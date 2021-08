En campaña: el kirchnerismo aprobó en el Senado proyectos para limitar los recargos por mora en servicios, prepagas y tarjetas

Según publica La Nación Las iniciativas establecen que la tasa de recargo se reduce otro 10% si la titular es mujer y prohíben fijar vencimientos antes del 10 de cada mes.

Por: Gustavo Ybarra

A menos de un mes de las elecciones primarias, la mayoría kirchnerista del Senado aprobó dos proyectos de ley que ponen límites a la tasa de interés que por retraso en el pago aplican empresas de servicios, públicas y privadas, entidades emisoras de tarjetas de crédito, de medicina prepaga y otras actividades aplican.

Los proyectos establecen la tasa de interés pasiva del Banco Nación, que fluctúa entre el 36 y el 38% mensual, como techo a aplicar como recargo en caso de moratoria. Esto implica un recorte de un tercio al punitorio que se utilizan en la actualidad, ya que las regulaciones vigentes habilitan a aplicar hasta una vez y media esa tasa del BNA. Si el titular es mujer, la tasa se reduce en un 10%.

En el caso de los servicios públicos, los límites solo regirán para usuarios residenciales. Los grandes consumidores seguirán bajo el régimen vigente.

Además, prohíbe aplicar otros tipos de cargos, como gastos administrativos, por reconexión o por envío de documentación, que bancos y empresas suelen aplicar a los usuarios morosos.

Las iniciativas, impulsadas por el ultrakirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén), también regulan las fechas de vencimientos de los servicios, la que no podrá operar antes del día 10 de cada mes. Los proyectos, que fueron girados a la Cámara de Diputados, fueron aprobados por 38 votos a favor.

Ambos textos fueron rechazados por Juntos por el Cambio, que se ausentó al momento de la votación, con críticas a las iniciativas por electoralistas y advertencias de terminarán perjudicando la inversión y a los usuarios. “No votamos esta ley lobo con piel de cordero con fines electorales del senador Parrilli”, fijó posición Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba).

La cordobesa replicó, así, las palabras con las que cerró Parrilli su defensa de los proyectos, cuando le exigió a la Cámara de Diputados que los convirtiera en ley y advirtió: “La gente va a votar a diputados que van a estar en contra de esta ley, es decir a favor de los bancos, las financieras y grandes grupos económicos”, en alusión a las fuerzas de oposición, que no acompañaron sus iniciativas.

“El que no paga es porque no puede, pero en ningún momento ningún usuario no paga porque no quiere o por deporte”, justificó Parrilli sus iniciativas, que tienen la impronta del Instituto Patria.

Por el contrario, para Rodríguez Machado las iniciativas “no son proyectos destinados a defender la producción y el empleo sino que, por el contrario, son un despropósito por el que bajo buenas intenciones se perjudican a amplios sectores de la economía”.

“Quieren sacar esta ley porque tienen una internita en el Gobierno, porque el kirchnerismo cree que las regulaciones que hace el Gobierno las hace de forma equivocada”, concluyó la senadora. (La Nación)