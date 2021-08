Jubilados: arranca mañana la exención y devolución de Ganancias

Impuesto a las ganancias – Foto:

Según publica Clarín Esta vez recibirán la devolución de 2 cuotas por lo retenido desde comienzos de año.

Por: Ismael Bermúdez

Entre mañana martes 24 y el 30 de agosto cobran los jubilados y pensionados de haberes más altos. La novedad es que quienes ganan menos de $ 150.000 brutos u 8 haberes mínimos -si cumplen ciertas condiciones- cobrarán sin que ANSeS les descuente el impuesto a las Ganancias. Y recibirán la devolución de 2 cuotas por lo retenido desde comienzos de año. Luego en los meses siguientes recibirán el resto en cuotas.

Se estima que unos 130.000 jubilados y pensionados de la ANSeS dejarán de pagar el impuesto y otros 30.000 pagarán menos. Y alcanzará también a otros 70.000 beneficiarios de las Cajas Provinciales no transferidas a la Nación y otros regímenes especiales.

De acuerdo a la nueva ley de Ganancias, al igual que los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados están exentos de Ganancias si ganan menos de $ 150.000 brutos.

Pero además, disponen de un Mínimo No Imponible de 8 haberes mínimos (hoy $ 184.520) si no tributan el impuesto a los Bienes Personales y si no tienen otros ingresos o los tienen –por ejemplo, alquileres, intereses- pero inferiores a los $ 167.678.

Esto significa que si tributan bienes personales y tienen otros ingresos superiores a ese valor, al igual que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, están exentos de Ganancias si perciben menos de $ 150.000 brutos.

Para determinar si se aplica el mínimo no imponible o los $ 150.000, ANSeS chequeó lo informado por los contribuyentes en las Declaraciones Juradas ingresadas por el sistema SIRADIG-AFIP.

La demora en la aplicación de la nueva ley de Ganancias se debe a que cuando fueron aprobadas y difundidas las nuevas normas del impuesto, ANSeS ya había enviado las liquidaciones de los haberes de junio y julio a los distintos centros de pago con las retenciones que hasta entonces se aplicaban. (Clarín)