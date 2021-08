PIQUETEROS, PIQUETES Y GREMIOS, EL FACTOR DE PRESIÓN QUE HACE INGOBERNABLE UN PAÍS Y QUE LES VUELVE A LOS QUE ESCUPIERON PARA ARRIBA

(Por: Rubén Lasagno) – Los piqueteros son un factótum del kirchnerismo. Han sido los encargados del trabajo sucio, de complejizar la gobernabilidad en épocas de Mauricio Macri, a pesar que su Ministra Carolina Stanley regaba con abundante dinero los bolsillos de sus “líderes”, extorsionadores a sueldo como Grabois, Emilio Pérsico, Fernando “el chino” Navarro, Daniel Menendez o Rafael Klejzer (entre otros), hoy todos funcionarios, pero que en el anterior gobierno cada vez demandaban más fondos y parte de esa plata servía para retroalimentar el círculo vicioso que ponía a los piqueteros rentados, frente a la puerta del propio gobierno que los mantenía.

El kirchnerismo en el 2015 dejó 32 mil piqueteros activos, el macrismo lo aumentó a casi 50 mil y la dupla Alberto-Cristina, tiene hoy una nómina de 1 millón de personas viviendo de un plan, un subsidio o algo parecido, que reparten unos pocos en nombre del gobierno y con cargo a los trabajadores del país que aportan para estos movimientos que de sociales, no tienen nada.

Desde hace un mes atrás, el gobierno nacional, el mismo que inventó los piquetes, el kirchnerismo impulsor, financiador y sostenedor de miles y miles de militantes rentados que atosigaban el Congreso para impedir leyes que después durante el gobierno de Alberto y Cristina profundizaron la pobreza de los jubilados, sacaron el asado de la parrilla y vaciaron las heladeras, fueron cooptados de alguna manera por el cristianismo, quien en vez de tenerlos enfrente, los cobijó, les dio miles de millones de fondos pero a lo largo de este año y medio, la relación se fue desgastando y la caja también.

- Publicidad -

Entonces los que eran aliados incondicionales, comenzaron a ver recortados sus ingresos y salieron a llenar los espacios oxidados desde la época donde el blanco era Mauricio Macri. Obvio, hoy se han constituido en un factor de presión que hacen lo que aprendieron y por lo que antes le pagaban: extorsionan a los extorsionadores del poder, para conseguir más beneficios (fondos) en cercanía de la campaña política.

Es por eso que La Cámpora larga espuma por la boca. No entienden, como el perro muerde la mano que les dio de comer. Pues bien, es que el perro no identifica cuál es la mano que les da de comer; lo importante para ellos, es que cada vez les de mejor de comer y no aceptan que por imperio de la “ideología”, a ellos los dejen en “reserva”, mientras atienden y les dan privilegios a los selectos amigos nuevos: por ejemplo, los sindicatos.

En síntesis, aquellos políticos que “escupieron para arriba”, alentado y programando la descarga de 12 toneladas de piedra sobre el Congreso, cuando eran oposición durante el gobierno anterior, hoy no saben cómo sacarse de encima el monstruo que crearon a imagen y semejanza de kirchnerismo más radicalizado. Y hay una explicación si se quiere, paradojal; ellos como oposición nunca pensaron que iban a volver al poder tan rápido y los tiempos se les acortaron de tal manera, que cuando se reencontraron con el gobierno, tenían el aliento de todas las hordas rentadas en la nuca y el primer acto reflejo fue meter a todos los “líderes” adentro, algo copiado de la estrategia de Carlos Menem, quien prefirió poner adentro de su gobierno a los férreos detractores y prácticos operadores de la dictadura, en vez de tener que enfrentar sus enojos y venganzas. Y así le fue.

El ejemplo provincial

En Santa Cruz el ejemplo más cercano son las organizaciones sindicales dentro de YCRT y de todos, especialmente ATE. Cuando el FPV se impuso en las elecciones en 2019, el fervor ganó a los sindicatos que festejaban como los talibanes la conquista del poder en la empresa. Era tanta la algarabía y la felicidad, que cuando Aníbal Fernández llegó a Río Turbio y de un plumazo echó a 417 trabajadores, ATE (y los demás gremios internos de YCRT), no abrieron la boca.

