacen mal, como el Presidente con el cumpleaños”.

“Del otro lado, hay un grupo no tan fanatizado, pero firme y convencido de que hay que defenderse de esas malas ideas. Y en el medio hay gente que trata de hacer lo que piensa que le va a ser más conveniente”, expresó.

Las denuncias en su contra

Macri se detuvo también en dos hechos sensibles: las causas iniciadas en su contra por un supuesto contrabando de armas a Bolivia y por una teórica presión sobre Cristobal López y Fabián De Sousa para que los empresarios, vinculados estrechamente al kirchnerismo, vendieran sus medios de comunicación.

“Hay un comunicado importante, de ex presidentes de todo el mundo alertando por el nivel de persecución que yo estaba teniendo sobre Bolivia y un contrabando que nunca existió, en un golpe de estado que nunca existió. Según la OEA y la Unión Europea, fue una crisis institucional”, analizó.

Con respecto a la otra denuncia, dijo que López y De Sousa “supuestamente ahora son víctimas, cuando se robaron mil millones de dólares en impuestos para comprar C5N”. “Eran los impuestos que ellos recaudaban por cuenta y orden del estado, dentro del litro de nafta”, indicó.

A Macri lo acusan de presionar a la Justicia para “perseguir” a los empresarios K, en una investigación que avanzó sobre su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. (Clarín)