ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO II. ACEVEDO HACE “POLÍTICA PETROLERA”, DESCUBRIÓ LA POBREZA EN 2013, EVITÓ CRITICAR A ALICIA Y A ALBERTO, SE ENOJÓ Y DIJO QUE NO HACE ANTIKIRCHNERISMO

Sergio Acevedo junto a Claudio Vidal – Foto: Lavanguardiadelsur

Prosiguiendo con la tarea de analizar el discurso políticos de los candidatos que se ofrecen en los distintos partidos de la provincia, el sábado último Sergio Acevedo hizo declaraciones en Fm News, donde le hicieron varias preguntas incómodas al ex gobernador de mandato incumplido, que vamos a analizar en esta oportunidad, para ayudarle al electorado a elaborar una idea, no de lo que dicen los candidatos, que está contenido en el manual de las falacias discursivas, sino de lo que no dicen o bien de lo que dicen con argumentos cambiados o salteando hechos y datos históricos para acomodar el discurso a su conveniencia de campaña.

El conductor del programa, el colega Hugo Moyano, le preguntó a Sergio Acevedo qué pensaba sobre la Ley de Lemas en Santa Cruz y sobre los Fondos de Santa Cruz, pero el candidato por el SER, prefirió anteponer a la pregunta del periodista los aspectos de una recorrida que está haciendo por Perito Moreno y Los Antiguos.

Otra de las preguntas fue qué evaluación hizo para volver a la política después de tantos años, luego de haber salido de la gobernación provincial.

Acevedo respondió “Hay distintas situaciones que van a tener un alto impacto en Santa Cruz . La actividad petrolera, las regalías. Ser candidato nos da una participación que no la tendríamos de otra manera. Siempre creí que para equilibrar el poder que tienen las concesionarias, si el Estado provincial no tiene una alianza estratégica con las asociaciones gremiales, es muy difícil cambiar el estado de cosas, Los contratos petroleros en los términos que se hicieron, nos han dejado con una debilidad absoluta y vasta ver lo de Sinopec”.

La respuesta de Acevedo estuvo circunscripta exclusivamente a un argumento sindical, propio y exclusivo de quien lo convocó a militar en su partido, Claudio Vidal, Secretario general de Petroleros Privados. El ex gobernador circunscribe su vuelta a la política, para defender los intereses del sindicato petrolero, de hecho reconoce que si el Estado provincial no tiene una alianza estratégica con las asociaciones gremiales será muy difícil cambiar las cosas en la provincia, por lo tanto está, prácticamente, proponiendo que se elija un gobierno de petroleros, los únicos capaces de encauzar los problemas que tiene Santa Cruz.

Para contextualizar esta memoria partida del truncadense, recordemos que Sergio Acevedo no pudo contener durante su gobernación los conflictos gremiales, tanto estatales como del sector petrolero. De hecho durante su gestión hubo dos tragedias como fueron, los 14 mineros muertos en Río Turbio el 14 de junio de 2014 y el ataque a la alcaidía de Las Heras del 7 de febrero del 2006, en medio de una protesta de petroleros, fue asesinado el policía Jorge Sayago.

Recordémosle a Sergio Acevedo, que aquella muerte, produjo una de las acciones más brutales de las fuerzas policiales a cargo del entonces Jefe de Policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque y que en ese mismo momento le costó el cargo al Ministro de Gobierno de Acevedo, Claudio Dalle Mura, porque como gobernador mandó a reprimir y a detener a decenas de trabajadores petroleros y en ese marco, tal como OPI lo informaba en tiempo real, se llevaron a cabo excesos, allanamientos brutales, detenciones ilegales, con personal vestido de civil y hasta la Iglesia criticó los métodos del entonces gobernador Acevedo comparándolos con los de la dictadura militar. En marzo de ese año, Acevedo renunció a su cargo.

Otra de las preguntas estuvo alrededor de su apreciación sobre la pobreza y la exclusión social de sectores, luego de 30 años de kirchnerismo donde el propio Sergio Acevedo fue parte activa.

Acevedo respondió: “Como le acabo de decir, la situación de la pobreza no es de los 30 años, es un proceso que empieza por el 2013 y tiene que ver con un modelo de país. La forma de organizar el país, el sistema financiero, el comercio exterior, nos coloca como país que no se anima a definir una situación para generar un proceso distinto de acumulación y distribución. Nos lleva a esto que es generalizado en toda la argentina”.

