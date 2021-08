PETROLEROS DESOCUPADOS CORTAN RUTAS EN CALETA OLIVIA, TRUNCADO Y LAS HERAS Y PIDEN LA RENUNCIA O LA EXPULSIÓN DE CLAUDIO VIDAL DEL SINDICATO

Foto archivo Ecojournal

Trabajadores desocupados del sector petrolero y de la construcción (UOCRA) decidieron iniciar ayer una protesta “a la vieja usanza” como aquellas que se vivían entre los años 2006 y 2010, con cortes de rutas en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, decisión que tomaron luego de una asamblea en la que los sectores que están fuera de la oferta laboral y decidieron emprender acciones directas para forzar, ya sea a la provincia como a las empresas, a tomar una decisión al respecto.

Los desocupados autonconvocados señalaron que el primer paso es visibilizar el conflicto, para que tanto la gobernadora como los gremios vean la desesperación que hay en Santa Cruz donde se ha marginado a miles de personas a quienes, como en el caso del sindicato de Petroleros Privados, fueron despedidos por las empresas con la complicidad y el silencio del actual Secretario de Petroleros Privados de la provincia, Claudio Vidal, de quien piden su renuncia o su expulsión como dirigente del sindicato.

Los desocupados piden la reincorporación de más de 3.000 trabajadores que fueron despedidos, con la anuencia y en algunos casos la orden del actual Secretario General y las empresas los encuadraron en los artículos 241, 245 y 247 “que fue consensuados entre las petroleras, la provincia, la nación y el sindicato para sacarse de encima a trabajadores que no están de acuerdo con ellos”, señaló Mario Fernandez desde zona norte. “hace tres años que estamos vagando por todos lados con un grupo de compañeros, dos de ellos que trabajaban en la construcción en los yacimientos de Truncado y Las Heras y sabemos que es el propio (Claudio) Vidal el que se encarga de bloquear nuestro acceso al trabajo”, señaló.

Los desocupados han confeccionado una lista con todos los desempleados del sector y tienen como fin acercarle una copia a los candidatos que rondan zona norte en estos días pre eleccionarios, más otras enviadas a la gobernadora y a los diputados nacionales y provinciales “Este conflicto se va a terminar cuando todos estemos trabajando o nos va a tener que aguantar por la eternidad y cada vez va a ser peor”, dijo la fuente que resisten los cortes, bajo duras condiciones climáticas.

- Publicidad -

“Hoy por hoy solo impedimos el paso de vehículos y camiones del sector petrolero, incluyendo las combis donde va el personal, pero si no hay respuesta a este reclamo que ya lleva más de un mes, vamos a empezar a cortar las rutas de manera total, lo cual no quiere decir que no estemos dispuestos a dialogar, cosa que siempre hicimos, pero es como hablarle a una pared”, dijo el desocupado

Con respecto al pedido específico que hicieron en un comunicado, sobre la expulsión del Secretario General del sindicato, indicó “Vidal es el auto o coautor de la mayoría de los despidos. Muchos de nosotros fuimos echados de las empresas por pedido de él. Otros los rajaron las empresas con el silencio de Vidal. Cuando íbamos al gremio nos cerraba la puerta o nos mandaba los patovicas de él para que nos amenacen”, dijo y aclaró “Pedimos que renuncie o que lo expulsen por conducta desleal, antisindical y nefasta, como dice el comunicado, porque estamos acá sin trabajo porque él entregó a muchos de nuestros compañeros, es un traidor nato, un negociante, se ha enriquecido vilmente con el sindicato y con los negociados que hace con las empresas petroleras y no es un secreto para nadie que en épocas del macrismo se reunía con Triaca para anudar sus intereses y sacar ventaja”.

De acuerdo a las fuentes en los piquetes “esto es solo el inicio” de la protesta y cargaron fuertemente contra la Gobernadora “Que no escucha, se hace la distraída mientras sus ministros tienen los negocios adentro de las petroleras y las mineras” y especialmente con Vidal a quien criticaron por su lanzamiento a la política usando fondos sindicales “Adentro del sindicato ya saben cuántos fondos desvió y cómo lo hizo, Vidal ahora busca salvarse con la política porque sabe que dentro del sindicato la tiene perdida”, concluyó el desocupado de Pico Truncado que recordó la modalidad de amenaza y persecución del dirigente petrolero a quienes se les oponen “O ya nadie recuerda la balacera a los hermanos en el barrio Rotary de Caleta Olivia o la muerte del chico de la construcción en el enfrentamiento en el sindicato cuando la gente peleaba porque los habían dejado afuera de las obras y nadie les daba respuesta. Pero no le tenemos miedo, acá vamos a resistir y a sacarle la careta de una vez”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)