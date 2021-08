Un tribunal decide si anula el juicio por el Pacto con Irán como pide Cristina Kirchner

Según publica Clarín El miércoles será la última jornada de la audiencia preliminar que se creó por pedido de la vice y los jueces ya estarán en condiciones de definir.

Por: Daniel Santoro

Antes de decidir en los próximos días si anula el juicio por el Pacto con Irán, el Tribunal Oral Federal Número 8 (TOF 8) aceptó a la asociación “Llamamiento Judío Argentino” como amicus curiae en el juicio por el Pacto Irán. Este parecería otro gesto para buscar una voz a favor de la nulidad de ese proceso y preparar un contexto político-mediático que amortigüe una decisión que, por un lado u otro, levantará polémica.

Sucede que la semana pasada hubo tres hechos que conspiran contra la estrategia judicial de Cristina Kirchner de hacer caer ese juicio, como ya lo logró con el juicio por el Dólar Futuro.

Por un lado, el miércoles pasado el fiscal Marcelo Colombo pidió que se rechace el pedido de nulidad del juicio de Cristina y a otros funcionarios y exfuncionarios K acusados por el supuesto encubrimiento de cinco iraníes en el ataque terrorista a la AMIA en julio de 1994.

Colombo había aceptado la inédita audiencia preliminar, pero remarcó que no hay prueba alguna de que las visitas de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri tengan relación la reapertura de la causa decidida el 29 de diciembre de 2016 por parte esos dos jueces y, también, su colega Ana María Figueroa quien suele votar en sintonía con la estrategia judicial K.

Al término de la exposición fiscal, la defensa de la vicepresidenta a cargo del abogado Carlos Beraldi pidió derecho a responder para “demostrar que el fiscal se ha equivocado”. “Advierto una preocupante confusión entre lo que es un problema de imparcialidad y lo que significa un problema de falta de independencia de los que han actuado en el proceso, tomando decisiones dirimentes para que esta causa esté en juicio”, sostuvo Beraldi. Así el miércoles hablará Beraldi y otros defensores.

Por otro lado, ex titular de Interpol Ronald Noble no respondió a un exhorto internacional enviado a los Emiratos Árabes Unidos, su lugar de residencia legal, para notificarlo que desde 14 de octubre de 2020, su sobreseimiento en el caso está apelado. El pedido fue enviado por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene una parte residual del juicio por el pacto con Irán.

Los operadores de Cristina había anunciado que Noble declararía, como testigo, en el juicio oral y demostraría que las alertas rojas de Interpol sobre los cinco iraníes no se pusieron en duda con la firma del pacto con Irán en el 2013.

Sin embargo, esos pedidos de captura internacional tienen incorporada una leyenda que, a criterio de las querellantes, las flexibiliza porque hablan de una negociación diplomática entre Argentina e Irán que no existe.

Y el tercero hecho fue la designación de Ahmadh Vahidi, uno de los cinco acusados como supuestos autores intelectuales del atentado cometido por la Jihad Islámica del Hezbollah del Líbano, como ministro del Interior del Gobierno de Irán.

Entonces, el miércoles será la última de esas audiencias para que las defensas puedan replicar a Colombo, cuya posición fue un duro revés para la estrategia de la ex presidenta.

La aceptación de aquella ONG como amicus curiae parecería otro indicio a favor de la creación de un contexto que acepta una hipotética decisión del TOF 8 de anular el juicio sin que se inicie. Entre los miembros de esa entidad figuran, por ejemplo, Jorge Elbaum, ex director de la Escuela Nacional de Defensa entre el 2012 y 2015 y ex embajador de Cristina Kirchner por el Holocausto. Elbaum es un crítico acérrimo de la investigación del ex fiscal Alberto Nisman.

Así el TOF 8 buscó poner una voz cercana a Cristina de la comunidad judía y que se opone a la DAIA y a la querella de Tomás Farini Duggan, representante de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, Luis Czyzewski y Mario Averbuch.

​ Mientras tanto, los jueces del TOF 8, María Gabriela López, Daniel Horacio Obligadro y José Antonio Michilini, quedaron la semana pasada legalmente habilitados a tomar esa decisión histórica, a partir del miércoles. La recusación que la querella de la DAIA había sido presentada contra los magistrados fue rechazada, por otro tribunal.

Así tienen vía libre para seguir con esta audiencia preliminar que no existe en el Código Procesal Penal y tampoco en los usos y costumbres de tribunales, a pesar de que las dos querellas –la de la DAIA y la de los familiares- se negaron a avalar con su presencia este mecanismo inédito. (Clarín)