Fíjese el lector que Acevedo hace una elipsis. Ignora 22 años de historia política en Santa Cruz, desde que empezó a ser gobernada por Néstor Kirchner y ubica los problemas recién, en el año 2013.

En principio reconoce o afirma que la pobreza no es de 30 años de gobierno kirchnerista y alude a un no explicado “modelo de país”, dejando a salvo sus propias pilchas, pues Sergio Acevedo como vicegobernador de Kirchner, diputado, intendente y gobernador, fue parte importante y de directa injerencia en aquel proceso político, en el cual (según él) la pobreza estaba erradicada de Santa Cruz.

Continuó diciendo “Es difícil en poco tiempo analizar y decir lo que ha pasado todo este tiempo. En pandemia las empresa alimenticias han aumentado sus ganancias, esto es crítico. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener una presencia importante, como regulador y actor importante como regulador de la actividad.”

Primero digamos que no le debería ser difícil sintetizar los que ha pasado en este tiempo, pues si quiere ser candidato tiene la obligación de tener un diagnóstico de las causas en un par de líneas. Por otro lado, Acevedo demuestra estar anclado a la más radical política kirchnerista, que se basa en el Estado como regulador de todo. Es decir, que sus ideas sobre desarrollismo, no existen. Las empresas privadas siguen siendo “sus enemigas”, tal como fue la concepción krichnerista desde siempre y a “esas” hay que combatirlas. El Estado, en su concepción, debe ser regulador y protector ¿Será por eso que durante su fugaz gobierno en al provincia aumentó tanto el empleo público?.

En otro tramos de la entrevista le preguntaron a Sergio Acevedo si tenía algo para criticarle al Frente para la Victoria (Alicia Kirchner) y si el SER era un apéndice del primero. Acá Acevedo levantó el perfil y el tono. Se sintió agredido y perdió un poco el eje que venía manteniendo.

“No quiero ser insolente pero fui claro que la renegociación de los contratos petroleros fue un grave error en al gestión de la riqueza central de Santa Cruz que no son renovables y seguimos permitiendo que hagan lo que quiera. Si a Ud no le parece que esto no es una crítica me estoy expresando muy mal, lo mismo que seguir manteniendo el pacto minero, y no entender que deben abonar sus regalías en boca de mina, el valor internacional, algo habría que hacer”, dijo el entrevistado alargando su exposición (nuevamente) sobre las consecuencias negativas para Santa Cruz, que han tenido las renegociaciones petroleras.

Una vez más Sergio Acevedo hizo dos cosas: recalar sobre la importancia del sector petrolero como el único motor y problema que tiene la provincia y evitar criticar a Alicia Kirchner en sus políticas sociales, financieras, económicas, de seguridad y ni hablar de silenciarse totalmente sobre aspectos de la corrupción, la falta de justicia y la inercia estatal en relación a la recomposición de salarios y los magros sueldos que cobran los asalariados del sector público. Solo sobrevoló estos ítems pero poniéndolos en un contexto general e inclusive refiriendo que siendo gobernador también lo padeció.

Cuando le preguntaron si como partido SER iban a seguir respondiendo al FPV, Acevedo dijo “Yo no soy parte del partido SER, soy peronista. De ninguna manera nosotros vamos a renunciar a defender a la provincia. La oposición sostiene eso como forma interesada a resaltar eso…”

Por un lado despersonalizó y negó al partido de Vidal, quien a su vez dice ser peronista. Es una extraña idea del ex gobernador provincial de aparecer en la boleta de un partido, desconociéndolo (¿para evitar críticas?) pero sin resignar su participación. Lo mismo sucedió con Daniel Peralta en el 2019, cuando junto con el SER se aliaron para competir en el municipio de Río Gallegos, pero decía no ser parte del kirchnerismo, con el cual iba colaborando el SER a nivel provincial.

Con Alicia, no

El conductor le preguntó su opinión sobre el presidente Alberto Fernández y una vez más sobre Alicia Kirchner.

“Lamentablemente hay cuestiones que los sacan de eje de lo que debía ser, en la consideración ciudadana. Esto del cumpleaños de la señora Fabiola lo desmerece porque al gente desconfía de quien dice algo y hace otra cosa. Durante la pandemia ha tratado de llegar con asistencia a sectores que les hubiera sido muy difícil de afrontar situación de manera extraordinaria” y enumeró los logros de Alberto Fernández, cerrando con la frase: “Yo hace rato que aprendí a ver la política no como de un lado los buenos y otros los malos, ese pensamiento maniqueo es nefasto” y puso la frutilla del postre al asegurar “Yo no hago anti kirchnerismo”.