La situación no pasó desapercibida, porque si algo tiene un sindicato, por deber natural, es la defensa del sector trabajador, independientemente de la ideología y fuera de los partidismos… bueno, al menos eso profesan; es indudable que de los principios estatutarios a los hechos, existe una enorme brecha.

ATE Río Turbio, (al menos la conducción) ha sido parte activa de la actual intervención, con la cual ha obtenido muchos beneficios económicos que ya en 2013 les habían sido suprimidos por el propio Atanasio Pérez Osuna, como el cobro de la BAE y no tuvieron problemas para cargárselo a Macri con el fin de emparejar el discurso oficial de que el desastre nacional fueron los 4 años últimos y no los 30 que gobierna el kirchnerismo.

Fotos de ATE Santa Cruz con el Interventor y el manejo desproporcionado del discurso K, ante cualquier justificación que debiera hacer, aún en contra del propio interés de sus afiliados, fueron moneda corriente, al menos hasta hoy. ¿Y qué pasó?. Ahora los gremios en general, pero ATE Río Turbio en particular, descubrieron que en muchos casos “los usaron” y la Intervención, cree que ATE ha tomado demasiado vuelo interno, comienza a condicionar a la gestión, se ha transformado en un foco de presión muy grande, teme el “efecto imitación” y que, nuevamente, los gremios pasen a ser determinantes en el manejo de YCRT e impidan acciones y negociados que ya están en marcha y otros que están por venir en los dos años largos que queda de mandato.

Aquí también se da la misma ecuación que a nivel nacional. En este cuadro de doble entrada, donde el gobierno y los sindicatos hicieron pactos recíprocos, el incumplimiento de esos pactos, trae aparejado la debacle. Todo termina en una sola acción: impiden que YCRT produzca. Esto significa que se oscurezca el futuro del yacimiento que tanto se encargaron de prometer en campaña y con ello se destruyen otros objetivos, como la usina de 240 Mw que está muy lejos de entrar en servicio algún día.

Ambos, gobierno y sindicatos “escupieron para arriba” y ahora son ellos mismos quienes resultan mojados y el “fuego amigo”, el cual se produce entre los sectores disconformes y que se sienten engañados recíprocamente, atenta contra toda la empresa en su conjunto, su producción que no arranca y contra la estabilidad total del yacimiento, que no es ni más ni menos que su futuro y la rentabilidad que se profesa y no se practica.

Tanto a nivel nacional como en YCRT, en un lado los piqueteros y en otro los sindicatos, resultan ser baldones del kirchnerismo, ante una realidad de país distinta, donde la vaca dejó de dar leche y quienes están acostumbrados a mamar de la teta del Estado, ya tienen hambre y no están decididos a quedar afuera de la nómina de beneficiados.

Si éste es el modelo de país y de empresa, indudablemente la Argentina es un país inviable, como inviable será YCRT. Estos grupos que hoy presionan y se desbocan por no estar conformes con lo que reciben de manos del gobierno nacional, son los que mañana, impulsados por el propio kirchnerismo (como ya sucedió), llenarán las plazas y las rutas, impidiendo el desarrollo, el trabajo, la economía y la gobernabilidad de cualquiera que no sean “ellos”, blandiendo el helicóptero de cartón que le ponían a Mauricio Macrí a los pocos meses de gobierno.

Así son, así funcionan: Baradel, Yasky, la CGT, la izquierda, la CTA, Camioneros, ATE y una infinidad de sindicatos que responden al poder, cuando el poder le es absolutamente funcional a sus negocios o cuando dejan de tenerlos en cuenta.

Y del otro lado, el poder mismo que pretende aleccionarlos y limitar su influencia, para poner a dieta a un monstruo que se los va a fagocitar, cuando la caja disminuya y las promesas comiencen a ser recuerdos de un pasado donde ambos se necesitaron para un trabajo común, en momentos en el que había un “enemigo común” y ni se hablaba de posibles traiciones. (Agencia OPI Santa Cruz)