Luego de escuchar esta posición de Sergio Acevedo, está claro que aprueba las políticas nacionales y provinciales y sigue siendo un devoto kirchnerista, pues, además de lo que dijo, es importante lo que omitió, porque por tercera vez los conductores le reclamaron que no se expresó sobre Alicia Kirchner y Acevedo repitió

“Ya lo dije… no se… ya respondí la pregunta” y ante la insistencia dijo “puedo seguir toda la mañana… la pandemia también ha revelado la falta de infraestructura, políticas d e prevención, no hay un solo numero de teléfono para familias que tengan problemas de adición, las rutas no se pueden transitar, soy muy crítico, puedo ser muy crítico pero creo que lo central está en la relación con aquellas concesionarias de los bienes públicos de Santa Cruz” y de esta manera circunscribió una vez más, los problemas de la provincia al mal manejo de las políticas relacionadas con la explotación petrolera.

Recordemos que en la entrevista que le dio a la Nación., Acevedo dijo que tenía muy buena relación con Alicia Kirchner y la consideraba una buena gobernadora.

Otra de las preguntas fue qué pensaba sobre la extinción de dominio, a lo cual Acevedo respondió “No al conozco en detalle, pero me parece que si es una ley de Congreso de la Nación, hay que cumplirla”.

Sergio Acevedo es abogado y si esto fuera poco es candidato. Y desconoce que la ley de extinción de dominio, no fue aprobada es solo un proyecto para expropiarle a los corruptos los bienes mal habidos y en función de no comprometer su opinión al respecto, cometió dos errores imperdonables.

El periodista le dijo que la ley no se sancionó y Acevedo, algo molesto le replicó

“Le dije que no conozco la ley, pero si no está sancionada que sea sancionada. No me vengan con eso porque conmigo les va a ir mal, cuando fui intendente o en la función propia hice mi declaración jurada…” y comenzó a exaltarse ante la insistencia del conductor de saber su posición sobre la ley, pero sin ánimo de agredirlo para que él se reconociera como culpable de algún delito. Ante las aclaraciones de los conductores, Acevedo muy molesto dijo “Me parece que emparejan, yo estoy de acuerdo con la ley y no tengo miedo”.

El conductor del programa quiso saber qué pensaba Acevedo sobre la modificación de la Justicia que impulsa el gobierno nacional y el ex gobernador expresó “Lo que yo conozco de modificación de la justicia es la discusión para elegir el procurador nacional. Y cuanto va a durar su mandato” y allí terminó su crítica a la reformulación de la justicia que trata de forzar el krichenrismo para hacer funcional los tribunales a los delitos cometidos por ellos. De eso, Sergio Acevedo no dijo absolutamente nada.

De contexto general de la entrevista, resulta un análisis que se ajusta a lo que ya conocemos, tanto de Sergio Acevedo como del SER de Claudio Vidal: ambos son kirchneristas, evitan la crítica mordaz y profunda, por cuanto son parte del mismo partido. Sobrevuelan con criticas ligth y general, las acciones de gobierno, tanto provincial como nacional, evitan los temas puntuales y referirse a la corrupción, los manejos financieros espurios, las inversiones sobrevaluadas, los negociados y las malas políticas en los distintos planos de la política local, provincial y nacional y especialmente evitan criticar a las figuras actuales en los Ejecutivos de Santa Cruz o al presidente Fernández, por cuanto, claro está, son parte de la propuesta política que ellos siguen y persiguen, aunque en el discurso pretendan mostrarse distintos.

Las propuestas de Acevedo se circunscriben al interés del sector petrolero y concretamente da la sensación de que el SER, constituye un partido que tiene como objetivo imponer un gobierno del sindicato en la provincia, para tratar, especialmente, los problemas de las inversiones y la relación desigual con las empresas. Dicho esto, convengamos que no existe mucha amplitud de criterio y de solidaridad política en el partido, si en vez de tener una visión amplia y democrática de la problemática social y política de Santa Cruz, todo se circunscribe a la producción petrolera, al rol importante del gremio en pos del cuidado de la riqueza en la provincia y en contra de las empresas que explotan los yacimientos en Santa Cruz, las mismas que el propio Sergio Acevedo colaboró para existan desde que tenemos memoria. (Agencia OPI Santa Cruz)